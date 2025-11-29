Введение в переговорологию. Из истории неудавшегося союза СССР и Германии - 29.11.2025 Украина.ру
История
История
Введение в переговорологию. Из истории неудавшегося союза СССР и Германии
Введение в переговорологию. Из истории неудавшегося союза СССР и Германии
Обычно история дипломатический отношений между СССР и гитлеровской Германией подаётся так: 28 сентября 1939 года был подписан Договор о дружбе и границе, а 22 июня 1941 года Германия напала на СССР. Это, однако, упрощение – советская дипломатия не прекращала работу над налаживанием отношений с опасным соседом и даже добилась некоторого успеха
13 ноября 1940 года в Берлине состоялась вторая и последняя встреча наркома иностранных дел СССР Вячеслава Молотова с Адольфом Гитлером. О результатах первой встречи Молотов писал: "большой интерес Гитлера к тому, чтобы договориться и укрепить дружбу с СССР о сферах влияния, налицо".25 ноября 1940 года Молотов передал германскому послу в Москве Шуленбургу письменное изложение советских условий – "Предложение г-на Риббентропа от 13 ноября сего года о Пакте четырёх держав, переданное Молотову в Берлине".Из записи беседы Молотова с фон Риббентропом в Берлине 13 ноября 1940 года."1. Согласно пакту трёх держав Германия, Япония и Италия пришли к соглашению, что нужно воспрепятствовать расширению войны в мировой конфликт и что необходимо совместно работать для установления мира. (…)2. Германия, Италия, СССР, Япония обязуются уважать сферы взаимных интересов. Постольку, поскольку сферы этих интересов соприкасаются, они будут в дружественном духе договариваться по всем возникающим из этого факта вопросам.3. Договаривающиеся стороны не будут поддерживать группировок, направленных против одной из них".Из записей личного переводчика фон Риббентропа Пауля Шмидта:"Обобщая, имперский министр иностранных дел указал на то, что:1. Фюрер заявил, что Финляндия остается в сфере интересов России и Германия не будет держать там своих войск;2. Германия не имеет ничего общего с демонстративными шагами Финляндии против России. (…)3. При сокрушении Англии мировая Британская империя окажется гигантской мировой банкротной (sic! – Авт.) массой площадью 40 миллионов квадратных километров, которая будет подлежать разделу. Раздел её открывает России путь к незамерзающему и действительно открытому Мировому океану.Молотов ответил, что он с интересом следил за ходом мыслей фюрера и со всем, что он понял, согласен. (…) Молотов завёл речь о морских проливах. (…)Фюрер сказал: это примерно отвечало бы ходу мыслей Германии, согласно которому через Дарданеллы могли бы свободно проходить только русские военные корабли, а для всех других военных кораблей пролив был бы закрыт".Любопытно, что в телеграмме Сталину из Берлина Молотов писал: "похвастаться нечем, но по крайней мере выяснил теперешние настроения Гитлера, с которыми придётся считаться".Письменный ответ Молотова Шуленбургу от 25 ноября 1940 года гласил:"СССР согласен принять в основном проект пакта четырёх держав об их политическом сотрудничестве и экономической взаимопомощи, изложенный г. Риббентропом в его беседе с В.М. Молотовым в Берлине 13 ноября 1940 года (…):1. Если германские войска будут теперь же выведены из Финляндии (…);2. Если в ближайшие месяцы будет обеспечена безопасность СССР в проливах путём заключения пакта взаимопомощи между СССР и Болгарией, находящейся по своему географическому положению в сфере безопасности черноморских границ СССР, и организации военной и военно-морской базы СССР в районе Босфора и Дарданелл на началах долгосрочной аренды;3. Если центром тяжести аспирации СССР будет признан район к югу от Батума и Баку в общем направлении к Персидскому заливу;4. Если Япония откажется от своих концессионных прав по углю и нефти на Северном Сахалине на условиях справедливой компенсации".