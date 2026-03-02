https://ukraina.ru/20260302/pvo-nochyu-sbila-pochti-dve-sotni-ukrainskikh-dronov-nad-rossiey-1076235252.html

ПВО ночью сбила почти две сотни украинских дронов над Россией

ПВО ночью сбила почти две сотни украинских дронов над Россией

Дежурные средства российской противовоздушной обороны (ПВО) минувшей ночью сбили 172 украинских беспилотника над Россией, сообщили в Минобороны, передает 2 марта телеграм-канал Украина.ру

2026-03-02T07:41

2026-03-02T07:41

2026-03-02T07:42

россия

черное море

краснодарский край

минобороны

украина.ру

вооруженные силы украины

сво

спецоперация

Из них 67 уничтожили над Чёрным морем, 66 - над Краснодарским краем, 23 - над Крымом, восемь - над Азовским морем. Четыре дрона нейтрализовали над Белгородской областью, три - над Курской и один - над Астраханской.Мэр города Андрей Прошунин в своем телеграм-канале уточнил, что над городом отразили десятки целей. Пострадавших нет, разрушений инфраструктуры не зафиксировано. Однако в Лазаревском районе на территории СНТ в отдалении от Волковки обломки повредили остекление дома и припаркованный рядом автомобиль.Оперативный штаб Кубани информировал, что две женщины и мужчина, которые находились в одном из частных домов, пострадали из-за атаки беспилотников в Новороссийске."Пострадавших госпитализировали в городскую больницу. Им оказывают всю необходимую помощь", - говорится в сообщении.За минувшую неделю ПВО перехватила и уничтожила не менее 1900 украинских БПЛА над территорией России. Наибольшее количество беспилотников сбили 23 и 24 февраля, 541 и 380 единиц соответственно. Подавляющее количество атак совершено на европейскую часть России.Об атаках ВСУ - в материале Силы ПВО за шесть часов сбили 105 беспилотников ВСУ над регионами России. Сводка Минобороны РФ на сайте Украина.ру.

2026

Новости

россия, черное море, краснодарский край, минобороны, украина.ру, вооруженные силы украины, сво, спецоперация