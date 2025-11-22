https://ukraina.ru/20251122/zhenschina-s-kosoy-chernorotaya-vedma-i-ne-podstilka-tri-furii-ukrainskoy-politiki-1071985774.html

"Женщина с косой", "черноротая ведьма" и "не подстилка": три фурии украинской политики

Женщины в украинской политике — это в чём-то уникальное явление. Их было много, и они имели сильное влияние в "незалежной"

Влияние это можно объяснить, в частности, тем, что на Украине традиционно главная в семье — именно женщина. Она руководит всеми процессами, а задача мужчин — зарабатывать деньги, "пахать" и не сильно роптать.Одно время, после первого Майдана, Украиной по сути руководили две женщины: жена президента Виктора Ющенко Катерина Чумаченко и премьер Юлия Тимошенко.Они назначали министров, лоббировали депутатов и "протаскивали" своих людей и свои законы через Верховную Раду.Но точно тем же занимались и остальные "депутатки" и "премьерки" (сейчас на Украине уже вторая в истории женщина-премьер — Юлия Свириденко).А министр финансов Наталья Яресько (Натали Энн)! А министр здравоохранения, "доктор смерть" Ульяна Супрун (Юркив)! Но это был "зарубежный десант": пограбили — и вернулись на родину, в Канаду или США.А ещё были женщины, стоящие "за троном".Судьба днепропетровского олигарха Виктора Пинчука пошла "на взлёт" после женитьбы на Елене, дочери президента Леонида Кучмы.На всех международных форумах мелькала Елена Зеленская (сейчас она держится в тени — видимо, решили дальше не пиарить по многим причинам).Да, сегодня влияние женщин на украинскую политику гораздо меньше, но оно по-прежнему есть.Но были же времена…Юлия ТимошенкоБезусловно, главной "звездой" всегда была Юлия Тимошенко — глава партии своего имени "Батькивщина" (БЮТ), дважды премьер-министр Украины.Узница времён Виктора Януковича — в тюрьму она попала за крайне невыгодные для Украины газовые контракты.Её освободил Майдан 2014 года, где украинцы впервые увидели "другую Юлю": в инвалидной коляске, в чёрной куртке, с лицом без "инъекций красоты".Больше в таком виде Юлия Владимировна перед народом не появлялась.Однако, несмотря на быстрый "апгрейд" внешности и постоянный нажим "недавняя узница с больной спиной", былой популярности у неё уже не было.Больная спина, кстати, моментально прошла. Инвалидная коляска была отброшена, и Юлия Владимировна резво заскакала на высоченных каблуках по Верховной Раде. На все вопросы отвечала: зарубежные врачи-кудесники моментально поставили на ноги!Но былой популярности — простыл и след.Она надевала бутафорскую косу, распускала волосы, грозила пальчиком с трибуны. Пыталась завести народ прежними популистскими лозунгами.Если в 2008 году "Юлина тысяча" ещё сработала и люди в ажиотаже кинулись в банки, то в 2014-м это уже не работало.Пришли другие популисты с другими лозунгами.Сейчас места "звезды" в большой политике у Тимошенко нет. Хотя роль БЮТ по-прежнему велика: они дают "большинство" в Раде и исправно голосуют за все законы Зеленского.А с трибуны Юлия Владимировна протестует против власти, имитируя наличие "оппозиции". Удобно, когда оппозиционер — только с виду оппозиционер.Такова сегодняшняя роль главной "украинской фурии", которая дважды была премьером (при Ющенко), один раз вице-премьером (при Кучме), дважды сидела в украинской тюрьме (при Кучме и Януковиче) и пять раз баллотировалась в президенты.В 2010 году у неё были наибольшие шансы, но она набрала 45 %, а Янукович — 49 %. Говорят, после поражения мстительная Тимошенко в бессильной злобе попыталась запретить астрологию на Украине, потому что Павел Глоба обещал победу "белой королеве", а потом невозмутимо заявил, что она была "чёрной".В 2014 году: Порошенко* — 55 %, Тимошенко — 13 %, Ляшко* — 8 %.В 2019 году она снова в тройке, но уже третья с теми же 13 %: Зеленский — 73 %, Порошенко — 25 %, Тимошенко — 13 %.Невероятный популист Зеленский с лозунгом "Украинцы, вы будете счастливы!" переиграл прожжённых политиканов с 25-летним стажем.