Немецкой реакции не последовало. Германия перестала отвечать на запросы СССР, а 18 декабря Гитлер подписал директиву №21 – план "Барбаросса".19 декабря 1940 года, т.е., на другой день после вступления в силу директивы №21, Гитлер, принимая в своем кабинете нового советского полпреда Владимира Деканозова (Деканозишвили; казнён по "делу Берии" в 1953 году), скажет ему, что "переговоры, которые происходили здесь с В.М. Молотовым, теперь, вероятно, будут продолжены в служебном порядке". По мнению некоторых исследователей предполагался визит в Берлин Иосифа Сталина.Позиции сторон были достаточно близки, чтобы достичь вполне приемлемого соглашения. Но в том-то и дело, что соглашение не было достигнуто. Переговоры были прерваны на самом многообещающем месте.Буквально все исследователи-комментаторы убеждают нас, что ни Москва, ни Берлин вовсе и не собирались договариваться, но лишь пытались ввести собеседника в заблуждение, чтобы выгадать время для подготовки к войне.Но тогда зачем именно осенью 1940 года Германия сочла необходимым затеять эти берлинские обсуждения о присоединении СССР в качестве четвертого к "оси трёх"? Почему СССР поддержал германскую инициативу, предполагая добиться большего?Основные военные специалисты Германии с немалым сомнением, а многие и вовсе отрицательно, относились к самой идее войны с Россией. Были и те, кто не сомневались – с уверенностью говорили о непременном германском поражении.Таким образом, главной задачей не менее многочисленных сторонников этой войны и в самой Германии, а главное – за её пределами, было убедить рейхсканцлера "довериться своему сердцу", "не слушать трусов, армейских консерваторов и ретроградов, помнить о том, что он – лидер всей Европы", а также и о том, что "сами русские, едва лишь начнётся операция, массово выступят против иудеобольшевизма".Ещё в феврале 1934 года один из основателей Национально-Трудового Союза Нового Поколения (впоследствии – НТС) проф. Михаил Георгиевский писал в газете "За Россию": "если конунг Вальдемар в Х веке выбрал веру греческую, почему в ХХ веке Адольф Гитлер не может выбрать веры … русской?"Совокупные усилия не пропали даром. Германия – исконная носительница многовекового общеевропейского, ставшего бессознательным культурно-поведенческого стандарта/инстинкта, неотъемлемой составляющей которого является русофобия, – развязала войну против России.Это привело в восторг и заметную часть "белой" эмиграции.Архимандрит Иоанн (Шаховской), скончавшийся в 1989 году архиепископом Сан-Францисским и Западно-Американским Американской Православной церкви, писал в берлинском "Новом Слове" от 29 июня 1941 года:"Кровь, начавшая проливаться на русских полях 22 июня 1941 года, есть кровь, льющаяся вместо крови многих тысяч русских людей, которые будут скоро выпущены из тюрем, застенков и концлагерей Советской России. Одно это уже исполняет сердце радостью. (…)Кровавая операция свержения третьего интернационала поручается искусному, опытному в науке своей германскому хирургу. Лечь под этот хирургический нож тому, кто болен, незазорно. (…)Новая страница русской истории открылась 22 июня в день празднования русской Церковью – памяти “Всех Святых, в земле Русской просиявших”. Не ясное ли это даже для самых слепых знамение того, что событиями руководит Высшая Воля".Историк и публицист Ганс Фогель:"На начальном этапе того, что стало называться Второй мировой войной, когда немецкие армии захватывали одну страну за другой, популярность Гитлера выросла ещё больше. В те дни определённо казалось, что будущее Европы – за Германией. Популярность Гитлера и Германии в Европе достигла пика летом 1941 года, когда немецкая армия вторглась в Советский Союз. (…)Союзниками Германии были Франция, Италия, Испания, Венгрия, Словакия, Хорватия, Румыния, Болгария и Финляндия (в общей сложности почти 150 миллионов человек). Швеция, Швейцария и Португалия (почти 20 миллионов) сохраняли нейтралитет, но в то же время были важными экономическими союзниками Германии, поставлявшими ей жизненно важные товары, услуги и продукты.