Железное наследие империи: как в Киев пришла железная дорога - 02.03.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
История обложка коллаж
История
https://ukraina.ru/20260302/zheleznoe-nasledie-imperii-kak-v-kiev-prishla-zheleznaya-doroga--1076156134.html
Железное наследие империи: как в Киев пришла железная дорога
Железное наследие империи: как в Киев пришла железная дорога - 02.03.2026 Украина.ру
Железное наследие империи: как в Киев пришла железная дорога
В контексте "политики деколонизации" логично вспомнить, что железные дороги появились на Украине благодаря "колонизаторам" (сначала австрийским, а там и русским). В Киев первый поезд прибыл 2 марта 1870 года, хотя движение началось несколько ранее – дело упиралось в необходимость постройки моста через Днепр (поезда шли от Курска) и станции в Киеве
2026-03-02T08:00
2026-03-02T08:37
история
история
история малороссии
история новороссии
российская империя
xix век
киев
одесса
железная дорога
вокзал
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/02/1b/1076158409_0:0:1000:563_1920x0_80_0_0_879193278570cc8ed292e6373cfc580f.jpg
Впрочем, к строительству железной дороги в Киеве слово "колонизация" всё же имеет самое что ни на есть прямое отношение – только речь шла о колонизации Новороссии, которой остро не хватало транспортной связности, что трагическим образом проявилось во время Крымской войны.Правда, первый проект железнодорожного строительства на территории нынешней Украины датируется 1837 годом. Отставной поручик Голиевский предложил создать целую сеть железных дорог длиной около 3600 верст (более 3,8 тыс. км.) в европейской части Российской империи. В частности, через Киев должна была вести ветка от Петербурга в Одессу. Проект был актуален, но экономически недоработан.В 1857 и 1863 годах правительство выдало концессии на строительство железной дороги от Одессы через Киев в направлении Прибалтики и западной границы, однако желающих заработать на этом нашлось немного, создать акционерное общество не удалось.Пришлось строить дорогу государственным коштом, но линию от Одессы в 1865 году довели только до Балты. Потом, помимо Киева, начали строить на Елисаветград и Харьков – там строилась дорога в направлении Азовского моря. В конечном итоге строительство дорог в обоих направлениях было завершено только в 1870 году – одесская ветка, инициатором строительства которой был губернатор Павел Коцебу, на протяжении пяти лет была отделена от общеимперской сети железных дорог. Курско-Харьковско-Азовская дорога была построена всего годом раньше.Дорогу от Балты на Киев акционерное общество "Де-Вриер, Шакен, Брюно и Ко" начало строить только весной 1866 года. Строительство осуществлялось за бюджетные средства, фактически им руководил французский инженер и предприниматель Фильоль Броги.Год спустя Павел фон Дервиз, Карл фон Мекк и князь Сергей Долгоруков получили концессию на прокладку Киево-Курской железной дороги.25 июля 1867 года в "Киевской Швейцарии", за Лыбедью было заложено здание вокзала. Если верить карте 1850 года, то это был загород, но в XIX веке станции было принято строить железнодорожные станции именно так – городская земля была дороже. Иногда это приводило к забавным инцидентам, как в подмосковной Коломне, где сначала появилась частная станция Голутвин, основанная и построенная инженером Амандом Струве. Она до 1867 года называлось "Коломна", а построенная немного позже городская станция – Ново-Коломна.Мы станцию Голутвин упомянули не случайно – капитан корпуса военных инженеров Струве не только построил станцию, но и мост через Оку, а также стал одним из основателей машиностроительного завода в Коломне (сейчас – АО "Коломенский завод" группы "Трансмашхолдинг" – основной производитель пассажирских локомотивов в России). В 1867 году он получил направление в Киевский округ путей сообщения, где в марте следующего года приступил к строительству моста через Днепр.Между тем, железная дорога приближалась в Киеву – в 1868 году было открыто пассажирское движение между Курском и Броварами. Первый поезд был отправлен из Курска 24 декабря, но до конечной станции он не дошёл – сошёл в рельс. Первая удачная поездка была осуществлена только через пять дней.