Владимир Брутер: Если Россия не согласится на условия Трампа, ей придется начать с ним гибридную войну

Зеленский вместе с Макроном, Мерцем и Стармером будут пытаться "улучшить" план Трампа так, что он станет окончательно неприемлемым для России. Им нужно, чтобы Россия категорически не захотела его подписывать. Они "улучшат" его до такой степени, что будут как бы готовы его подписать, а после этого скажут, что против мира опять выступаем мы.

Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.Президент России Владимир Путин вечером в пятницу в ходе заседания Совета безопасности заявил, что у российской стороны есть текст плана Трампа по урегулированию украинского конфликта, но он модернизирован и предметно не обсуждался.- Владимир Ильич, Зеленский тем временем в панике и публично заявил, что Украина может потерять ключевого партнера, то есть США. К чему все это приведет?- Путин на самом деле сказал, что этот план может стать основой для окончательного урегулирования. И Украину, и Россию этот план не устраивает процентов на 80. Если Трамп продавит Украину именно на этот текст, то и Россию он будет продавливать именно на этот текст.Если Украина и Европа смогут его "улучшить", то Россию продавить будет трудно. Он будет говорить, что либо подписывайте договор, либо мы введем ужасающие санкции. А нам придется выбирать или подписывать, или окончательно уходить от этой темы, вернуться к ней будет проблематично.- Но недавно госсекретарь США Марко Рубио заявил, что США исчерпали свои возможности по введению антироссийских санкций.- Они все время врут, утром, днем и вечером. Это как прием лекарств для них. У людей, которые сейчас при власти в США нет других идей, кроме как стрелять из ручного пулемета. В американском политическом сообществе про таких людей говорят, что они окончили мэшинган скул. Это люди с психологией гангстеров. Они убивают, потому что считают, что им это выгодно, и им за это ничего не будет.Когда я работал на Украине, я говорил местным товарищам, что люди, которые находятся по ту сторону океана, сдадут вас за пять копеек, если им это будет нужно.- Все же Трамп дает Украине срок для принятия решения до 27 ноября. Какую игру будет играть Зеленский в эти дни?- Зеленский вместе с Макроном, Мерцем и Стармером пытаться "улучшить" этот план так, что он станет окончательно неприемлемым для России. Им нужно, чтобы Россия категорически не захотела его подписывать. Они "улучшат" его до такой степени, что будут как бы готовы его подписать, а после этого скажут, что против мира опять выступаем мы.- Что Россия может предпринять со своей стороны в это время?- Россия подтвердила, что несмотря на сложности, Москва согласна с предложениями американской стороны по урегулированию. Путин сказал, этот они могут стать основой для окончательного урегулирования. Что означает эта фраза никто не знает. Но вопрос в том, что мы получим окончательный вариант согласованного текста. Если мы начнем вносить в него изменения, то другая сторона на них не согласится.- Кажется, что сейчас Трамп ждет в большей степени реакции от украинской стороны, чем от российской.- Он не ждет реакции, он хочет продавить. Трамп устроил весь это цирк с Миндичем, чтобы надавить на Зеленского, чтобы тот что-то подписал.- Выходит, мы сейчас наблюдаем очередной элемент игры Трампа по давлению на всех участников процесса?- Да. И Трамп рассчитывает, что поскольку они не умеют его правильно посылать, то он их додавит. А если не додавит, то опять будет давить.- Нас-то он не додавит.- А он считает, что додавит. Вы же сами привели цитату Рубио, где он сказал, что санкции закончились. А сегодня Трамп опять говорит, что введет новые санкции.- Они не консультируются друг с другом?- Не в этом дело. Просто и Трамп, и Рубио все время врут. Они оба знают, что санкции не работают, но они будут их вводить и будут ими пугать. Они всегда всех пугают. США прямо об этом говорят. Китайцы вот их не испугались, и американцам пришлось их позицию уважать. С Трампом по-другому нельзя. Он понимает, только когда машин ган вы выкатываете свою гаубицу.Может ли этот план быть основой? Нет. Но это не значит, что российское руководство не будет его обсуждать, юлить, что-то выкатывать и что-то менять. В этой ситуации никто не хочет быть крайним. Зеленский боится, что американцы могут на него надавить. Европейцы боятся окончательно испортить отношения с Трампом. Они ведь балансируют на грани, не зная, если Трамп с ситуации спрыгнет.Представьте, что Трамп возьмет и скажет: "Я вам ни копейки не дам. За все американское оружие, которое вы покупаете и продаете Украине, вы будете платить по полной стоимости". Ведь сейчас это не так. Да, европейцы оружие покупают, но покупают через третьи лица с огромным дисконтом. Причем откаты идут обратно по прямой. Откаты получают все, включая самого Трампа. Он не лично их себе в карман кладет. Их получают те, на кого он показывает. И что европейцы будут делать, если он заставит их платить по полной стоимости?Ни Стармер, ни Мерц, ни Макрон, ни Зеленский, ни Путин не хотят окончательно портить отношения с Трампом. Поэтому каждый пытается убедить Трампа в том, что виноват оппонент. Путин даже сегодня пытался все переложить на них, они все пытаются переложить на него. Вопрос в том, кто первый сделает неправильный ход – проброситься, как говорят в карточных играх.- Уход из Купянска – это слишком серьезная уступка для нас. Зачем тогда мы за него бились?- Вот именно. Что это мы получаем по этому договору? Краматорск и Славянск, при этом непризнанные мировым сообществом. А что мы отдаем? Несколько километров Сумской области, немалую территорию в Днепропетровской области и половину Харьковской области. Мы отдаем половину того, что получаем.Идем дальше.Там почему-то отдельно написано, что мы не препятствуем использованию Украиной устья Днепра в коммерческих целях. А почему там не написано, что мы можем использовать территорию Украины для коммерческой авиации и железных дорог? Почему там написано про СНВ? СНВ – это часть этого договора? Почему там написано про разработку полезных ископаемых в Арктике? Это тоже касается Украины? Кто с кем договаривается и о чем? Там даже нет пункта про открытие границы. Получается, что мы должны будем просить Трампа, чтобы на замороженной линии фронта, которая станет разделительной линией, открыли пункты перехода.Я таких косяков насчитал больше, чем 28, потому что в каждом из этих пунктов есть подпункты.Нас с вами это точно не устраивает. Но возникает вопрос, что делать дальше? Этот вопрос висит над всеми нами.Понятно, что российское руководство хочет войну закончить, а это без политических жертв не обойдется. То есть либо надо воевать с Трампом, хоть и гибридно, либо о чем-то договариваться. А этот документ не похож на документ, который может быть выгоден России, потому что она по нему ничего не получает. Мы получаем только то, что нам и так на сегодняшний момент принадлежит.Мы же отчитываем наши уступки не от того, что было в 2014 году, а от ситуации на земле. А по ситуации на земле мы только отдаем, притом, что инициатива у нас и нас устраивает нынешний темп СВО.- Получается, это очередная ловушка, в которую хотят загнать Россию, и нам в нее ни в коем случае нельзя попадать?- Это не ловушка. Это план Трампа имени Трампа для Трампа против всех других. Он так видит. А мы от безнадеги готовы его обсуждать, но пытаемся переложить ответственность за его невыполнение на противоположную сторону. Не зря Путин сказал: "Из-за того, что Трамп не смог продавить Украину, три месяца длилась пауза в переговорном процессе. Пусть он продавит Украину, а мы от безнадеги станем его обсуждать".