Германия угодила в стратегическую ловушку, завоевав обширные территории в Европе, которым просто не хватало природных ресурсов для достижения экономической самодостаточности, к которой стремился Гитлер. Вместо этого он оказался в экономической зависимости от Москвы и столкнулся с перспективой дальнейшего удушения ресурсами. (…)Проблема Германии как таковая заключалась не в том, что Сталин готовился напасть на Рейх в 1941 году, а в том, что мощь СССР со временем росла по отношению к Германии".В годы, прошедшие со времени финального пункта "холодной войны" эксперты по внешней политике поэтически воспевали и воспевают по сей день своё видение "международного порядка, основанного на правилах" победителя. Но уже более десятилетия назад выдающийся политолог-практик Кристоф Леманн поделился добытой информацией:"Американские коллеги в Пентагоне недвусмысленно сказали мне, что США и Великобритания никогда не допустят, чтобы европейско-советские (замечательная обмолвка! – Авт.) отношения развивались до того уровня, чтобы бросить вызов политическому, экономическому или военному превосходству США и Великобритании, их гегемонии на европейском континенте. Подобное развитие событий будет предотвращено всеми необходимыми средствами. И в случае необходимости – провоцированием войны в Центральной Европе".Потому-то США и легкомысленно взвалили на себя "ящик Бандеры", надеясь без труда избавиться от этой ноши, едва лишь содержимое "ящика" им станет не нужным. Сегодня они осторожно и далеко не всегда последовательно пытаются переложить упомянутый груз на евроспину.В новую и новейшую эпохи именно Россия, независимо от порядка управления и её общественного строя, в конечном итоге всегда оказывалась на пути тех, кто особенно настойчиво претендовал на "тотальную гегемонию". И усмиряла безумцев "рукою крепкою и мышцею напряженною".
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Юрий Милославский
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/08/1069790738_427:12:900:485_100x100_80_0_0_f872f73a2024aa6a668fc7a9c10bd57d.jpg
Юрий Милославский
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/08/1069790738_427:12:900:485_100x100_80_0_0_f872f73a2024aa6a668fc7a9c10bd57d.jpg
Вячеслав Молотов, Адольф Гитлер, Иоахим фон Риббентроп и Вильгельм Кейтель на переговорах в Берлине, ноябрь 1940 года
Вячеслав Молотов, Адольф Гитлер, Иоахим фон Риббентроп и Вильгельм Кейтель на переговорах в Берлине, ноябрь 1940 года - РИА Новости, 1920, 29.11.2025
© Украина.ру / Генрих Гоффманн
Юрий Милославский
Юрий Милославский
Все материалы
Обычно история дипломатический отношений между СССР и гитлеровской Германией подаётся так: 28 сентября 1939 года был подписан Договор о дружбе и границе, а 22 июня 1941 года Германия напала на СССР. Это, однако, упрощение – советская дипломатия не прекращала работу над налаживанием отношений с опасным соседом и даже добилась некоторого успеха
13 ноября 1940 года в Берлине состоялась вторая и последняя встреча наркома иностранных дел СССР Вячеслава Молотова с Адольфом Гитлером. О результатах первой встречи Молотов писал: "большой интерес Гитлера к тому, чтобы договориться и укрепить дружбу с СССР о сферах влияния, налицо".
25 ноября 1940 года Молотов передал германскому послу в Москве Шуленбургу письменное изложение советских условий – "Предложение г-на Риббентропа от 13 ноября сего года о Пакте четырёх держав, переданное Молотову в Берлине".
Из записи беседы Молотова с фон Риббентропом в Берлине 13 ноября 1940 года.
"1. Согласно пакту трёх держав Германия, Япония и Италия пришли к соглашению, что нужно воспрепятствовать расширению войны в мировой конфликт и что необходимо совместно работать для установления мира. (…)
2. Германия, Италия, СССР, Япония обязуются уважать сферы взаимных интересов. Постольку, поскольку сферы этих интересов соприкасаются, они будут в дружественном духе договариваться по всем возникающим из этого факта вопросам.