Движение и далее происходило не без ЧП – 29 марта 1869 года под тяжестью поезда обрушился мост через реку Сейм. Благодаря счастливой случайности погибли только помощник машиниста и кочегар – паровоз оторвался и состав, в котором находилось около 300 пассажиров, остался на берегу, упершись в конструкции моста.Между Киевом и Броварами пассажиров возили омнибусы, которые завела администрация гостиницы "Европа" на будущей Европейской площади.В 1869 году в Бровары прибыл императорский поезд – государь император Александр II, императрица Мария Александровна и великие князья изволили путешествовать в Крым. Через Днепр они переправились на пароходе.Этот торжественный случай заставил железнодорожников шевелиться быстрее – уже через месяц ветка была брошена на территорию современного Киева – в Кухмистерскую Слободку (район современного микрорайона Березняки около моста Патона).Сыграло свою роль и то, что в этом году министром путей сообщения России стал граф Владимир Бобринский. Этот деятель известен тем, что стал одним из первых в Российской империи сахаропромышленников (а Киев рубежа веков построен, в основном, на сахарные деньги), но предметно интересовался и транспортом – в 1835 году он был в числе инициаторов строительства первой в России Царскосельской железной дороги. У него был свой интерес к развитию транспорта Малороссии – его поместье и сахарный завод размещались в Смеле (сейчас – Черкасская область).Приложил силы к открытию железнодорожного движения и Александр Безак, бывший с 1865 до смерти в 1868 году командующим войсками Киевского военного округа и генерал-губернатором Юго-Западного края. Киевляне его, правда, не любили (но киевлянам вообще трудно угодить).24 февраля 1870 года двенадцатипролётный мост через Днепр длиной более километра был открыт. На тот момент это был длиннейший в Европе железнодорожный мост.Как восторженно писала газета "Кивелянинъ":"Струве, по общему признанию, возвёл себе вековечный памятник этим сооружением, и имя его не забудется в истории Киева и юго-западного края, также, как не забудется и имя покойного генерал-губернатора А.П. Безака, управление которого неразрывно связано с началом железнодорожного дела в юго-западном крае".2 марта первый поезд пришёл на станцию Киев, где к этому времени по проекту архитектора Ивана-Фридриха Вишневского было построено здание вокзала в стиле староанглийской готики.Здание это, надо сказать, простояло не особенно долго – уже в начале XX века оно перестало удовлетворять возросшему потоку пассажиров (в 1899 году было открыто прямое сообщение между Москвой и Киевом через Брянск) и ещё до начала первой Мировой войны его разобрали. На месте планировалось возведение нового вокзала – по проекту столичного архитектора Владимира Щуко предполагалось наличие двух зданий по обе стороны путей (фактически этот проект был реализован только в 2001 году). По понятным причинам проект реализован не был. Ныне существующий вокзал выстроили в 1928-32 годах киевские архитекторы Александр Вербицкий и Павел Алёшин в стиле украинского барокко с элементами конструктивизма.Хотя открытие веток Курск-Киев и Одесса-Киев должно было быть синхронизированным, фактически этого не произошло – первый поезд из Одессы пришёл в Киев только 7 июня 1870 года. Причём почему-то не на центральный вокзал, а на промежуточную станцию в Демеевке ("Киев-Московский") – проход поезда до конца запретил Фильоль Броги, за что его ругали в местной прессе, не поясняя, впрочем, причин этого самоуправства. Кстати, именно эта дата считается датой основания Юго-Западной железной дороги – построенная раньше линия Киев-Курск (точнее – до Ворожбы в Сумской области) была включена в её состав только после Великой Отечественной войны.И ещё годом позже в Подволочиск (нынешняя Тернопольская область) были подведены ветки австрийской и российской железных дорог.10 марта 1870 года Струве был произведен, минуя чин подполковника, сразу в полковники. У него впереди были и иные свершения – благодаря ему в городе появился водопровод, электрическое освещение, а в 1892 году он открыл первый в Российской империи электрический трамвай…Обидно, но в Киеве памятника Струве никогда не было. Правда, в 1872 году на пересечении улицы Безаковской (Коминтерна, Симона Петлюры) был установлен памятник графу Борбинскому. Его снесли в 1926 году, а в 1954 году почти на том же месте был установлен памятник Николаю Щорсу, уничтоженный уже современными хунвейбинами.
