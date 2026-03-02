https://ukraina.ru/20260302/tramp-zayavil-chto-vybral-trekh-kandidatov-dlya-rukovodstva-iranom-1076234995.html

Трамп заявил, что выбрал трех кандидатов для руководства Ираном

Трамп заявил, что выбрал трех кандидатов для руководства Ираном

Президент США Дональд Трамп после американской атаки заявил, что у него на примете есть три кандидата для руководства Ираном, передает New York Times

"У меня есть три очень хороших избранника", - заверил он.Однако не стал озвучивать, кого имеет в виду. Также Трамп отказался давать какие-либо обещания по защите иранцев, которых призывает к свержению власти в стране."Я не даю никаких конкретных обещаний ни в ту, ни в другую сторону", - сообщил он.Президент США добавил, что еще слишком рано говорить о подобных обещаниях.США и Израиль в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном, последний раунд которых прошел 26 февраля в Женеве.В результате атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. В стране объявлен 40-дневный траур.Президент России Владимир Путин заявил, что убийство Хаменеи было совершено с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права. МИД РФ осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.Подробнее - в материале "Поэтому Трамп вместе с Израилем пошел войной на Иран": политолог о смене приоритетов США на сайте Украина.ру.

