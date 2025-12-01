https://ukraina.ru/20251201/nichego-ob-ukraine-s-ukrainoy-ritter-o-mirnykh-peregovorakh-mezhdu-amerikoy-i-rossiey-1072474759.html
Ничего об Украине с Украиной: Риттер о мирных переговорах между Америкой и Россией
Ничего об Украине с Украиной: Риттер о мирных переговорах между Америкой и Россией - 01.12.2025 Украина.ру
Ничего об Украине с Украиной: Риттер о мирных переговорах между Америкой и Россией
Мирные переговоры между Россией, США и Украиной в самом разгаре: Киев сменил своего главного переговорщика, Уиткофф спешит в Россию, а на поле боя Россия... Украина.ру, 01.12.2025
2025-12-01T17:41
2025-12-01T17:41
2025-12-01T17:41
видео
россия
украина
сша
скотт риттер
стив уиткофф
дональд трамп
цру
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/01/1072477061_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_e17f0ddee37519d730a33da16714bb6b.png
Мирные переговоры между Россией, США и Украиной в самом разгаре: Киев сменил своего главного переговорщика, Уиткофф спешит в Россию, а на поле боя Россия занимает всё новые города и посёлки. На этом фоне президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что отказывается от логики дедлайнов для России и не намерен устанавливать крайний срок по завершению конфликта на Украине. Что это значит и кто сыграет главную роль в урегулировании конфликта, объяснил бывший сотрудник ЦРУ Скотт Риттер.
россия
украина
сша
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/01/1072477061_480:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_5a80dd6d5712c24ff361d4a329f6376d.png
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, россия, украина, сша, скотт риттер, стив уиткофф, дональд трамп, цру, видео
Видео, Россия, Украина, США, Скотт Риттер, Стив Уиткофф, Дональд Трамп, ЦРУ
Мирные переговоры между Россией, США и Украиной в самом разгаре: Киев сменил своего главного переговорщика, Уиткофф спешит в Россию, а на поле боя Россия занимает всё новые города и посёлки.
На этом фоне президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что отказывается от логики дедлайнов для России и не намерен устанавливать крайний срок по завершению конфликта на Украине.
Что это значит и кто сыграет главную роль в урегулировании конфликта, объяснил бывший сотрудник ЦРУ Скотт Риттер.