Англо-французские регулировщики. Карикатура Бориса Ефимова
23 августа 2024, 05:21Аналитика
Договор антиподов: 85 лет пакту о ненападении между Третьим рейхом и СССРЭто действительно был пакт антиподов. Даже на уровне личностей — аристократ и нацист Иоахим фон Риббентроп договаривался с разночинцем (из мещан) и коммунистом Вячеславом Скрябиным (Молотовым). И договорились же… Причём ни тот, ни другой договориться с демократами из Франции и Великобритании не смогли. Правда, и сами вскоре стали злейшими врагами
3. Договаривающиеся стороны не будут поддерживать группировок, направленных против одной из них".
Из записей личного переводчика фон Риббентропа Пауля Шмидта:
"Обобщая, имперский министр иностранных дел указал на то, что:
1. Фюрер заявил, что Финляндия остается в сфере интересов России и Германия не будет держать там своих войск;
2. Германия не имеет ничего общего с демонстративными шагами Финляндии против России. (…)
3. При сокрушении Англии мировая Британская империя окажется гигантской мировой банкротной (sic! – Авт.) массой площадью 40 миллионов квадратных километров, которая будет подлежать разделу. Раздел её открывает России путь к незамерзающему и действительно открытому Мировому океану.
Гитлер Сталин
18 июня 2020, 08:07
Две большие разницы: о различиях между Сталиным и ГитлеромНакануне 22 июня мы вспоминаем трагические события 1941 года и, увы, не обходится без спекуляций на тему виновников начала войны, «пакта Молотова-Риббентропа», беспомощности РККА в условиях внезапного нападения
Молотов ответил, что он с интересом следил за ходом мыслей фюрера и со всем, что он понял, согласен. (…) Молотов завёл речь о морских проливах. (…)
Фюрер сказал: это примерно отвечало бы ходу мыслей Германии, согласно которому через Дарданеллы могли бы свободно проходить только русские военные корабли, а для всех других военных кораблей пролив был бы закрыт".
Любопытно, что в телеграмме Сталину из Берлина Молотов писал: "похвастаться нечем, но по крайней мере выяснил теперешние настроения Гитлера, с которыми придётся считаться".
Письменный ответ Молотова Шуленбургу от 25 ноября 1940 года гласил:
"СССР согласен принять в основном проект пакта четырёх держав об их политическом сотрудничестве и экономической взаимопомощи, изложенный г. Риббентропом в его беседе с В.М. Молотовым в Берлине 13 ноября 1940 года (…):
1. Если германские войска будут теперь же выведены из Финляндии (…);
Сталин Гитлер Украина - РИА Новости, 1920, 02.02.2023
2 февраля 2023, 17:57История
Дым без огня. Встречался ли Сталин с Гитлером во Львове: анализ документов
2. Если в ближайшие месяцы будет обеспечена безопасность СССР в проливах путём заключения пакта взаимопомощи между СССР и Болгарией, находящейся по своему географическому положению в сфере безопасности черноморских границ СССР, и организации военной и военно-морской базы СССР в районе Босфора и Дарданелл на началах долгосрочной аренды;
3. Если центром тяжести аспирации СССР будет признан район к югу от Батума и Баку в общем направлении к Персидскому заливу;
4. Если Япония откажется от своих концессионных прав по углю и нефти на Северном Сахалине на условиях справедливой компенсации".
© wikipedia/фонд ЦГАКФДпакт Молотова-Риббентропа
пакт Молотова-Риббентропа
© wikipedia/фонд ЦГАКФД
пакт Молотова-Риббентропа
Немецкой реакции не последовало. Германия перестала отвечать на запросы СССР, а 18 декабря Гитлер подписал директиву №21 – план "Барбаросса".
19 декабря 1940 года, т.е., на другой день после вступления в силу директивы №21, Гитлер, принимая в своем кабинете нового советского полпреда Владимира Деканозова (Деканозишвили; казнён по "делу Берии" в 1953 году), скажет ему, что "переговоры, которые происходили здесь с В.М. Молотовым, теперь, вероятно, будут продолжены в служебном порядке". По мнению некоторых исследователей предполагался визит в Берлин Иосифа Сталина.
