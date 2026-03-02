https://ukraina.ru/20260302/glavnoe-za-noch-2-marta-1076235469.html

Главное за ночь 2 марта

Погиб руководитель парламентской фракции "Хезболлах". Об этом и других важных событиях рассказал 2 марта телеграм-канал Украина.ру

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/15/1065642022_0:6:1228:697_1920x0_80_0_0_5272e2f89a573d27eb48774321327455.jpg.webp

🟦 Руководитель парламентской фракции "Хезболлах" Мухаммед Раад погиб в результате ракетного удара Израиля по Бейруту, сообщает арабский телеканал Al Hadath.🟦 Отель Hyatt Regency в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде загорелся из-за ракетного удара Ирана, указывают местные СМИ.🟦 Штаб полиции Тегерана полностью разрушен после удара Израиля, сообщают СМИ.🟦 США и Израиль нанесли новые удары по восточным, западным и южным районам Тегерана, сообщает ISNA.🟦 Иран сбил американский истребитель в небе над Кувейтом, пилоты катапультировались, передает Tasnim.🟦 Дым поднимается над посольством США в Кувейте, утверждают арабские СМИ.🟦 "Огромный взрыв" прогремел в Абу-Даби, передает CNN.🟦 ЦАХАЛ усилит удары по ливанской "Хезболле", заявил израильский генерал Рафи Мило. Ранее Ливан выпустил несколько ракет по северу Израиля. В ответ ЦАХАЛ нанес массированные удары по инфраструктуре "Хезболлы" в Бейруте и на юге Ливана.🟦 МИД Ирана подтвердил и выразил соболезнования в связи с гибелью глав Минобороны, КСИР, Генштаба и Совета по обороне исламской республики. "Эти великие люди, чья жизнь была полна искренности и самопожертвования, стояли на передовой линии защиты независимости и безопасности страны и, наконец, получили награду за свою искреннюю борьбу, достигнув высокого статуса мучеников", - указало ведомство. 🟦 Тегеран не будет вести никаких переговоров с Вашингтоном, заявил секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани.🟦 Пентагон опасается, что конфликт на Ближнем Востоке, начатый Израилем при поддержке Соединенных Штатов, может выйти из-под контроля, пишет The Washington Post. Издание подчеркивает, что обеспокоенность растет и в администрации президента США.Подробнее о конфликте - в материале "Поэтому Трамп вместе с Израилем пошел войной на Иран": политолог о смене приоритетов США на сайте Украина.ру.

