ПВО ночью сбила почти две сотни украинских дронов над Россией
ПВО ночью сбила почти две сотни украинских дронов над Россией
07:41 02.03.2026 (обновлено: 07:42 02.03.2026)
Дежурные средства российской противовоздушной обороны (ПВО) минувшей ночью сбили 172 украинских беспилотника над Россией, сообщили в Минобороны, передает 2 марта телеграм-канал Украина.ру
Из них 67 уничтожили над Чёрным морем, 66 - над Краснодарским краем, 23 - над Крымом, восемь - над Азовским морем.
Четыре дрона нейтрализовали над Белгородской областью, три - над Курской и один - над Астраханской.
Мэр города Андрей Прошунин в своем телеграм-канале уточнил, что над городом отразили десятки целей. Пострадавших нет, разрушений инфраструктуры не зафиксировано. Однако в Лазаревском районе на территории СНТ в отдалении от Волковки обломки повредили остекление дома и припаркованный рядом автомобиль.
Оперативный штаб Кубани информировал, что две женщины и мужчина, которые находились в одном из частных домов, пострадали из-за атаки беспилотников в Новороссийске.
"Пострадавших госпитализировали в городскую больницу. Им оказывают всю необходимую помощь", - говорится в сообщении.
За минувшую неделю ПВО перехватила и уничтожила не менее 1900 украинских БПЛА над территорией России. Наибольшее количество беспилотников сбили 23 и 24 февраля, 541 и 380 единиц соответственно. Подавляющее количество атак совершено на европейскую часть России.