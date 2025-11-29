https://ukraina.ru/20251129/ermak-zasobiralsya-na-front-ataka-na-tankery-v-chrnom-more-khronika-sobytiy-na-utro-28-noyabrya-1072386699.html

Ермак засобирался на фронт, атака на танкеры в Чёрном море. Хроника событий на утро 29 ноября

29.11.2025

Ермак засобирался на фронт, атака на танкеры в Чёрном море. Хроника событий на утро 29 ноября

Владимир Зеленский отправил в отставку главу Офиса президента Украины Андрея Ермака. Украина атаковала у берегов Турции в Чёрном море гражданские суда

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/1d/1072386540_0:41:1043:628_1920x0_80_0_0_3b9610087b78b2d0ac5abc7029349fc9.jpg

Веером 28 ноября Владимир Зеленский отправил в отставку главу Офиса президента Украины Андрея Ермака. Соответствующий указ появился на сайте ОП."Я хочу, чтобы ни у кого не было никаких вопросов к Украине, поэтому сегодня следующие внутренние решения: первое — состоится перезагрузка Офиса президента Украины. Руководитеть Офиса президента Андрей Ермак написал заявление об отставке. Я благодарен Андрею за то, что украинская позиция в переговорном треке всегда была им представлена именно так, как и должно быть. Всегда это была патриотическая позиция. Но хочу, чтобы не было слухов и спекуляций. Что касается нового руководителя Офиса, завтра я проведу консультации с теми, кто может возглавить этот институт", — заявил сам Зеленский во время вечернего обращения к украинцам.Сам Ермак свою отставку никак не прокомментировал. В его телеграм-канале 28 ноября была лишь одна запись, которая касалась проводимых у него ранним утром сотрудниками Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры обысков."Сегодня НАБУ и САП действительно проводят процессуальные действия у меня дома. Никаких препятствий у следователей нет. Им был предоставлен полный доступ к квартире, на месте — мои адвокаты, которые взаимодействуют с правоохранителями. С моей стороны — полное содействие", — писал тогда Ермак.А вот глава фракции партии "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия отставку Ермака прокомментировал."Мы как команда президента поддерживаем решение Владимира Зеленского. Сегодня он борется за наше будущее, за достойное окончание войны. Нам нужно быть сильными внутри страны, чтобы иметь крепкие позиции извне", – написал Арахамия в соцсетях.Он также указал, что для "Слуги народа" важно, "чтобы ни у кого не было никаких вопросов к Украине"."Владимир Зеленский показал, что интересы государства для него на первом месте. И он как лидер нации, лидер государства не допустит ослабления Украины ни снаружи, ни внутри", — подчеркнул глава фракции партии власти.Арахамию на Украине называют главным противником Ермака внутри властной группировки и с уходом того, кого считали "серым кардиналом" украинской политики — главы ОП — позиции лидера фракции усилились.Отставку Ермака прокомментировали и украинские политические эксперты."Зеленский дважды обещал: "Ермак пришел со мной и со мною уйдет". Владимир Александрович, выполните свое обещание?" — задал вопрос Зеленскому историк и политолог Константин Бондаренко.Действительно, видео Зеленского с подобными обещаниями сейчас активно распространяются в сети.В другой записи в своём телеграм-канале Бондаренко описал расстановку политических сил на Украине на сегодняшний день."Ряд политиков ликуют после отставки Ермака. Для них важно было само свержение временщика с сохранением на посту президента Зеленского. Это и Арахамия, и Федоров, и "соросята", и Пинчук, и Фиала. Вторая группа политиков хотят отставки Зеленского, но сохранения существующей системы, сложившейся после Майдана. Это и Порошенко*, и Тимошенко, и секта свидетелей Залужного. Обе группы принадлежат к условной "партии войны", а также лояльны к внешнему влиянию", — писал он в ночь на 29 ноября.По его словам, "Украине очень, очень необходимы те политики, которые предложат демонтаж системы и новую концепцию государства, а не только простую замену фигур на доске"."А вот с такими политиками у нас проблема. И потому мы обречены в ближайшее время жить между выбором плохого и худшего сценариев. Что толку, если завтра вместо Ермака придёт кто-то, кто будет брать откаты не в долларах, а в крипте? И если завтра вместо Зеленского появится "Порошенко* 2.0" или некая хунта бородатых и самоуверенных головорезов, раскрученных "Единым марафоном" под видом героев войны? И каждый будет призывать к продолжению войны. И каждый будет совершенствовать деятельность ТЦК и технологии отлова несчастных", — отметил Бондаренко.