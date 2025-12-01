https://ukraina.ru/20251201/nichego-ob-ukraine-s-ukrainoy-ritter-o-mirnykh-peregovorakh-mezhdu-amerikoy-i-rossiey-1072474759.html

Ничего об Украине с Украиной: Риттер о мирных переговорах между Америкой и Россией

Мирные переговоры между Россией, США и Украиной в самом разгаре: Киев сменил своего главного переговорщика, Уиткофф спешит в Россию, а на поле боя Россия... Украина.ру, 01.12.2025

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/01/1072477061_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_e17f0ddee37519d730a33da16714bb6b.png

Мирные переговоры между Россией, США и Украиной в самом разгаре: Киев сменил своего главного переговорщика, Уиткофф спешит в Россию, а на поле боя Россия занимает всё новые города и посёлки. На этом фоне президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что отказывается от логики дедлайнов для России и не намерен устанавливать крайний срок по завершению конфликта на Украине. Что это значит и кто сыграет главную роль в урегулировании конфликта, объяснил бывший сотрудник ЦРУ Скотт Риттер.