https://ukraina.ru/20250302/1061150407.html
https://ukraina.ru/20250912/1024950590.html
https://ukraina.ru/20251029/1021565908.html
https://ukraina.ru/20230530/1046674143.html
российская империя
киев
одесса
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Василий Стоякин
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_413:51:865:503_100x100_80_0_0_90740e6cab3464d730d19c2e25400337.jpg
Василий Стоякин
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_413:51:865:503_100x100_80_0_0_90740e6cab3464d730d19c2e25400337.jpg
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/02/1b/1076158409_125:0:876:563_1920x0_80_0_0_151e0af90137859db26b5ad17ac55caa.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
история, история малороссии, история новороссии, российская империя, xix век, киев, одесса, железная дорога, вокзал, архитектура, транспорт, строительство
История, История, история Малороссии, история Новороссии, Российская империя, XIX век, Киев, Одесса, железная дорога, вокзал, архитектура, транспорт, Строительство

Железное наследие империи: как в Киев пришла железная дорога

08:00 02.03.2026 (обновлено: 08:37 02.03.2026)
 
© commons.wikimedia.orgПервое здание железнодорожного вокзала в Киеве, начало XX века
Первое здание железнодорожного вокзала в Киеве, начало XX века - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
© commons.wikimedia.org
Читать в
ДзенTelegram
Василий Стоякин авторы
Василий Стоякин
автор издания Украина.ру
Все материалы
В контексте "политики деколонизации" логично вспомнить, что железные дороги появились на Украине благодаря "колонизаторам" (сначала австрийским, а там и русским). В Киев первый поезд прибыл 2 марта 1870 года, хотя движение началось несколько ранее – дело упиралось в необходимость постройки моста через Днепр (поезда шли от Курска) и станции в Киеве
Впрочем, к строительству железной дороги в Киеве слово "колонизация" всё же имеет самое что ни на есть прямое отношение – только речь шла о колонизации Новороссии, которой остро не хватало транспортной связности, что трагическим образом проявилось во время Крымской войны.
Правда, первый проект железнодорожного строительства на территории нынешней Украины датируется 1837 годом. Отставной поручик Голиевский предложил создать целую сеть железных дорог длиной около 3600 верст (более 3,8 тыс. км.) в европейской части Российской империи. В частности, через Киев должна была вести ветка от Петербурга в Одессу. Проект был актуален, но экономически недоработан.
В 1857 и 1863 годах правительство выдало концессии на строительство железной дороги от Одессы через Киев в направлении Прибалтики и западной границы, однако желающих заработать на этом нашлось немного, создать акционерное общество не удалось.
Пришлось строить дорогу государственным коштом, но линию от Одессы в 1865 году довели только до Балты. Потом, помимо Киева, начали строить на Елисаветград и Харьков – там строилась дорога в направлении Азовского моря. В конечном итоге строительство дорог в обоих направлениях было завершено только в 1870 году – одесская ветка, инициатором строительства которой был губернатор Павел Коцебу, на протяжении пяти лет была отделена от общеимперской сети железных дорог. Курско-Харьковско-Азовская дорога была построена всего годом раньше.
Дорогу от Балты на Киев акционерное общество "Де-Вриер, Шакен, Брюно и Ко" начало строить только весной 1866 года. Строительство осуществлялось за бюджетные средства, фактически им руководил французский инженер и предприниматель Фильоль Броги.
Карл Беггов Царскосельская железная дорога (1840-е годы) - РИА Новости, 1920, 02.03.2025
2 марта 2025, 08:05История
Александр II и "железнодорожная революция" в Новороссии170 лет назад 2 марта 1855 года на российский престол вступил император Александр II, оставшийся в истории Освободителем. Именно в его правление в полной мере стали воплощаться в реальность проекты экономического развития Новороссийского края, задуманные ещё при императрице Екатерине II
Год спустя Павел фон Дервиз, Карл фон Мекк и князь Сергей Долгоруков получили концессию на прокладку Киево-Курской железной дороги.
25 июля 1867 года в "Киевской Швейцарии", за Лыбедью было заложено здание вокзала. Если верить карте 1850 года, то это был загород, но в XIX веке станции было принято строить железнодорожные станции именно так – городская земля была дороже. Иногда это приводило к забавным инцидентам, как в подмосковной Коломне, где сначала появилась частная станция Голутвин, основанная и построенная инженером Амандом Струве. Она до 1867 года называлось "Коломна", а построенная немного позже городская станция – Ново-Коломна.
