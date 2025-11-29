Введение в переговорологию. Из истории неудавшегося союза СССР и Германии

https://ukraina.ru/20251129/vvedenie-v-peregovorologiyu-iz-istorii-neudavshegosya-soyuza-sssr-i-germanii-1072270860.html

Обычно история дипломатический отношений между СССР и гитлеровской Германией подаётся так: 28 сентября 1939 года был подписан Договор о дружбе и границе, а 22 июня 1941 года Германия напала на СССР. Это, однако, упрощение – советская дипломатия не прекращала работу над налаживанием отношений с опасным соседом и даже добилась некоторого успеха

13 ноября 1940 года в Берлине состоялась вторая и последняя встреча наркома иностранных дел СССР Вячеслава Молотова с Адольфом Гитлером. О результатах первой встречи Молотов писал: "большой интерес Гитлера к тому, чтобы договориться и укрепить дружбу с СССР о сферах влияния, налицо".25 ноября 1940 года Молотов передал германскому послу в Москве Шуленбургу письменное изложение советских условий – "Предложение г-на Риббентропа от 13 ноября сего года о Пакте четырёх держав, переданное Молотову в Берлине".Из записи беседы Молотова с фон Риббентропом в Берлине 13 ноября 1940 года."1. Согласно пакту трёх держав Германия, Япония и Италия пришли к соглашению, что нужно воспрепятствовать расширению войны в мировой конфликт и что необходимо совместно работать для установления мира. (…)2. Германия, Италия, СССР, Япония обязуются уважать сферы взаимных интересов. Постольку, поскольку сферы этих интересов соприкасаются, они будут в дружественном духе договариваться по всем возникающим из этого факта вопросам.3. Договаривающиеся стороны не будут поддерживать группировок, направленных против одной из них".Из записей личного переводчика фон Риббентропа Пауля Шмидта:"Обобщая, имперский министр иностранных дел указал на то, что:1. Фюрер заявил, что Финляндия остается в сфере интересов России и Германия не будет держать там своих войск;2. Германия не имеет ничего общего с демонстративными шагами Финляндии против России. (…)3. При сокрушении Англии мировая Британская империя окажется гигантской мировой банкротной (sic! – Авт.) массой площадью 40 миллионов квадратных километров, которая будет подлежать разделу. Раздел её открывает России путь к незамерзающему и действительно открытому Мировому океану.Молотов ответил, что он с интересом следил за ходом мыслей фюрера и со всем, что он понял, согласен. (…) Молотов завёл речь о морских проливах. (…)Фюрер сказал: это примерно отвечало бы ходу мыслей Германии, согласно которому через Дарданеллы могли бы свободно проходить только русские военные корабли, а для всех других военных кораблей пролив был бы закрыт".Любопытно, что в телеграмме Сталину из Берлина Молотов писал: "похвастаться нечем, но по крайней мере выяснил теперешние настроения Гитлера, с которыми придётся считаться".Письменный ответ Молотова Шуленбургу от 25 ноября 1940 года гласил:"СССР согласен принять в основном проект пакта четырёх держав об их политическом сотрудничестве и экономической взаимопомощи, изложенный г. Риббентропом в его беседе с В.М. Молотовым в Берлине 13 ноября 1940 года (…):1. Если германские войска будут теперь же выведены из Финляндии (…);2. Если в ближайшие месяцы будет обеспечена безопасность СССР в проливах путём заключения пакта взаимопомощи между СССР и Болгарией, находящейся по своему географическому положению в сфере безопасности черноморских границ СССР, и организации военной и военно-морской базы СССР в районе Босфора и Дарданелл на началах долгосрочной аренды;3. Если центром тяжести аспирации СССР будет признан район к югу от Батума и Баку в общем направлении к Персидскому заливу;4. Если Япония откажется от своих концессионных прав по углю и нефти на Северном Сахалине на условиях справедливой компенсации".Немецкой реакции не последовало. Германия перестала отвечать на запросы СССР, а 18 декабря Гитлер подписал директиву №21 – план "Барбаросса".19 декабря 1940 года, т.е., на другой день после вступления в силу директивы №21, Гитлер, принимая в своем кабинете нового советского полпреда Владимира Деканозова (Деканозишвили; казнён по "делу Берии" в 1953 году), скажет ему, что "переговоры, которые происходили здесь с В.М. Молотовым, теперь, вероятно, будут продолжены в служебном порядке". По мнению некоторых исследователей предполагался визит в Берлин Иосифа Сталина.Позиции сторон были достаточно близки, чтобы достичь вполне приемлемого соглашения. Но в том-то и дело, что соглашение не было достигнуто. Переговоры были прерваны на самом многообещающем месте.Буквально все исследователи-комментаторы убеждают нас, что ни Москва, ни Берлин вовсе и не собирались договариваться, но лишь пытались ввести собеседника в заблуждение, чтобы выгадать время для подготовки к войне.