Трамп заявил, что выбрал трех кандидатов для руководства Ираном
Президент США Дональд Трамп после американской атаки заявил, что у него на примете есть три кандидата для руководства Ираном, передает New York Times
2026-03-02T07:20
"У меня есть три очень хороших избранника", - заверил он.
Однако не стал озвучивать, кого имеет в виду.
"Я не стану раскрывать их сейчас. Давайте сначала завершим дело", - сказал Трамп.
Также Трамп отказался давать какие-либо обещания по защите иранцев, которых призывает к свержению власти в стране.
"Я не даю никаких конкретных обещаний ни в ту, ни в другую сторону", - сообщил он.
Президент США добавил, что еще слишком рано говорить о подобных обещаниях.
США и Израиль в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном, последний раунд которых прошел 26 февраля в Женеве.
В результате атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. В стране объявлен 40-дневный траур.
Президент России Владимир Путин заявил, что убийство Хаменеи было совершено с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права. МИД РФ осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.