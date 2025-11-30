https://ukraina.ru/20251130/mazat-lob-zelnkoy-na-zelenskogo-nadavyat-obstrely-i-nalty-khronika-sobytiy-na-1300-30-noyabrya-1072415292.html

"Мазать лоб зелёнкой": на Зеленского надавят, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 30 ноября

"Мазать лоб зелёнкой": на Зеленского надавят, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 30 ноября - 30.11.2025 Украина.ру

"Мазать лоб зелёнкой": на Зеленского надавят, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 30 ноября

Американские СМИ сообщили о том, что Соединённые Штаты усилят давление на Владимира Зеленского. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России

2025-11-30T13:21

2025-11-30T13:21

2025-11-30T13:26

хроники

эксклюзив

рустем умеров

владимир зеленский

вооруженные силы украины

the washington post

минобороны

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/0f/1071669251_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_1873ed5b763cb059d8917cca91a16bd9.jpg

Владимир Зеленский на следующей неделе столкнётся с новой волной жестокого давления со стороны США, чтобы достичь соглашения о прекращении боевых действий с Россией, сообщило издание The Washington Post."Вашингтон по-прежнему стремится довести до конца спорное соглашение о прекращении войны", — отмечалось в публикации газеты.Также издание напомнило, что на этой и следующей неделе состоятся новые переговоры по Украине - как с Киевом, так и с Москвой.При этом, по информации The Washington Post, США ускоряют процесс на фоне коррупционного скандала вокруг Зеленского.Переговоры с украинской делегацией должны начаться сегодня в Майами. После отставки Андрея Ермака с поста главы Офиса президента Украины, главой делегации стал бывший министр обороны Украины, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров, который также фигурирует в громком коррупционном скандале.Сам Умеров 29 ноября в своём телеграм-канале сообщил, что украинская делегация уже находится в пути."С утра был на связи с президентом Украины: доложил о состоянии подготовки, ключевых позициях и ожидаемых результатах следующего этапа переговоров. В США продолжим согласование всех наработок, которые были сформированы во время встреч в Женеве. Украина продолжает системную и конструктивную дипломатическую работу ради достойного мира", — писал Умеров.Как ранее указывал российский военкор Александр Коц "иммунитет" Умерова от расследования по коррупции в высших эшелонах власти может быть связан с тем, что он является американским агентом влияния."Я напомню, что во-первых, Умеров больше других посвящен в коррупционные махинации в Минобороны. Во-вторых, он скорее всего и был смотрящим от Вашингтона за расходованием денег американских налогоплательщиков. У него в багаже — обучение по программе Госдепартамента Future Leaders Exchange, где на карандаш берут перспективных молодых людей. А он был перспективным, если обзавелся и недвижимостью во Флориде и Нью-Йорке, и американским гражданством. Я писал, что если Умеров полетит в Киев и не станет обвиняемым, то Зеленскому пора будет сушить сухари. Если не мазать лоб зеленкой. Снаряды ложатся все ближе", — писал Коц.При этом он призвал не ждать от американо-европейского противостояния каких-то выгод для России."На той стороне сейчас нет персонажей, способных повести Украину к миру", — подытожил Коц.Тем временем публичные лица на Украине всё громче заявляют о необходимости мира.Обстрелы и налётыУтром 30 ноября Минобороны России рассказало об атаках украинских беспилотников."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 33 украинских беспилотных летательных аппарата самолётного типа: 16 – над территорией Ростовской области, 7 – над территорией Краснодарского края, 3 – над территорией Белгородской области, 1 – над территорией Курской области, 6 – над акваторией Чёрного моря", — отмечалось в публикации в телеграм-канале ведомства.Позднее стало известно о новых налётах."В период с 08:00 до 12:00 по московскому времени дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены десять украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа: 5 БПЛА – над территорией Краснодарского края, 4 БПЛА – над территорией Республики Крым, 1 БПЛА – над территорией Республики Татарстан", — заявила пресс-служба министерства.Как сообщило Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в минувшие сутки Вооружённые силы Украины совершили 3 вооружённые атаки на донецком направлении, выпустив в общей сложности 3 боеприпаса.Поступили сведения о ранении 2 гражданских лиц. Также поступили сведения о ранении двух гражданских лиц за 24.06 и гражданского лица за 17.10 в Яблоновке. Огнём ВСУ были повреждены 2 жилых домостроения.По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области", в минувшие сутки Вооружённые силы Украины выпустили по этому региону России 22 снаряда из ствольной артиллерии."ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 22 снаряда из ствольной артиллерии по населённым пунктам Херсонской области Российской Федерации: Алёшки — 6; Каховка — 5; Корсунка — 4; Новая Каховка — 5; Каменка — 2", — указывалось в публикации.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 18 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Великая Лепетиха, Новая Каховка, Алешки, Каховка и Днепряны.Данные по разрушениям и пострадавшим уточняются.Утром 30 ноября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале опубликовал суточную сводку ударов Вооружённых сил Украины по территории этого региона России."В Борисовском округе село Зозули атаковано беспилотником. Повреждён объект инфраструктуры", — отмечалось в сводке.Над Валуйским округом сбиты 4 беспилотника. Без последствий."В Грайворонском округе сёла Безымено и Замостье атакованы по одному беспилотнику. В селе Замостье повреждено здание одной из организаций. Сегодня утром в селе Глотово в результате атаки дрона на движущийся автомобиль ранен мужчина. Пострадавшему оказывают необходимую помощь в Грайворонской ЦРБ. Транспортное средство загорелось", — сообщил губернатор.Над Губкинским округом системой ПВО сбит беспилотник самолётного типа. Последствий нет.В Краснояружском округе по сёлам Вязовое, Графовка и Репяховка выпущено 3 боеприпаса в ходе 2 обстрелов и совершены атаки 2 беспилотников. Без повреждений."Над Старооскольским округом сбиты и подавлены 8 беспилотников самолётного типа. В селе Архангельское в результате детонации БПЛА на территории частного домовладения пострадала мирная жительница. После оказания медицинской помощи отпущена на амбулаторное лечение. Повреждены частный дом и надворные постройки, одна из которых разрушена", — писал Гладков.Над Чернянским округом подавлен беспилотник самолётного типа. Последствий нет.В Шебекинском округе в селе Архангельское в результате атаки FPV-дрона повреждён легковой автомобиль.Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.О будущем украинского руководства - в статье Михаила Павлива "Что будет с Зеленским после войны".

https://ukraina.ru/20251130/ukraina-obespokoila-turtsiyu-i-kazakhstan-zaluzhnyy-za-mir-s-nyuansom-khronika-sobytiy-na-utro-30-noyabrya-1072411206.html

https://ukraina.ru/20251129/sbu-bert-otvetstvennost-ermak-bezhit-na-front-itogi-29-noyabrya-1072401262.html

https://ukraina.ru/20251129/ukraina-vybiraet-piratstvo-na-chrnom-more-obstrely-i-nalty-khronika-sobytiy-na-1300-29-noyabrya-1072388549.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Егор Леев

Егор Леев

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

хроники, эксклюзив, рустем умеров, владимир зеленский, вооруженные силы украины, the washington post, минобороны