По его словам, "именно поэтому речь должна идти не о простой замене людей в руководящих креслах, а о демонтаже той системы, которая стала следствием событий 2013-2014 годов, и которая привела страну к тому состоянию, которое сегодня наблюдаем".Позднее американское издание The New York Post сообщило о том, что Ермак якобы отправляется на фронт."Я отправляюсь на фронт и готов к любым репрессиям. Я честный и порядочный человек", — написал он в сообщении изданию вечером 28 ноября.Затем он извинился, если больше не будет отвечать на звонки, не уточнив однако, когда отправится на фронт и как присоединится к Вооружённым силам Украины.Атака в Чёрном мореВ ночь на 29 июня стало известно о взрывах у берегов Турции в Чёрном море. Два идущих под флагом Гамбии нефтяных танкера, Kairos и Virat, получили повреждения и загорелись. Оба танкера находятся под санкциями из-за якобы принадлежности к российскому "теневому" флоту.Как позднее сообщил министр транспорта Турции Абдулкадир Уралоглу, в том, что касается танкера Kairos, то изначально рассматривалась возможность подрыва на мине. Турецкие спасатели отправили к танкеру два спасательных катера и эвакуировали с танкера 25 человек на берег."Причина взрыва пока не ясна, но предварительные результаты указывают на то, что он мог быть вызван внешним воздействием, а не внутренними процессами судна", — отметил министр.Позднее он также прокомментировал происшествие на танкере Virat. По его словам, "обсуждаются различные версии, включая атаку беспилотника, беспилотного морского аппарата, мины или ракеты, но пока рано делать окончательные выводы по этому вопросу".Уралоглу добавил, что два взрыва произошли не одновременно, а с небольшой разницей во времени. Сначала поступило сообщение о происшествии на судне Kairos, а затем — на судне Virat. Оба танкера направлялись в Россию.Телеканал A Haber опубликовал запись сообщения с танкера Virat."Mayday! (сигнал с просьбой помощи — Ред.)1-4. Восток. Нам нужна помощь. Атака дронов. Атака дронов. Пожалуйста, помогите! Это вират. Mayday! Mayday! Mayday!" —передавал экипаж сообщение о бедствии по открытому 16 каналу.Согласно информации ряда СМИ, танкер атаковали пять безэкипажных катеров.Украинский транспортный эксперт Александр Ланецкий связал произошедшее с происходящим во внутренней политике Украины."Сегодня Зеленский уволил руководителя своего офиса Ермака. Обычно такие события ГУР/СБУ прикрывает громкими ликвидациями (Дугина, Царёв, Кива) или операциями (Крымский/Керченский мост, FPV из фур и т.д.). Так же будет на этот длинный уикенд. Уже сегодня случилось минимум три события—в Чёрном море у берегов Турции были откованы два танкера российского "теневого флота" идущие пустыми под загрузку в Новороссийск. <...> Так же сегодня в Татарстане в СЭЗ Алабуга загорелся склад электроаккумуляторов. Он находится рядом с цехом по производству БЛПА Герань/Шахед", — написал Ланецкий в своём телеграм-канале.С ним согласен российский инженер и ракетостроитель Алексей Васильев."Думаю что тут не нужно особых аналитических способностей, сложить 2+2. Отставка серого кардинала при Зеле, это результат давления США, которым кровь из носу нужно "продать" успешных успех Дональда американскому народу. Ибо выборы скоро, все дела. Ну а Зеле, под которым впервые с марта 22-го всерьёз закачался трон, нужно перебить повестку. Отсюда и отмашка на бессмысленную и негативную с точки зрения последствий атаку судов под флагами нейтралов. Чтоб хоть что-то "продать" своему населению, ну и поднять ставки, чтоб Россия отвергла мирный план первой, и соответственно переложить на Москву весь негатив", — написал он в своём телеграм-канале вечером 28 ноября.Позднее Васильев напомнил о словах президента России Владимира Путина."Но вчера Путин вполне понятно обрисовал условия, поэтому никаких разговоров не будет в принципе до начала отвода ВСУ из Славянской агломерации. Причём как я вчера предположил, речи об остановке боевых действий в других регионах не идёт. Поэтому удары по танкерам, это жест отчаяния, и возможно время, когда Зеля будет искать куда можно безопасно сбежать, гораздо ближе, чем нам сейчас кажется...", — указал он.По его словам, "ситуация становится слишком динамичной".Пока неизвестно, предприняли ли власти Турции какие-либо действия в отношении Украины за атаки неподалёку от турецкого побережья.* — внесён в список экстремистов и террористовО другой террористической активности Украины на море — в статье Дарины Боровик "Тень над Балтикой. В расследовании подрыва "Северных потоков" появились новые факты и имена".

