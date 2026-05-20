"…не может не желать поражения своему правительству": война и революционная ситуация

Мало не в каждой советологической/русологической книге или статье можно встретить суждение, что поражение России в войне ведёт к революции и смене власти – не обязательно в выгодном Западу направлении, но которым он может воспользоваться. Удивительно, но эти суждения механически повторяются и у нас – в приложении не только к России, но и к Западу

2026-05-20T16:00

Чтобы далеко не ходить процитируем известную "специалистку по России" (по совместительству – жену Радослава Сикорского) Энн Эпплбаум:"В российской истории военная победа часто укрепляла автократию. (...) Напротив, военная неудача часто приводила к политическим переменам. Потери России в Германии во время Первой мировой войны помогли начать русскую революцию. Потери России в Афганистане в 1980-х годах помогли запустить реформы горбачёвских лет, которые, в свою очередь, привели к распаду Советского Союза".Или вот берём просто любую "википедию": "поражение в ходе русско-японской войны 1904-1905 годов подорвало международный авторитет страны и уверенность народа в состоятельности власти".Там же: "Ноябрьская революция (нем. Novemberrevolution) — революция в ноябре 1918 года в Германии, причиной которой являлся кризис кайзеровского режима, вызванный поражением в Первой мировой войне".Само собой разумеется, что ни Эпплбаум, ни, тем более, авторы "википедии", не являются самостоятельными мыслителями, которые пришли к таким выводам на основании анализа источников. Нет, они это где-то вычитали. О поражении в войне с Японией как предпосылке первой русской революции автор узнал из школьного учебника… А может и раньше – из художественной литературы.Однако, если мы обратимся не к Эпплбаум, а хотя бы к той же самой "википедии" мы легко убедимся, что суждения эти выглядят как-то странно. Если не сказать больше.Взять хотя бы Русско-японскую войну и первую русскую революцию.Война закончилась 5 сентября 1905 года. Самые большие поражения – капитуляция Порт-Артура (2 января 1905 года), Мудкен (март 1905 года), Цусимское сражение (27-28 мая 1905 года).Старт же революции дало "Кровавое воскресенье" 22 января 1905 года. Серия восстаний в армии и на флоте последовала летом 1905 года, Декабрьское восстание в Москве – удивительным образом в декабре. Ключевые события, позволяющие говорить именно о революции, а не о беспорядках – учреждение Госдумы в августе и Манифест от 17 октября (30 по новому стилю) 1905 года.Сличение дат вроде бы подводит к мысли о том, что связь между событиями есть – сначала происходят унизительные для России поражения (особенно на фоне предвоенной пропаганды, обещавшей быструю победу над отсталой Японией), а потом – всплеск насилия внутри страны.Однако так это не работает.Во-первых, в то время информация распространялась медленно. Ни интернета, ни телевидения не было. Участники "кровавого воскресенья" (кстати – с обеих сторон) к 22 числу только получили информацию о падении Порт-Артура, но осмыслить её не успели. Не говоря о том, что в информационной сфере японский фактор скорее против революции работал – восставать против Государя во время войны могут только наймиты достойного наследника небоблистающей Аматэрасу – божественного тэнно Мэйдзи (другое дело, что царская медийка ухитрилась и тут проиграть).Во-вторых, военные поражения в общем случае ведут к сплочению народа вокруг власти. Актуальный на тот момент опыт – Смутное время, Северная война (начавшаяся с Нарвы) и первая Отечественная (сдача и пожар Москвы).Во-третьих, в начале и даже середине 1905 года говорить о поражении России в войне было нельзя. Собственно, война толком начаться не успела. Вероятность того, что её удалось бы выиграть вчистую невелика, но её можно было затянуть, имея в виду, что даже при недостаточной коммуникационной связанности Дальнего Востока с европейским центром страны ресурсов у России всё равно больше, чем у Японии.Вывод – поражение России в войне с Японией (именно в войне, а не в нескольких сражениях) было не причиной, а следствием революции. Причины же её были другие, хотя с войной, безусловно, связанные.То же самое касается Первой Мировой войны с точки зрения Германии.По большому счёту Второй Рейх потерпел поражение в войне в сентябре 1914 года – во время сражения на Марне. План Шлиффена был сорван, немцам не удалось нанести решительное поражение французской армии и британскому экспедиционному корпусу и вывести, таким образом, Францию из войны. Россия, при этом, считалась слабым противником, а Британия была за проливом и можно было рассчитывать поставить её на колени при помощи подводной войны. В результате же немцы получили войну на два фронта, которую выиграть не могли просто по ресурсам.Отметим, что история, которая обычно не имеет сослагательного наклонения, в порядке исключения дала Германии второй шанс – в 1940 году немцам удалось осуществить план Шлиффена и вывести Францию из войны.