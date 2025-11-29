https://ukraina.ru/20251129/ukrainskiy-doktor-smert-medsestra-ministr-ulyana-suprun-1072389459.html

Украинский доктор Смерть. Медсестра-министр Ульяна Супрун

Украинский доктор Смерть. Медсестра-министр Ульяна Супрун - 29.11.2025 Украина.ру

Украинский доктор Смерть. Медсестра-министр Ульяна Супрун

"Доктор Смерть". Под таким прозвищем стала широко известна на Украине Ульяна Супрун, министр здравоохранения Украины с 2016 по 2019 год

2025-11-29T14:00

2025-11-29T14:00

2025-11-29T14:00

эксклюзив

украина

сша

ссср

супрун

жерар улье

степан бандера

сбу

рада

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102152/23/1021522311_0:54:960:594_1920x0_80_0_0_6be436e04caecee02bbe09474d002f91.jpg

— Вы же знаете, как её называют? Ну, слава Богу, у меня и моей семьи другой врач! — посмеялся Зеленский, когда отвечал на вопрос об Ульяне Супрун в самом начале своего президентства.И народ тоже посмеялся вместе с новым клоуном-президентом. Но горьким смехом. Ведь у народа Украины не было "другого врача", как у семьи Зеленских. Только "Доктор Смерть".Исчадие адаСупрун называли даже хуже."Это просто исчадие ада. Даже не знаю, как назвать. Демонически патологическая женщина", — отзывался о новом министре известный на Украине врач, директор Института сердца Борис Тодоров.Сама же Супрун называла себя "смерть советской медицины". И она не была так уж далека от истины.Примитивный мозг "патриотической" медсестры, видимо, не мог понять, зачем существовала на Украине, как и во всём СССР, система всеобщего доступного здравоохранения.Задача у неё была совершенно другая: не улучшить, не построить что-то новое, а уничтожить именно доступную дешёвую медицину, чтобы на Украину смогли зайти западные компании.Может ли один человек разрушить систему? "Доктор Смерть" доказала, что да. Главное в этом деле — побольше фанатизма и тупости. Ульяна Супрун подошла идеально!Лечитесь сами!Чем же прославилась "Доктор Смерть"?В первую очередь тем, что она просто убила остатки доступной медицины на Украине.Закрывались больницы, врачей увольняли, в сёлах прекращали работу фельдшерские пункты.Больницам было предписано переходить на "самоокупаемость"."Скорая помощь" сокращалась, отдавалась в ведение местных бюджетов. У города нет денег? Значит, не будет и "скорой помощи"!Практически все анализы стали платными, больные вынуждены были самостоятельно приобретать даже инструменты для осмотра.Всем, кто ложился в больницу, обязательно выдавали список: что должен принести пациент. Там были, естественно, лекарства, перевязочный материал, антисептики, инструменты.Медицина стала почти на сто процентов платной. Бесплатной осталась только, пожалуй, запись к врачу.Росла смертность, росло число заболевших. В ответ на жалобы больных им рекомендовали лечиться "по интернету".Супрун и сама охотно демонстрировала, как она "ставит диагнозы" по видеосвязи. Но что случилось после этих диагнозов и назначенного лечения с пациентами "исчадия ада", история умалчивает.ЭпидемииОтдельной "заботой" "Доктора Смерть" была организация нескольких эпидемий на Украине.Трудно сказать, хотела ли она их возникновения, ставилась ли ей такая задача. Была ли цель её кураторов — уничтожение украинцев? Но похоже, что да, так как итог был именно таким.При Супрун на Украине начались две эпидемии: кори и дифтерии.А случилось всё это потому, что вакцины от кори и дифтерии до этого закупали в России. "Доктор Смерть" никак не могла этого допустить.Настоящий украинский патриот должен скончаться от кори, но не допустить вакцинации своего патриотического организма страшными "российскими вакцинами".Медсестра УльянаСупрун долгое время была и. о. министра здравоохранения. Потом, когда суд постановил, что даже "и. о." она не может быть, её всё равно оставили в должности заместителя министра (не назначая министра).Многочисленные запросы депутатов по поводу того, что у неё нет соответствующего образования, что она не прошла голосование в Раде, просто игнорировались.Из США поступила команда: медсестра Ульяна должна "руководить" украинской медициной. И президент Порошенко* всё послушно выполнил.А было ли на самом деле у Супрун соответствующее образование?Сама она рассказывала о том, что образование есть и что она где-то в США работала как врач-радиолог.Её оппоненты в Раде считали, что Супрун — медсестра, которая не имеет даже элементарных познаний в медицине.И в это, честно говоря, легко было поверить. Феерическую глупость свою Ульяна демонстрировала неоднократно.Супрун называла йод, зелёнку и особенно почему-то ненавистную ей "мазь Вишневского" пережитками советского прошлого.Она предлагала "сидеть на холодном, промывать раны простой водой, есть мороженое при ангине, есть острый перец при гастрите и панкреатите" и так далее. Множество полезнейших советов!Но если советам министра можно было при желании не следовать и всё-таки продолжать дезинфицировать раны йодом или зелёнкой, от других её инициатив украинцам увернуться было гораздо сложнее.ТуберкулёзУльяна позакрывала туберкулёзные диспансеры и предложила больным туберкулёзом лечиться амбулаторно.