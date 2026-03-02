Железное наследие империи: как в Киев пришла железная дорога

https://ukraina.ru/20260302/zheleznoe-nasledie-imperii-kak-v-kiev-prishla-zheleznaya-doroga--1076156134.html

В контексте "политики деколонизации" логично вспомнить, что железные дороги появились на Украине благодаря "колонизаторам" (сначала австрийским, а там и русским). В Киев первый поезд прибыл 2 марта 1870 года, хотя движение началось несколько ранее – дело упиралось в необходимость постройки моста через Днепр (поезда шли от Курска) и станции в Киеве

Впрочем, к строительству железной дороги в Киеве слово "колонизация" всё же имеет самое что ни на есть прямое отношение – только речь шла о колонизации Новороссии, которой остро не хватало транспортной связности, что трагическим образом проявилось во время Крымской войны.Правда, первый проект железнодорожного строительства на территории нынешней Украины датируется 1837 годом. Отставной поручик Голиевский предложил создать целую сеть железных дорог длиной около 3600 верст (более 3,8 тыс. км.) в европейской части Российской империи. В частности, через Киев должна была вести ветка от Петербурга в Одессу. Проект был актуален, но экономически недоработан.В 1857 и 1863 годах правительство выдало концессии на строительство железной дороги от Одессы через Киев в направлении Прибалтики и западной границы, однако желающих заработать на этом нашлось немного, создать акционерное общество не удалось.Пришлось строить дорогу государственным коштом, но линию от Одессы в 1865 году довели только до Балты. Потом, помимо Киева, начали строить на Елисаветград и Харьков – там строилась дорога в направлении Азовского моря. В конечном итоге строительство дорог в обоих направлениях было завершено только в 1870 году – одесская ветка, инициатором строительства которой был губернатор Павел Коцебу, на протяжении пяти лет была отделена от общеимперской сети железных дорог. Курско-Харьковско-Азовская дорога была построена всего годом раньше.Дорогу от Балты на Киев акционерное общество "Де-Вриер, Шакен, Брюно и Ко" начало строить только весной 1866 года. Строительство осуществлялось за бюджетные средства, фактически им руководил французский инженер и предприниматель Фильоль Броги.Год спустя Павел фон Дервиз, Карл фон Мекк и князь Сергей Долгоруков получили концессию на прокладку Киево-Курской железной дороги.25 июля 1867 года в "Киевской Швейцарии", за Лыбедью было заложено здание вокзала. Если верить карте 1850 года, то это был загород, но в XIX веке станции было принято строить железнодорожные станции именно так – городская земля была дороже. Иногда это приводило к забавным инцидентам, как в подмосковной Коломне, где сначала появилась частная станция Голутвин, основанная и построенная инженером Амандом Струве. Она до 1867 года называлось "Коломна", а построенная немного позже городская станция – Ново-Коломна.Мы станцию Голутвин упомянули не случайно – капитан корпуса военных инженеров Струве не только построил станцию, но и мост через Оку, а также стал одним из основателей машиностроительного завода в Коломне (сейчас – АО "Коломенский завод" группы "Трансмашхолдинг" – основной производитель пассажирских локомотивов в России). В 1867 году он получил направление в Киевский округ путей сообщения, где в марте следующего года приступил к строительству моста через Днепр.Между тем, железная дорога приближалась в Киеву – в 1868 году было открыто пассажирское движение между Курском и Броварами. Первый поезд был отправлен из Курска 24 декабря, но до конечной станции он не дошёл – сошёл в рельс. Первая удачная поездка была осуществлена только через пять дней.Движение и далее происходило не без ЧП – 29 марта 1869 года под тяжестью поезда обрушился мост через реку Сейм. Благодаря счастливой случайности погибли только помощник машиниста и кочегар – паровоз оторвался и состав, в котором находилось около 300 пассажиров, остался на берегу, упершись в конструкции моста.Между Киевом и Броварами пассажиров возили омнибусы, которые завела администрация гостиницы "Европа" на будущей Европейской площади.