Но тогда зачем именно осенью 1940 года Германия сочла необходимым затеять эти берлинские обсуждения о присоединении СССР в качестве четвертого к "оси трёх"? Почему СССР поддержал германскую инициативу, предполагая добиться большего?Основные военные специалисты Германии с немалым сомнением, а многие и вовсе отрицательно, относились к самой идее войны с Россией. Были и те, кто не сомневались – с уверенностью говорили о непременном германском поражении.Таким образом, главной задачей не менее многочисленных сторонников этой войны и в самой Германии, а главное – за её пределами, было убедить рейхсканцлера "довериться своему сердцу", "не слушать трусов, армейских консерваторов и ретроградов, помнить о том, что он – лидер всей Европы", а также и о том, что "сами русские, едва лишь начнётся операция, массово выступят против иудеобольшевизма".Ещё в феврале 1934 года один из основателей Национально-Трудового Союза Нового Поколения (впоследствии – НТС) проф. Михаил Георгиевский писал в газете "За Россию": "если конунг Вальдемар в Х веке выбрал веру греческую, почему в ХХ веке Адольф Гитлер не может выбрать веры … русской?"Совокупные усилия не пропали даром. Германия – исконная носительница многовекового общеевропейского, ставшего бессознательным культурно-поведенческого стандарта/инстинкта, неотъемлемой составляющей которого является русофобия, – развязала войну против России.Это привело в восторг и заметную часть "белой" эмиграции.Архимандрит Иоанн (Шаховской), скончавшийся в 1989 году архиепископом Сан-Францисским и Западно-Американским Американской Православной церкви, писал в берлинском "Новом Слове" от 29 июня 1941 года:"Кровь, начавшая проливаться на русских полях 22 июня 1941 года, есть кровь, льющаяся вместо крови многих тысяч русских людей, которые будут скоро выпущены из тюрем, застенков и концлагерей Советской России. Одно это уже исполняет сердце радостью. (…)Кровавая операция свержения третьего интернационала поручается искусному, опытному в науке своей германскому хирургу. Лечь под этот хирургический нож тому, кто болен, незазорно. (…)Новая страница русской истории открылась 22 июня в день празднования русской Церковью – памяти “Всех Святых, в земле Русской просиявших”. Не ясное ли это даже для самых слепых знамение того, что событиями руководит Высшая Воля".Историк и публицист Ганс Фогель:"На начальном этапе того, что стало называться Второй мировой войной, когда немецкие армии захватывали одну страну за другой, популярность Гитлера выросла ещё больше. В те дни определённо казалось, что будущее Европы – за Германией. Популярность Гитлера и Германии в Европе достигла пика летом 1941 года, когда немецкая армия вторглась в Советский Союз. (…)Союзниками Германии были Франция, Италия, Испания, Венгрия, Словакия, Хорватия, Румыния, Болгария и Финляндия (в общей сложности почти 150 миллионов человек). Швеция, Швейцария и Португалия (почти 20 миллионов) сохраняли нейтралитет, но в то же время были важными экономическими союзниками Германии, поставлявшими ей жизненно важные товары, услуги и продукты.Германия угодила в стратегическую ловушку, завоевав обширные территории в Европе, которым просто не хватало природных ресурсов для достижения экономической самодостаточности, к которой стремился Гитлер. Вместо этого он оказался в экономической зависимости от Москвы и столкнулся с перспективой дальнейшего удушения ресурсами. (…)Проблема Германии как таковая заключалась не в том, что Сталин готовился напасть на Рейх в 1941 году, а в том, что мощь СССР со временем росла по отношению к Германии".В годы, прошедшие со времени финального пункта "холодной войны" эксперты по внешней политике поэтически воспевали и воспевают по сей день своё видение "международного порядка, основанного на правилах" победителя. Но уже более десятилетия назад выдающийся политолог-практик Кристоф Леманн поделился добытой информацией:"Американские коллеги в Пентагоне недвусмысленно сказали мне, что США и Великобритания никогда не допустят, чтобы европейско-советские (замечательная обмолвка! – Авт.) отношения развивались до того уровня, чтобы бросить вызов политическому, экономическому или военному превосходству США и Великобритании, их гегемонии на европейском континенте. Подобное развитие событий будет предотвращено всеми необходимыми средствами. И в случае необходимости – провоцированием войны в Центральной Европе".Потому-то США и легкомысленно взвалили на себя "ящик Бандеры", надеясь без труда избавиться от этой ноши, едва лишь содержимое "ящика" им станет не нужным. Сегодня они осторожно и далеко не всегда последовательно пытаются переложить упомянутый груз на евроспину.В новую и новейшую эпохи именно Россия, независимо от порядка управления и её общественного строя, в конечном итоге всегда оказывалась на пути тех, кто особенно настойчиво претендовал на "тотальную гегемонию". И усмиряла безумцев "рукою крепкою и мышцею напряженною".

