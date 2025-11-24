https://ukraina.ru/20251124/1072038398.html

Армен Гаспарян: Если Зеленский все же согласится на план Трампа, Украина превратится в европейское Сомали

Армен Гаспарян: Если Зеленский все же согласится на план Трампа, Украина превратится в европейское Сомали - 24.11.2025 Украина.ру

Армен Гаспарян: Если Зеленский все же согласится на план Трампа, Украина превратится в европейское Сомали

С Россией все понятно. Мы выполняем цели, озвученные в начале СВО. Нас не должно парить, что после этого будет на Украине. Но нам придется этим заниматься, потому что это будет происходить возле наших границ

2025-11-24T06:50

2025-11-24T06:50

2025-11-24T06:50

интервью

украина

европа

россия

дональд трамп

владимир зеленский

армен гаспарян

рада

украина.ру

план

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/08/1037402070_49:0:889:473_1920x0_80_0_0_449eadae8bf84f422353eabdaab19deb.jpg

Об этом в интервью политолог, историк телерадиоведущий и член Общественной палаты Армен Гаспарян рассказал в интервью изданию Украина.ру - Армен Сумбатович, на днях мы вспоминали очередную годовщину начала событий на Майдане. Как думаете, хотя бы сейчас украинцы поняли, что они сами себе наскакали все то, что сейчас происходит с их страной? - У меня печальная оценка ситуации. Никто ничего не понял и никаких выводов не сделал. Если у Зеленского, который утопил страну в крови и отдал ее на разграбление Западу (мы с вами еще не знаем подробностей ресурсных сделок с США и Великобританией), все еще остается рейтинг в 15-20%, это значит, что 15-20% взрослого населения до сих пор не понимают, о чем идет речь. Так что это безнадежная конструкция. К огромному сожалению, Украина прошла огромный путь к событиям 2013-2014 годов. Сначала "Революция на граните", потом "Оранжевая революция". Остановить это было невозможно. Потому что теория "Войдем в Европу и запануем" продолжается до сих пор. Веерные отключения, катастрофа с Красноармейском - это уже не вызывает у них никаких эмоций. Во Львове уже кладбища переполнены, а они орут, что будет еще более беспредельная мобилизация, которая наслаивается на историю с Миндичем. И все равно я в украинских СМИ читаю массу востороженных комментариев, что "тогда страна сделала правильный выбор". Даже у Трампа, который выступает с дорожными картами и пытается привести Украину к человеческому состоянию, вообще ничего не получается. Европа требует продолжения войны. То же самое требует Зеленский. Любое общество возмутилось бы, когда Зеленский в Раде на встрече с собственной фракцией говорит: "Ну, подумаешь, коррупция. У всех бывает". А там этого нет. Я бы даже сказал, что украинцев больше расстоило, что факт воровства скрылся, потому что "эти разговоры выгодны русской пропаганде". Всех интересует один вопрос: "Даст ли нам Европа денег на войну еще на год?". Ну даст. А что будет со страной через год? Тут зима скоро. В Одессе включили отопление, и там залило все. Более того, на Украине даже не вспомнили, что у них какой-то там "день гидности". Ни один из "отцов основателей" вроде Турчинова или Найема не выступил. А люди остались с этим горем. - Вы сказали, что Трамп пытается привести Украину в чувство. Он выдвинул план из 28 пунктов. И, видимо, Европа и киевский режим его отвергли. - Тут повторяется та же самая история, что и после Аляски. "Хороший план. Мы его поддерживаем. Правда, кое-что отредактируем". В частности, Европа просто в шоке от того, что Трамп не принял ее во внимание в вопросе замороженных российских активов. Ты должен будешь отнять у русских деньги. И какая разница: то ли ты их дашь на войну Украине, то ли ты их отдашь Трампу, который будет их осваивать в процессе восстановления Украины. То есть даже здесь Трамп создает предпосылки для краха Европы. С Зеленским все понятно. Он еще какое-то время будет воевать. Правда, Трамп все же может организовать еще какой-нибудь цирковой номер, чтобы простимулировать процесс. Например, начнет засвечивать другие коррупционные схемы с прямым выходом на Зеленского. Что такое дело Миндича? Это история про воровство в энергетике и немножко в минобороны. А если они начнут сливать "множко" про схемы предыдущего министра обороны, о котором уже никто не помнит? На этот мирный план Украина не пойдет, но дальше будет только хуже. Дальше ей придется только подписать акт о капутялции. Больше никто тратить время на это не будет. Есть еще одна проблема - Зеленский оказался между двух огней. Если он сейчас примет сторону Трампа, с ним могут что-нибудь глобалисты сделать. Он же поставил все на одну карту, и прижат к стене. А у глобалистов много чего есть и в плане компромата, и в плане устранения хотя бы просто от власти. И он будет динамить максимально. Не знаю, насколько Трамп его готов додавливать. Но вот эта паника Европы по поводу прекращения поставок оружия на чем-то основана. - А зачем Трампу давить на Зеленского, если он хорошо зарабатывает на поставках оружия через Европу? - Трамп хочет достичь на Украине чего-то большего, чем по Ближнему Востоку, и с этим пойти на выборы в Конгресс. Ему что-то освязаемое, что можно было бы подать как свою победу, а у него ничего нет. Гренландия не случилась, Венесуэла не случилась, Мексика не случилась. И остановка большой войны в Европе - это серьезный подвиг по нынешним временам. Вопрос в том, насколько серьезно Трамп готов это решать. Допустим, он склонил Зеленского. А нацики скажут: "Зеленский предатель. Мы ничего выполнять не будем". Они это скажут раньше, чем Трамп к бару за виски успеет подойти, чтобы отметить свою победу. Допустим, агенты ФБР арестовали нациков и увезли в Гуантанамо. С фронта вернутся "герои фортэць", которым надо платить и лечить от послевоенного синдрома. Денег на это нет. Почему? Как только война заканчивается, интересы США и Европы по вливанию денег на Украину завершаются. Дальше что? Очередной Майдан? В общем, на Украине есть все риски получить европейское Сомали. Трамп об этом задумывается? Нет. Тут недавно Вэнс выступил: "Мы за то, чтобы экономические и культурные связи России с Украиной восстановились". Он как это видит? Пусть он 20 минут посмотрит любой украинский телеканал и послушает хотя бы половину того, что они там несут. Их же все 12 лет учили: "Главное, для чего тебя родила мать - идти убивать русских".А вот эта идея про выборы через 100 дней и амнистию. Сможет в них принять участие Николай Азаров или Спиридон Килинкаров? Полагаю, что нет. Почему? Потому что они все осужденные. На кого же тогда амнистия распространяется? На Миндича и Цукермана? С демилитаризацией как будет происходить? "Сокращение ВСУ до 600 тысяч человек". А ничего, что это больше, чем у армий НАТО? С Россией все понятно. Мы выполняем цели, озвученные в начале СВО. Нас не должно парить, что там дальше будет на Украине. Но нам придется этим заниматься, потому что это будет происходить возле наших границ. Или нам придется великую китайскую стену строить на границе с Днепропетровской областью? Или там будет стоять какой-то контингент, который будет пытаться это обуздать? Вернемся к тому, с чего мы начали. Все эти вопросы будущего Украины должно будет решать само украинское общество, а оно к этому явно не готово.

украина

европа

россия

майдан

покровск/красноармейск

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Александр Порунов

Александр Порунов

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Порунов

интервью, украина, европа, россия, дональд трамп, владимир зеленский, армен гаспарян, рада, украина.ру, план, переговоры, сво, майдан, энергетика, покровск/красноармейск