Позиции сторон были достаточно близки, чтобы достичь вполне приемлемого соглашения. Но в том-то и дело, что соглашение не было достигнуто. Переговоры были прерваны на самом многообещающем месте.
Фултонская речь Черчилль
13 мая 2024, 08:01История
Черчилль, Гёббельс и тотальная война 13 мая 1940 года Уильям Черчилль выступил со своей первой речью в статусе премьера Британии. Она прославилась словосочетанием "кровь, труд, слёзы и пот", но по сути была призывом к тотальной войне
Буквально все исследователи-комментаторы убеждают нас, что ни Москва, ни Берлин вовсе и не собирались договариваться, но лишь пытались ввести собеседника в заблуждение, чтобы выгадать время для подготовки к войне.
Но тогда зачем именно осенью 1940 года Германия сочла необходимым затеять эти берлинские обсуждения о присоединении СССР в качестве четвертого к "оси трёх"? Почему СССР поддержал германскую инициативу, предполагая добиться большего?
Основные военные специалисты Германии с немалым сомнением, а многие и вовсе отрицательно, относились к самой идее войны с Россией. Были и те, кто не сомневались – с уверенностью говорили о непременном германском поражении.
© commons.wikimedia.org / Public DomainStalin Sikorski December 1941
Stalin Sikorski December 1941 - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
© commons.wikimedia.org / Public Domain
Stalin Sikorski December 1941
Таким образом, главной задачей не менее многочисленных сторонников этой войны и в самой Германии, а главное – за её пределами, было убедить рейхсканцлера "довериться своему сердцу", "не слушать трусов, армейских консерваторов и ретроградов, помнить о том, что он – лидер всей Европы", а также и о том, что "сами русские, едва лишь начнётся операция, массово выступят против иудеобольшевизма".
Ещё в феврале 1934 года один из основателей Национально-Трудового Союза Нового Поколения (впоследствии – НТС) проф. Михаил Георгиевский писал в газете "За Россию": "если конунг Вальдемар в Х веке выбрал веру греческую, почему в ХХ веке Адольф Гитлер не может выбрать веры … русской?"
Совокупные усилия не пропали даром. Германия – исконная носительница многовекового общеевропейского, ставшего бессознательным культурно-поведенческого стандарта/инстинкта, неотъемлемой составляющей которого является русофобия, – развязала войну против России.
Рудольф Гесс, глава Олимпийского комитета Анри де Байе-Латур и Адольф Гитлер на церемонии открытия зимних Олимпийских игр в Баварии, 6 февраля 1936 года - РИА Новости, 1920, 17.08.2025
17 августа, 08:00История
"Миссия Гесса": загадочная попытка германо-британского сближения 17 августа 1987 года не стало "третьего человека Третьего рейха" – Рудольфа Гесса. По официальной версии, он покончил жизнь самоубийством во дворе тюрьмы Шпандау, но его смерть до сих пор вызывает вопросы
Это привело в восторг и заметную часть "белой" эмиграции.
Архимандрит Иоанн (Шаховской), скончавшийся в 1989 году архиепископом Сан-Францисским и Западно-Американским Американской Православной церкви, писал в берлинском "Новом Слове" от 29 июня 1941 года:
"Кровь, начавшая проливаться на русских полях 22 июня 1941 года, есть кровь, льющаяся вместо крови многих тысяч русских людей, которые будут скоро выпущены из тюрем, застенков и концлагерей Советской России. Одно это уже исполняет сердце радостью. (…)
© commons.wikimedia.org / German Federal ArchiveГенерал Власов
Генерал Власов - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
© commons.wikimedia.org / German Federal Archive
Генерал Власов
Кровавая операция свержения третьего интернационала поручается искусному, опытному в науке своей германскому хирургу. Лечь под этот хирургический нож тому, кто болен, незазорно. (…)
Новая страница русской истории открылась 22 июня в день празднования русской Церковью – памяти “Всех Святых, в земле Русской просиявших”. Не ясное ли это даже для самых слепых знамение того, что событиями руководит Высшая Воля".