Раньше Юлия Владимировна была "в связке" с Хиллари Клинтон, Мадлен Олбрайт и Викторией Нуланд. С тех пор как этих "американских фурий" нет у власти, а от Тимошенко не поступают платёжки за лоббирование, она осталась на третьих ролях.Вряд ли она вернётся в большую политику. И вряд ли БЮТ сохранит электорат. Уже нет той сельской Украины, женщины которой голосовали "за Юлю" и дежурили ночами под судом.Инна Богословская"Черноротая ведьма", — называл Инну Германовну другой эпатажный депутат Олег Ляшко.Они конкурировали на "тропе эпатажа": Ляшко фотографировался с вилами на куче навоза, Богословская демонстрировала "интеллигентность". Цель — деньги и кусочек власти.Сегодня Инна Богословская "ушла из большой политики" (объявила об этом в 2019-м).Но, строго говоря, она в политику никогда и не заходила. В Раде, в никому не запомнившихся партиях, замминистра юстиции (2007–2009) — всего лишь выполняла указания людей с большими деньгами.То входила в "Партию регионов", то выходила, то опять входила — несколько раз. Метания объяснялись сменой позиции спонсоров.В 2013 году, в начале второго Майдана, покинула "Партию регионов" навсегда — по "шестому чувству" или по указке Сороса, Фирташа, Лёвочкина?Тогда же называла Юго-Восток "быдлячими козлами в быдлячей нео-империи".После 2014 года впервые ничего не получила от новой власти.В 2010 году — кандидат в президенты, менее 1 %. В 2019-м — 0,01 %.Потом рассказывала, что пыталась покончить с собой, бросалась под машину, лежала в клинике, набрала кредитов.На самом деле страшно боялась, что с неё спросят за деньги на предвыборную кампанию. Видимо, обошлось.Была шумной, истеричной, дралась в эфирах, но ничего не добилась. Все её проекты ("Озимое поколение", "Вече" и др.) провалились. Максимум — 2 % голосов.Зато деньги на кампании лились рекой — в этом ей не было равных.Пыталась быть "европейской", продвигала неолибертарианство — но осталась чужой и для Запада, и для Востока Украины.Плюс скандалы: представляла женатого депутата Владимира Мельниченко своим "гражданским мужем". Геннадий Москаль называл его "бандитом из Хмельницкой области", а её — "решалой".В итоге — яркая, но абсолютно пустая фигура. Сейчас её в политике захочет видеть только тот, кому совсем некуда девать деньги.Ирина ГеращенкоВерная спутница Петра Порошенко, ранее — верная спутница Виктора Ющенко.Была пресс-секретарём Ющенко до и после первого Майдана. Катерина Чумаченко в итоге избавилась от неё.С 2007 года и по сей день — народный депутат Украины. Один из последних "долгожителей" Рады.Первый зампред парламента, сейчас возглавляет фракцию "Европейская солидарность".Определяет свои ценности как "евроатлантические, демократические и либеральные".Прославилась эскападами: шептала что-то интимное Ющенко на ухо, дралась в Раде, примеряла браслет на камеры, истерила на дебатах Порошенко–Зеленский на стадионе (падала на колени под гимн, металась по сцене).Ей приписывали романы с Ющенко, Кличко, Порошенко.На реплику Сергея Власенко ответила: "Этот подонок назвал меня нецензурно. Я не подстилка! Это вы подстилка, подстилка Путина!" (хотя Власенко был предан именно Тимошенко).Кульминация — в ПАСЕ: согласилась на интервью Ольге Скабеевой, а когда не нашлась что сказать — запела гимн Украины. Вся делегация встала и грозно подхватила.Главный принцип Ирины Геращенко (как и любого профессионального "патриота"): в любой непонятной ситуации — начинай петь гимн, положив руку на вышиванку в районе сердца.И женщины, и мужчины украинского парламента — профессиональные "патриоты", которые умеют только петь гимн, кричать, обзываться и драться.И единственное, что они делают успешно, — продажа Украины с потрохами в перерывах между драками, гимнами и оскорблениями.* лицо, входящее в состав экстремистской организации; лицо, внесённое в РФ в список экстремистов и террористовЧитайте также: Критикует коррупцию и антикоррупционеров. Чем занимается лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко

