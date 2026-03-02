Трамп заявил, что выбрал трех кандидатов для руководства Ираном - 02.03.2026 Украина.ру
https://ukraina.ru/20260302/tramp-zayavil-chto-vybral-trekh-kandidatov-dlya-rukovodstva-iranom-1076234995.html
Трамп заявил, что выбрал трех кандидатов для руководства Ираном
Трамп заявил, что выбрал трех кандидатов для руководства Ираном - 02.03.2026 Украина.ру
Трамп заявил, что выбрал трех кандидатов для руководства Ираном
Президент США Дональд Трамп после американской атаки заявил, что у него на примете есть три кандидата для руководства Ираном, передает New York Times
2026-03-02T07:20
2026-03-02T07:20
иран
сша
израиль
дональд трамп
владимир путин
украина.ру
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/1c/1074907063_0:0:1348:759_1920x0_80_0_0_a43b4660a035398551462e0c7c290442.jpg
"У меня есть три очень хороших избранника", - заверил он.Однако не стал озвучивать, кого имеет в виду. Также Трамп отказался давать какие-либо обещания по защите иранцев, которых призывает к свержению власти в стране."Я не даю никаких конкретных обещаний ни в ту, ни в другую сторону", - сообщил он.Президент США добавил, что еще слишком рано говорить о подобных обещаниях.США и Израиль в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном, последний раунд которых прошел 26 февраля в Женеве.В результате атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. В стране объявлен 40-дневный траур.Президент России Владимир Путин заявил, что убийство Хаменеи было совершено с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права. МИД РФ осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.Подробнее - в материале "Поэтому Трамп вместе с Израилем пошел войной на Иран": политолог о смене приоритетов США на сайте Украина.ру.
иран
сша
израиль
Новости
новости, иран, сша, израиль, дональд трамп, владимир путин
Новости, Иран, США, Израиль, Дональд Трамп, Владимир Путин

Трамп заявил, что выбрал трех кандидатов для руководства Ираном

07:20 02.03.2026
 
© APДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
Президент США Дональд Трамп после американской атаки заявил, что у него на примете есть три кандидата для руководства Ираном, передает New York Times
"У меня есть три очень хороших избранника", - заверил он.
Однако не стал озвучивать, кого имеет в виду.
"Я не стану раскрывать их сейчас. Давайте сначала завершим дело", - сказал Трамп.
Также Трамп отказался давать какие-либо обещания по защите иранцев, которых призывает к свержению власти в стране.
"Я не даю никаких конкретных обещаний ни в ту, ни в другую сторону", - сообщил он.
Президент США добавил, что еще слишком рано говорить о подобных обещаниях.
США и Израиль в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном, последний раунд которых прошел 26 февраля в Женеве.
В результате атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. В стране объявлен 40-дневный траур.
Президент России Владимир Путин заявил, что убийство Хаменеи было совершено с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права. МИД РФ осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.
Подробнее - в материале "Поэтому Трамп вместе с Израилем пошел войной на Иран": политолог о смене приоритетов США на сайте Украина.ру.
Новости Иран США Израиль Дональд Трамп Владимир Путин
 
Лента новостейМолния