Врачи хватались за голову, но "министр" невозмутимо парировала: носителями туберкулёзной палочки являются 50 процентов населения. Какой же смысл их всех лечить!Разницу между носителем и больным человеком "министр" различать не собиралась.Такая же участь постигла онкологических больных.Ульяна с какой-то ненавистью сказала про тех, кто лечился на Украине: "Почему мы должны лечить их всех?"Ульяна предложила прекратить лечение онкобольных, а вместо этого заняться профилактикой онкологии.С шокирующим заявлением выступил после этого её заместитель: "Зачем их лечить за рубежом, если они всё равно все умрут?"Таким вопросом задался "просвещённый, демократический" организатор медицины. Гениальная фраза. Так можно сказать практически про любое заболевание!Полигон для биооружияЗато интересы западных фармкомпаний и медицинских организаций Ульяна продвигала с невероятным рвением.Первым делом на украинских гражданах стали тестировать новые лекарства. Не удивительно, так всегда поступали с гражданами третьих стран. Это же просто подопытные кролики для "белых людей"!Потом, конечно, из бюджета стали закупаться западные лекарства.Ну а потом Ульяна развернулась и сделала из Украины просто "эпидемиологический полигон".На украинцах стали тестировать новые виды биологического оружия избирательного действия. В экспериментах, не зная об этом, участвовали тысячи украинских военнослужащих.Об этом рассказал бывший сотрудник украинского СБУ Василий Прозоров.И кстати, благодаря деятельности Супрун, как раз перед возникновением коронавирусной инфекции эпидемиологическая защита Украины была полностью разрушена.Возможно, это тоже было частью западного эксперимента на территории Украины?Гражданка СШАДо 2015 года, как оказалось, у Супрун не было даже украинского гражданства! Потом гражданство министру "подарил" Пётр Порошенко. Но она оставила себе и американское.Таким образом, как гражданин другого государства, Ульяна не могла занимать пост министра.Но ничто не остановило неистовую "Доктора Смерть" и тех, кто за ней стоял.После судебных исков депутатов Рады сразу появлялись заявления: посол Канады следит за ситуацией с министром Супрун. Посол Великобритании. Посол США.Конечно, ведь из бюджета Украины теперь закупались дорогие и чаще всего уже просроченные лекарства у западных фармкомпаний.А послы просто следили за соблюдением их бизнес-интересов.Бандера и УльянаНа патриотических мероприятиях, в которых Супрун принимала активнейшее участие, она появлялась в футболке с надписью "WWBD", что расшифровывалось: "What would Bandera do?" — "Что бы сделал Бандера?"Супрун шла путём "великого украинца Бандеры", который не раз провозглашал (как и другие националистические украинские деятели): выжить для будущей "прекрасной Украины" должны только суперпатриоты. Все остальные могут и должны погибнуть.Дед Ульяны Супрун, Иван Юркив, был комендантом на Закарпатье во время фашистской оккупации Украины. Бабушка была активной участницей националистического движения.Они эмигрировали в США.Их сын, отец Ульяны, Джордж Юркив, стал в США успешным торговцем оружием.Сама же Ульяна и её муж Майкл были выращены там же, в США, как пропагандисты и разрушители государства Украина, на месте которой надо было построить западную колонию.Чем Ульяна и Майкл и занялись, чрезвычайно успешно, в 2013 году.В это время они оба якобы почувствовали: пора на родину! И рванули на Майдан. Как и многие из тех, кто стал на Украине через несколько месяцев министрами, занял множество хлебных должностей на госпредприятиях.И начали они все вместе разваливать "проклятые советские традиции и институты", то есть собственно государство Украина.Потому что никакого другого государства Украина, кроме советской республики, никогда не существовало.Все эти люди "заходили на Украину" с одной целью: уничтожить государство и его службы. А новое?Новое надо было гражданам Украины обещать, расписывать в лучших красках, но ничего не строить.И несмотря на возмущение народа, "Доктор Смерть" продолжала "руководить", а точнее, добивать "проклятые рудименты советской власти", то есть всеобщую доступную медицину.Где теперь "Доктор Смерть"Где же теперь "Доктор Смерть"?Она работает (или числится) во Львове, в Украинском католическом университете. Это частное учебное заведение, "первый католический университет на постсоветском пространстве".Разумеется, Ульяна Супрун — прихожанка греко-католической церкви.Вместе с католиками (униатами), которые продолжают своё тихое продвижение на православных землях, приходит и "Доктор Смерть". Не зря же Бандера был сыном униатского священника.А "Доктор Смерть", кажется, готовится к возвращению. Она вполне может опять продолжить свои эксперименты по уничтожению здравоохранения, медицины, здравого смысла и самих граждан на той территории, которая от Украины останется.* лицо, входящее в состав экстремистской организацииЧитайте также: "Женщина с косой", "черноротая ведьма" и "не подстилка": три фурии украинской политики

украина

сша

ссср

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Елена Мурзина

Елена Мурзина

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Елена Мурзина

эксклюзив, украина, сша, ссср, супрун, жерар улье, степан бандера, сбу, рада