Историк и публицист Ганс Фогель:
Карта Европы в 1941 году - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
30 апреля, 16:00История
Как "нейтральные" страны Европы помогали ГитлеруКто-то пошутил, что 8 мая у европейцев день скорби по подлинному объединителю Европы. И действительно – Гитлеру удалась её объединить как Германию в XIX веке – железом и кровью. Это касалось даже тех стран, которые во время Второй мировой войны ряд придерживались формального нейтралитета – фактически они оказывали помощь гитлеровской Германии
"На начальном этапе того, что стало называться Второй мировой войной, когда немецкие армии захватывали одну страну за другой, популярность Гитлера выросла ещё больше. В те дни определённо казалось, что будущее Европы – за Германией. Популярность Гитлера и Германии в Европе достигла пика летом 1941 года, когда немецкая армия вторглась в Советский Союз. (…)
Союзниками Германии были Франция, Италия, Испания, Венгрия, Словакия, Хорватия, Румыния, Болгария и Финляндия (в общей сложности почти 150 миллионов человек). Швеция, Швейцария и Португалия (почти 20 миллионов) сохраняли нейтралитет, но в то же время были важными экономическими союзниками Германии, поставлявшими ей жизненно важные товары, услуги и продукты.
Германия угодила в стратегическую ловушку, завоевав обширные территории в Европе, которым просто не хватало природных ресурсов для достижения экономической самодостаточности, к которой стремился Гитлер. Вместо этого он оказался в экономической зависимости от Москвы и столкнулся с перспективой дальнейшего удушения ресурсами. (…)
© РИА Новости . Георгий ПетрусовПредседатель Совнаркома СССР Вячеслав Михайлович Молотов выступает на VIII Чрезвычайном съезде Советов.
Председатель Совнаркома СССР Вячеслав Михайлович Молотов выступает на VIII Чрезвычайном съезде Советов. - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
© РИА Новости . Георгий Петрусов
Председатель Совнаркома СССР Вячеслав Михайлович Молотов выступает на VIII Чрезвычайном съезде Советов.
Проблема Германии как таковая заключалась не в том, что Сталин готовился напасть на Рейх в 1941 году, а в том, что мощь СССР со временем росла по отношению к Германии".
В годы, прошедшие со времени финального пункта "холодной войны" эксперты по внешней политике поэтически воспевали и воспевают по сей день своё видение "международного порядка, основанного на правилах" победителя. Но уже более десятилетия назад выдающийся политолог-практик Кристоф Леманн поделился добытой информацией:
"Американские коллеги в Пентагоне недвусмысленно сказали мне, что США и Великобритания никогда не допустят, чтобы европейско-советские (замечательная обмолвка! – Авт.) отношения развивались до того уровня, чтобы бросить вызов политическому, экономическому или военному превосходству США и Великобритании, их гегемонии на европейском континенте. Подобное развитие событий будет предотвращено всеми необходимыми средствами. И в случае необходимости – провоцированием войны в Центральной Европе".
Потсдамская конференция - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
15 мая, 08:28История
Война после 9 мая: операция "Немыслимое"Акт о капитуляции Германии, подписанный поздно вечером 8 мая 1945 года (по берлинскому времени) вступил в силу 9 мая. Война антигитлеровской коалиции против Германии закончилась победой. Но… в истории никогда и ничего не кончается.
Потому-то США и легкомысленно взвалили на себя "ящик Бандеры", надеясь без труда избавиться от этой ноши, едва лишь содержимое "ящика" им станет не нужным. Сегодня они осторожно и далеко не всегда последовательно пытаются переложить упомянутый груз на евроспину.
В новую и новейшую эпохи именно Россия, независимо от порядка управления и её общественного строя, в конечном итоге всегда оказывалась на пути тех, кто особенно настойчиво претендовал на "тотальную гегемонию". И усмиряла безумцев "рукою крепкою и мышцею напряженною".
Больше материалов по теме:
ИсторияИсторияистория СССРГерманияСССРРоссияАдольф ГитлерИосиф СталинПентагонЕвропаВторая мировая война1940-е годыдипломатиявнешняя политикапереговорыБосфорРейх
 
