Что будет с Зеленским после войны

Ситуация с планом Трампа остаётся крайне нестабильной. Видно, что Зеленский и его европейские партнёры пытаются ускользнуть от прямого выполнения обязательств, но плёнки Миндича и харизма Донни продолжают срабатывать, и чем ближе развязка, тем меньше у них пространства для манёвра.

2025-11-29T15:07

В окружении Трампа тоже хватает игроков, которым выгодно подрывать любые мирные инициативы, включая тех же людей из команды Рубио. И вот, после отставки Ермака и явно эдакого состояния грогги у Зеленского ситуация подошла если не к развязке, то к возможному прорыву на мирном треке. Ну, и самое время перечислить те проблемы, с которыми столкнётся Зеленский и его команда, если их всё же заставят поставить подпись под неким документом запускающим движение по некому алгоритму на пути к всеобъемлющему мирному соглашению.И самая главная репутационная проблема для криворожского недофюрера, это сравнение нынешних соглашений со Стамбульскими договорённостями двадцать второго года. Если по простому - как только Зеленский утрачивает власть, сравнение нынешних итогов войны со Стамбулом автоматически превращается для него в уголовную статью (при наличии на то политической воли у любой следующей украинской власти). Даже если произойдёт невероятное и финал мирного соглашения будет подогнан под нечто более мягкое и компромиссное для Киева. Потому, что в любом сценарии финальная версия окажется неизмеримо хуже того, что предлагалось Киеву в самом начале войны. Напомним, Россия была готова вывести свои войска с большей части занятых территорий. Теперь вопрос стоит иначе. Какие именно регионы Украина потеряет уже официально. Более того, подписание мира будет означать признание этих территорий за Россией если не Украиной, то уж точно на международном уровне (как минимум США и после них большинством стран глобального Юга). Ну, и, по сути, за годы войны команда Зеленского не улучшила ни одно направление, ради которого формально и был отвергнут Стамбульский проект мирного соглашения. НАТО не приблизилось. Европейский Союз не стал ближе. Территория Украины сократилась ещё больше, вместо обещанных границ 1991 года. В земле лежат сотни тысяч погибших, а миллионы навсегда покинули страну. Инфраструктура разрушена до состояния глубокой деградации. А предложенный "План Трампа" — подчёркивая, что он даже не отражает пока что официальную позицию Кремля — оказался многократно хуже того, что Украина могла получить в Стамбуле в двадцать втором. И это тяжелейшее историческое поражение, за которое кто-то должен будет ответить. Не коллективно, а персонально. И это, несомненно Зеленский.Проблема номер два для просроченного состоит в надвигающемся экономическом и финансовом крахе. Украина — это уже не просто разрушенная страна. Украина превратилась в территорию, неспособную обеспечить даже своё базовое функционирование. Сейчас это полностью дотационный организм. И при этом внешние партнёры Европы готовы лишь к двум вариантам. Либо вливать средства исключительно в воюющую Украину в логике противостояния с Россией. Либо признавать, что, находясь в тяжелейшем экономическом кризисе, они не смогут самостоятельно восстановить Украину после войны. Ситуация усугубляется ещё и тем, что суммы, которые заложены в этом плане на восстановление Украины — сто миллиардов долларов в совместном фонде Америки и Киева и ещё сто миллиардов от Европы — абсолютно недостаточны, если сравнивать с масштабом разрушений, депопуляции и экономического обвала. И далее, сразу после прекращения огня возникнет гигантская проблема обеспечения Украине срочной макроэкономической поддержки. У Европы в наличии нет реального плана "Б", кроме конфискации российских активов. Других механизмов попросту не существует. Это означает, что Украину ждёт неминуемая и тяжёлая девальвация гривны, а после открытия границ — массовый отток тех, кто ещё способен работать и хочет сохранить остатки своей жизни.Впрочем, верхушку киевского режима вероятно это все (экономическая руина и депопуляция) само по себе уже мало беспокоит. Всё что их беспокоит, это сохранить жизнь, свободу и наворованное. Однако если взглянуть на ситуацию через призму причин произошедшего да еще и густо замешанных на тотальной коррупции клептоманов из "95-го квартала", может статься так что этих последствий им как раз нужно боятся больше всего. А еще в логике открытия правды и возможной ответственности Зеленскому нужно бояться момента, когда начнут всплывать реальные цифры потерь в войне, и они окажутся кратно выше тех, что каждый раз озвучивал пока еще главный киевский упырь. Одно лишь открытое исследование украинских кладбищ покажет истинный масштаб трагедии. Затем придёт время учета раненых, инвалидов, семей погибших, беженцев. А после этого неизбежно начнётся тяжёлая ревизия состояний тех, кто нажился на войне. Будут открыты их тайные счета, недвижимость в Киеве, Одессе, Львове, а также их дома и квартиры за рубежом, их поездки, покупки, имущество, оформленное на родственников.Параллельно всплывут и другие правовые вопросы, которые власть старательно прятала всё время войны. Это и печально известная "бусификация", и массовый силовой отжим бизнеса, и тюремные сроки для политических оппонентов, и внесудебные расправы на месте, и преследования верующих, и целенаправленное создание культурного и языкового раскола в стране. Утаить всё это уже невозможно. Нереально сделать вид, что ничего не было, перевернуть страницу и продолжить жить. Эти процессы будет не остановить. И Зеленский это понимает лучше всех.Это лишь одна из тех патологически глубоких проблем, которые Зеленский и его ближайший круг в принципе не могут решить, и главное — даже не способны адаптироваться к этим вызовам. Зеленский ещё до начала войны демонстрировал устойчивый правовой нигилизм, регулярно осуществляя шаги, которые с трудом укладывались в рамки закона. Но с началом войны стиль управления окончательно превратился в откровенно диктаторский. Мы наблюдали массовые аресты народных депутатов, целенаправленное лишение гражданства неудобных людей, санкционные атаки против украинских граждан, снятие с должностей "неправильных" мэров, тотальную цензуру, монополизацию всех центров власти на Банковой, судебный хаос, закрытие границ, похищения людей на улицах сотрудниками ТЦК и полиции и множество других элементов, полностью несовместимых с хоть каким-то демократическим порядком. Формальное ограничение прав граждан в условиях войны само по себе не даёт права уничтожать правовую систему, а тем более подменять её личными страхами. И ключевой момент — война так и не была объявлена России в юридическом смысле, что также создаёт фундаментальные правовые последствия, о которых украинская власть предпочитает молчать.То есть, для этого кровососа куда не кинь всюду клин. И очень сомнительно, что в долгую его смогут защитить Лондон или Париж с Берлином. Уровень ненависти к негодяю, с новыми и новыми разоблачениями будет только расти. И если от него не избавятся со временем сами же его кураторы, или если не догонит любой из долгой вереницы украинских бизнесовых и криминальных персонажей, пострадавших от него (вроде Коломойского*), то закончить его дни может бесчисленное числа жертв войны или их родственников. Причем в диапазоне от какого-то бандерлога мстящего за "капитуляцию", до мстящих за своих отцов или детей сгинувших на войне во имя власти и циклопического воровства этого кровавого упыря. Так что присесть на пожизненное для него будет еще лучшим вариантом. Причем лучше где ни будь в "Полярной сове", ведь в тюрьме в любой другой стране мира он все равно не жилец.О том, как неверные действия военного командования Украины, включая самого Зеленского привели к неоправданным массовым жертвам - в статье Ростислава Ищенко "Украина: конец "метода фюрера"" *Внесен в РФ в список экстремистов и террористов