Мы станцию Голутвин упомянули не случайно – капитан корпуса военных инженеров Струве не только построил станцию, но и мост через Оку, а также стал одним из основателей машиностроительного завода в Коломне (сейчас – АО "Коломенский завод" группы "Трансмашхолдинг" – основной производитель пассажирских локомотивов в России). В 1867 году он получил направление в Киевский округ путей сообщения, где в марте следующего года приступил к строительству моста через Днепр.
© commons.wikimedia.orgКиевский железнодорожный мост Аманда Струве, 1870 год
Киевский железнодорожный мост Аманда Струве, 1870 год - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
© commons.wikimedia.org
Киевский железнодорожный мост Аманда Струве, 1870 год
Между тем, железная дорога приближалась в Киеву – в 1868 году было открыто пассажирское движение между Курском и Броварами. Первый поезд был отправлен из Курска 24 декабря, но до конечной станции он не дошёл – сошёл в рельс. Первая удачная поездка была осуществлена только через пять дней.
Движение и далее происходило не без ЧП – 29 марта 1869 года под тяжестью поезда обрушился мост через реку Сейм. Благодаря счастливой случайности погибли только помощник машиниста и кочегар – паровоз оторвался и состав, в котором находилось около 300 пассажиров, остался на берегу, упершись в конструкции моста.
Между Киевом и Броварами пассажиров возили омнибусы, которые завела администрация гостиницы "Европа" на будущей Европейской площади.
Струве - РИА Новости, 1920, 12.09.2025
12 сентября 2025, 16:00История
Аманд Струве: создатель современной инфраструктуры Киева12 сентября 1898 году в подмосковной Коломне скончался инженер и предприниматель Аманд Егорович Струве – человек, которому столица Украины обязана появлением железнодорожного моста, водопровода, уличного освещения, электрического трамвая. При этом благоустройством Киева его деятельность на берегах Днепра не ограничивалась
В 1869 году в Бровары прибыл императорский поезд – государь император Александр II, императрица Мария Александровна и великие князья изволили путешествовать в Крым. Через Днепр они переправились на пароходе.
Этот торжественный случай заставил железнодорожников шевелиться быстрее – уже через месяц ветка была брошена на территорию современного Киева – в Кухмистерскую Слободку (район современного микрорайона Березняки около моста Патона).
Сыграло свою роль и то, что в этом году министром путей сообщения России стал граф Владимир Бобринский. Этот деятель известен тем, что стал одним из первых в Российской империи сахаропромышленников (а Киев рубежа веков построен, в основном, на сахарные деньги), но предметно интересовался и транспортом – в 1835 году он был в числе инициаторов строительства первой в России Царскосельской железной дороги. У него был свой интерес к развитию транспорта Малороссии – его поместье и сахарный завод размещались в Смеле (сейчас – Черкасская область).
© Public domainПамятник графу Владимиру Бобринскому в Киеве
Памятник графу Владимиру Бобринскому в Киеве
© Public domain
Памятник графу Владимиру Бобринскому в Киеве
Приложил силы к открытию железнодорожного движения и Александр Безак, бывший с 1865 до смерти в 1868 году командующим войсками Киевского военного округа и генерал-губернатором Юго-Западного края. Киевляне его, правда, не любили (но киевлянам вообще трудно угодить).
24 февраля 1870 года двенадцатипролётный мост через Днепр длиной более километра был открыт. На тот момент это был длиннейший в Европе железнодорожный мост.
Как восторженно писала газета "Кивелянинъ":
Крушение императорского поезда 29 октября 1888 года - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
29 октября 2025, 16:00История
Катастрофа государственного масштаба: Александр III и железная дорога29 октября 1888 года у станции Борки (ныне – Змиевской район Харьковской области) потерпел крушение императорский поезд, везший в Петербург Александра III и его семью. Вагоны сошли с рельсов и были повреждены, некоторые из них были разбиты в щепки. Погиб 21 человек, более 40 было ранено. Императорская семья уцелела чудом
"Струве, по общему признанию, возвёл себе вековечный памятник этим сооружением, и имя его не забудется в истории Киева и юго-западного края, также, как не забудется и имя покойного генерал-губернатора А.П. Безака, управление которого неразрывно связано с началом железнодорожного дела в юго-западном крае".
2 марта первый поезд пришёл на станцию Киев, где к этому времени по проекту архитектора Ивана-Фридриха Вишневского было построено здание вокзала в стиле староанглийской готики.
Здание это, надо сказать, простояло не особенно долго – уже в начале XX века оно перестало удовлетворять возросшему потоку пассажиров (в 1899 году было открыто прямое сообщение между Москвой и Киевом через Брянск) и ещё до начала первой Мировой войны его разобрали. На месте планировалось возведение нового вокзала – по проекту столичного архитектора Владимира Щуко предполагалось наличие двух зданий по обе стороны путей (фактически этот проект был реализован только в 2001 году). По понятным причинам проект реализован не был. Ныне существующий вокзал выстроили в 1928-32 годах киевские архитекторы Александр Вербицкий и Павел Алёшин в стиле украинского барокко с элементами конструктивизма.
© Открытый источникЦентральный и Южный железнодорожные вокзалы в Киеве - современный вид
Центральный и Южный железнодорожные вокзалы в Киеве - современный вид
© Открытый источник
Центральный и Южный железнодорожные вокзалы в Киеве - современный вид
Хотя открытие веток Курск-Киев и Одесса-Киев должно было быть синхронизированным, фактически этого не произошло – первый поезд из Одессы пришёл в Киев только 7 июня 1870 года. Причём почему-то не на центральный вокзал, а на промежуточную станцию в Демеевке ("Киев-Московский") – проход поезда до конца запретил Фильоль Броги, за что его ругали в местной прессе, не поясняя, впрочем, причин этого самоуправства. Кстати, именно эта дата считается датой основания Юго-Западной железной дороги – построенная раньше линия Киев-Курск (точнее – до Ворожбы в Сумской области) была включена в её состав только после Великой Отечественной войны.
И ещё годом позже в Подволочиск (нынешняя Тернопольская область) были подведены ветки австрийской и российской железных дорог.
10 марта 1870 года Струве был произведен, минуя чин подполковника, сразу в полковники. У него впереди были и иные свершения – благодаря ему в городе появился водопровод, электрическое освещение, а в 1892 году он открыл первый в Российской империи электрический трамвай…
Мост через реку Донец Екатериненская железная дорога - РИА Новости, 1920, 30.05.2023
30 мая 2023, 18:00История
Стальной хребет Донбасса
Обидно, но в Киеве памятника Струве никогда не было. Правда, в 1872 году на пересечении улицы Безаковской (Коминтерна, Симона Петлюры) был установлен памятник графу Борбинскому. Его снесли в 1926 году, а в 1954 году почти на том же месте был установлен памятник Николаю Щорсу, уничтоженный уже современными хунвейбинами.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ИсторияИсторияистория Малороссииистория НовороссииРоссийская империяXIX векКиевОдессажелезная дорогавокзалархитектуратранспортСтроительство
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
10:29НПЗ Aramco под ударом БПЛА в Саудовской Аравии, его работа приостановлена, передает Рейтер
10:26Около 100 каналов связи украинских спецслужб перекрыла ФСБ
10:20ВСУ приказали дронам уничтожать отступающих солдат. Главное к этому часу
10:05"Мы дома": спецборт с эвакуированными из Израиля россиянами прибыл в Подмосковье
10:00Конец Зеленскому, провалы ВСУ, конфликт на Ближнем Востоке. Хроника событий на утро 2 марта
09:50Израиль начал наступательную операцию в Ливане: более 30 погибших. Главное к этому часу
08:13Главное за ночь 2 марта
08:00Железное наследие империи: как в Киев пришла железная дорога
07:41ПВО ночью сбила почти две сотни украинских дронов над Россией
07:20Трамп заявил, что выбрал трех кандидатов для руководства Ираном
07:04"Коалиция Эпштейна" против Ирана
07:00Ростислав Ищенко: Новая война с равным противником покажет, чему научилась армия России за время СВО
06:20Украина за неделю. Ядерный шантаж
06:20"Мечтаем скептически". Как сегодня живется в Донецке
06:10"Убивают детей, но всем плевать". Эксперты и политики о ситуации в мире и на Украине
06:00"Тыл прячется от ТЦК, но ВСУ все еще готовы умирать": Колташов о переломе в сознании украинцев
05:55"Один из них был правым уклонистом…" Европейские пророчества
05:45"Им и хочется, и колется": Василий Колташов о ядерных планах Запада и уроке Бельгии
05:30"Украинцы начали отходить от дурмана после провала контрнаступа": эксперт об изменении настроений
05:20"Это катастрофа": экономист о падении западного фондового рынка и состоянии экономик ЕС и США
Лента новостейМолния