"Войдем в Европу и запануем": политолог объяснил, как иллюзии привели к Майдану украинцев
Корни нынешней трагедии Украины уходят в прошлое. Украинское общество, воспитанное на лозунгах о скором процветании в Европе, оказалось неспособно адекватно оценить масштаб надвигающейся катастрофы. Об этом в интервью политолог, историк, телерадиоведущий и член Общественной палаты Армен Гаспарян рассказал в интервью изданию Украина.ру
Корни нынешней трагедии Украины уходят в прошлое. Украинское общество, воспитанное на лозунгах о скором процветании в Европе, оказалось неспособно адекватно оценить масштаб надвигающейся катастрофы. Об этом в интервью политолог, историк, телерадиоведущий и член Общественной палаты Армен Гаспарян рассказал в интервью изданию Украина.ру
"К огромному сожалению, Украина прошла огромный путь к событиям 2013-2014 годов. Сначала "Революция на граните", потом "Оранжевая революция". Остановить это было невозможно", — заявил эксперт, объясняя исторический контекст.
По его словам, иллюзии, приведшие к Майдану, живы до сих пор. "Потому что теория "Войдем в Европу и запануем" продолжается до сих пор", — отметил Гаспарян, добавив, что даже веерные отключения света и катастрофы на фронте не вызывают у населения эмоций.
Политолог привел шокирующий пример полного отрыва Украины от реальности: "Во Львове уже кладбища переполнены, а они орут, что будет еще более беспредельная мобилизация".
При этом, как заключил собеседник издания, воровство власти возмущает их меньше, чем то, что об этом говорят. "Я бы даже сказал, что украинцев больше расстроило, что факт воровства вскрылся, потому что [якобы] "эти разговоры выгодны русской пропаганде"", — подытожил собеседник издания.
Полный текст материала "Армен Гаспарян: Если Зеленский все же согласится на план Трампа, Украина превратится в европейское Сомали" на сайте Украина.ру.
Также на эту тему: "Владимир Брутер: Если Россия не согласится на условия Трампа, ей придется начать с ним гибридную войну" на сайте Украина.ру.