В 1918 году Германия проиграла в войне, не потерпев поражения на поле боя. Обычно указывается, что немецкая армия начала отступать под давлением союзников 6 ноября, но новое правительство Германии обратилось к Вудро Вильсону с просьбой начать мирные переговоры ещё в октябре, а восстание моряков в Киле началось 3 ноября.Тут надо отметить, что в случае противостояния Германии и Франции итог обеими сторонами виделся в духе 1871 года, когда после битвы под Седаном был пленён император Наполеон III, а позже капитулировал гарнизон осаждённого Парижа. Ничего подобного в 1918 году в Германии не было и немецкая реваншистская пропаганда это активно использовала – дескать, Германия проиграла из-за предательства в тылу. Что, по большому счёту, было правдой – война ещё могла продолжаться.Опять же, Германии был дан второй шанс – в 1945 году предательства в тылу не было, правительство Третьего Рейха контролировало сокращающуюся территорию и терпящую поражение армию буквально до самого установления оккупационного режима. Кстати, последний немецкий гарнизон (метеорологическая группа на Шпицбергене) капитулировал аж 4 сентября. Это ещё ничего – младший лейтенант японской императорской армии Онода Хиро сложил оружие 10 марта 1974 года…Россия же вообще не терпела поражения в Первой Мировой войне и не терпела поражение в Афганистане (где войны, юридически, не было).Сейчас принято говорить и писать, что Россия не оказалась среди победителей в Первой Мировой войне из-за подкупленных германским генштабом большевиков. Это неверно в двух смыслах.Во-первых, Россия могла оказаться среди победителей, но не могла оказаться победителем в войне. Уж очень увлечённо её грабили западные союзники, подталкивая, тем самым, к выходу из войны. В чистую же выиграли в войне только США – остальные "победители" понесли слишком большие потери.Во-вторых, поражение России в войне было следствием не октябрьской, а февральской революции – развал армии именно после неё начался. При этом целью революционеров была, как раз, война до победного конца. Не то, чтобы Николай II имел какую-то другую программу, но олигархически-масонской верхушке не хотелось делиться славой с императором…Большевики, разумеется, изначально выступали под лозунгом поражения в войне для обострения революционной ситуации ("не говорит ли исторический опыт реакционных войн, что поражения облегчают дело революционного класса?" – В.И. Ленин), но у них-то ничего не вышло как раз – революция произошла до признания Россией поражения в войне, а признание поражения последовало аж 3 марта 1918 года, причём поражение признала именно революционная, Советская Россия! Но это не мешает Эпплбаум и ей подобным повторять, что всё было наоборот… Автор это явление называет "негативной рекоммунизацией" – антикоммунисты критикуют за что-то большевиков, а потом внедряют критикуемое в жизнь.Ну а теперь переходим к нашим реалиям.В ходе СВО расчёт (и с нашей стороны, и со стороны западной коалиции) был на то, что либо одна из сторон потерпит военное поражение, следствием чего будет переворот и гражданская война, либо же одна из стран надорвётся раньше и выход из войны будет уже следствием переворота.Относительно первого можно с уверенность сказать – никакого убедительного военного поражения ни одной стороны не будет. При этом, обе стороны объявят заключение мирных соглашений своей победой. Тут ведь что главное? Главное – правильно сформулировать "победу".Россия победила, поскольку получила сухопутный коридор в Крым и гарантии невступления Украины в НАТО. Даже если эти два обстоятельства не будут зафиксированы юридически, они будут присутствовать фактически.Украина победила, поскольку сохранила свою независимость и конституционный режим (то, что Россия никогда не претендовала ни на то, ни на другое, значения не имеет).Разумеется, недовольные будут и по ту, и по другую сторону ЛБС, но какие бы ни были претензии к действующей власти, тут будет играть роль критическая усталость от войны и сам факт победы, даже если не все будут с параметрами победы согласны. А говорить о поражении у обеих сторон оснований не будет.Относительно второго – переворот, который приведёт к прекращению войны, остаётся сценарием более реалистичным. Тем более, что обе стороны демонстрируют некоторую неадекватность.В России общественное недовольство нагнетается волной запретов. Они на 90% с лишним остаются только обещаниями запретов, но раздражают как настоящие и вызывают глухое пока недовольство общественности, которым сейчас просто некому воспользоваться.Похоже, впрочем, что по мере приближения выборов волна эта пошла на убыль, но доверие к способности власти вести диалог с народом всё же подорвано. Это будет иметь негативные последствия, но даже до повторения Болотной-2012 России пока далеко.На Украине же разгорается конфликт между президенткой вертикалью и "соросятами", которых от большого ума поддерживают западные союзники. Это прямой путь к февралю-1917 – почему бы "соросятам" не присоседиться к уже фактически одержанной победе (см. выше), оттерев от неё Зеленского? А ведь люди вроде Милованова управлять страной не умеют ничуть не хуже, чем люди вроде Керенского… Не будем им мешать (голосом Пескова).20 мая 1901 года погиб Алексей Алчевский – один из самых богатых людей России, в честь которого назван город Алчевск. Василий Стоякин

