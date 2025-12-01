Ничего об Украине с Украиной: Риттер о мирных переговорах между Америкой и Россией - 01.12.2025 Украина.ру
Ничего об Украине с Украиной: Риттер о мирных переговорах между Америкой и Россией
Ничего об Украине с Украиной: Риттер о мирных переговорах между Америкой и Россией
Мирные переговоры между Россией, США и Украиной в самом разгаре: Киев сменил своего главного переговорщика, Уиткофф спешит в Россию, а на поле боя Россия... Украина.ру, 01.12.2025
Мирные переговоры между Россией, США и Украиной в самом разгаре: Киев сменил своего главного переговорщика, Уиткофф спешит в Россию, а на поле боя Россия занимает всё новые города и посёлки. На этом фоне президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что отказывается от логики дедлайнов для России и не намерен устанавливать крайний срок по завершению конфликта на Украине. Что это значит и кто сыграет главную роль в урегулировании конфликта, объяснил бывший сотрудник ЦРУ Скотт Риттер.
Ничего об Украине с Украиной: Риттер о мирных переговорах между Америкой и Россией

Мирные переговоры между Россией, США и Украиной в самом разгаре: Киев сменил своего главного переговорщика, Уиткофф спешит в Россию, а на поле боя Россия занимает всё новые города и посёлки.
На этом фоне президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что отказывается от логики дедлайнов для России и не намерен устанавливать крайний срок по завершению конфликта на Украине.
Что это значит и кто сыграет главную роль в урегулировании конфликта, объяснил бывший сотрудник ЦРУ Скотт Риттер.