В 1869 году в Бровары прибыл императорский поезд – государь император Александр II, императрица Мария Александровна и великие князья изволили путешествовать в Крым. Через Днепр они переправились на пароходе.Этот торжественный случай заставил железнодорожников шевелиться быстрее – уже через месяц ветка была брошена на территорию современного Киева – в Кухмистерскую Слободку (район современного микрорайона Березняки около моста Патона).Сыграло свою роль и то, что в этом году министром путей сообщения России стал граф Владимир Бобринский. Этот деятель известен тем, что стал одним из первых в Российской империи сахаропромышленников (а Киев рубежа веков построен, в основном, на сахарные деньги), но предметно интересовался и транспортом – в 1835 году он был в числе инициаторов строительства первой в России Царскосельской железной дороги. У него был свой интерес к развитию транспорта Малороссии – его поместье и сахарный завод размещались в Смеле (сейчас – Черкасская область).Приложил силы к открытию железнодорожного движения и Александр Безак, бывший с 1865 до смерти в 1868 году командующим войсками Киевского военного округа и генерал-губернатором Юго-Западного края. Киевляне его, правда, не любили (но киевлянам вообще трудно угодить).24 февраля 1870 года двенадцатипролётный мост через Днепр длиной более километра был открыт. На тот момент это был длиннейший в Европе железнодорожный мост.Как восторженно писала газета "Кивелянинъ":"Струве, по общему признанию, возвёл себе вековечный памятник этим сооружением, и имя его не забудется в истории Киева и юго-западного края, также, как не забудется и имя покойного генерал-губернатора А.П. Безака, управление которого неразрывно связано с началом железнодорожного дела в юго-западном крае".2 марта первый поезд пришёл на станцию Киев, где к этому времени по проекту архитектора Ивана-Фридриха Вишневского было построено здание вокзала в стиле староанглийской готики.Здание это, надо сказать, простояло не особенно долго – уже в начале XX века оно перестало удовлетворять возросшему потоку пассажиров (в 1899 году было открыто прямое сообщение между Москвой и Киевом через Брянск) и ещё до начала первой Мировой войны его разобрали. На месте планировалось возведение нового вокзала – по проекту столичного архитектора Владимира Щуко предполагалось наличие двух зданий по обе стороны путей (фактически этот проект был реализован только в 2001 году). По понятным причинам проект реализован не был. Ныне существующий вокзал выстроили в 1928-32 годах киевские архитекторы Александр Вербицкий и Павел Алёшин в стиле украинского барокко с элементами конструктивизма.Хотя открытие веток Курск-Киев и Одесса-Киев должно было быть синхронизированным, фактически этого не произошло – первый поезд из Одессы пришёл в Киев только 7 июня 1870 года. Причём почему-то не на центральный вокзал, а на промежуточную станцию в Демеевке ("Киев-Московский") – проход поезда до конца запретил Фильоль Броги, за что его ругали в местной прессе, не поясняя, впрочем, причин этого самоуправства. Кстати, именно эта дата считается датой основания Юго-Западной железной дороги – построенная раньше линия Киев-Курск (точнее – до Ворожбы в Сумской области) была включена в её состав только после Великой Отечественной войны.И ещё годом позже в Подволочиск (нынешняя Тернопольская область) были подведены ветки австрийской и российской железных дорог.10 марта 1870 года Струве был произведен, минуя чин подполковника, сразу в полковники. У него впереди были и иные свершения – благодаря ему в городе появился водопровод, электрическое освещение, а в 1892 году он открыл первый в Российской империи электрический трамвай…Обидно, но в Киеве памятника Струве никогда не было. Правда, в 1872 году на пересечении улицы Безаковской (Коминтерна, Симона Петлюры) был установлен памятник графу Борбинскому. Его снесли в 1926 году, а в 1954 году почти на том же месте был установлен памятник Николаю Щорсу, уничтоженный уже современными хунвейбинами.

история, история малороссии, история новороссии, российская империя, xix век, киев, одесса, железная дорога, вокзал, архитектура, транспорт, строительство