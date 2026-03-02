https://ukraina.ru/20260302/glavnoe-za-noch-2-marta-1076235469.html
Главное за ночь 2 марта
Погиб руководитель парламентской фракции "Хезболлах". Об этом и других важных событиях рассказал 2 марта телеграм-канал Украина.ру
Главное за ночь 2 марта
08:13 02.03.2026 (обновлено: 08:24 02.03.2026)
Погиб руководитель парламентской фракции "Хезболлах". Об этом и других важных событиях рассказал 2 марта телеграм-канал Украина.ру
🟦 Руководитель парламентской фракции "Хезболлах" Мухаммед Раад погиб в результате ракетного удара Израиля по Бейруту, сообщает арабский телеканал Al Hadath.
🟦 Отель Hyatt Regency в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде загорелся из-за ракетного удара Ирана, указывают местные СМИ.
🟦 Штаб полиции Тегерана полностью разрушен после удара Израиля, сообщают СМИ.
🟦 США и Израиль нанесли новые удары по восточным, западным и южным районам Тегерана, сообщает ISNA.
🟦 Иран сбил американский истребитель в небе над Кувейтом, пилоты катапультировались, передает Tasnim.
🟦 Дым поднимается над посольством США в Кувейте, утверждают арабские СМИ.
🟦 "Огромный взрыв" прогремел в Абу-Даби, передает CNN.
🟦 ЦАХАЛ усилит удары по ливанской "Хезболле", заявил израильский генерал Рафи Мило.
"Вскоре после выстрелов Хезболлы, согласно плану, мы начали первую широкомасштабную волну ударов по Бейруту и югу Ливана, атаковали руководителей организации, штабы и террористическую инфраструктуру… Удары продолжаются — мощь усилится", - заверил он.
Ранее Ливан выпустил несколько ракет по северу Израиля. В ответ ЦАХАЛ нанес массированные удары по инфраструктуре "Хезболлы" в Бейруте и на юге Ливана.
🟦 МИД Ирана подтвердил и выразил соболезнования в связи с гибелью глав Минобороны, КСИР, Генштаба и Совета по обороне исламской республики.
"Эти великие люди, чья жизнь была полна искренности и самопожертвования, стояли на передовой линии защиты независимости и безопасности страны и, наконец, получили награду за свою искреннюю борьбу, достигнув высокого статуса мучеников", - указало ведомство.
🟦 Тегеран не будет вести никаких переговоров с Вашингтоном, заявил секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани.
🟦 Пентагон опасается, что конфликт на Ближнем Востоке, начатый Израилем при поддержке Соединенных Штатов, может выйти из-под контроля, пишет The Washington Post. Издание подчеркивает, что обеспокоенность растет и в администрации президента США.