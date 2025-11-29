"Белые короли". Как два американца пытались захватить остров в Карибском море и поработить его жителей

https://ukraina.ru/20251129/belye-koroli-kak-dva-amerikantsa-pytalis-zakhvatit-ostrov-v-karibskim-more-i-porabotit-ego-zhiteley-1072392749.html

Пока администрация Дональда Трампа угрожает Венесуэле, латиноамериканская пресса обсуждает новость о том, что двое граждан Соединённых Штатов Америки вынашивали планы вторжения на один из островов Карибского моря — для того чтобы поработить его жителей

Двое жителей штата Техас — 21-летний Гэвин Вайзенбург и 20-летний Таннер Томас — были задержаны американскими силовиками по обвинению в заговоре с целью вооружённого захвата острова Гонав, который входит в состав Республики Гаити. Причём, судя по данным расследования, они готовили для этого собственную криминальную армию и были уверены в успехе своего предприятия.На берегах Гонава проживает около 80 тысяч жителей. Большинство из них являются потомками африканских рабов и индейцев таино, бежавших туда от европейских колонизаторов. На острове не хватает воды и еды. Местные обитатели выделяются нищетой даже на фоне остальных граждан Гаити, которое считается одним из самых бедных государств мира. Правительство этой карибской республики, которое находится в столичном городе Порт-о-Пренс, контролирует Гонав только номинально. И американские авантюристы рассчитывали, что оно не сможет отразить атаку захватчиков.Таннер Томас являлся военнослужащим Военно-воздушных сил США. Поначалу он служил на военной базе Рамштайн, которая считается основным логистическим хабом Пентагона в Европе, а затем перевёлся на не менее важную авиабазу Эндрюс, расположенную вблизи Вашингтона. Там к нему присоединился Гэвин Вайзенбург. Техасцы упражнялись в стрельбе, покупали различное оружие, изучали гаитянский креольский язык, а также вербовали наёмников из числа бездомных и наркоманов, обретавшихся на улицах американской столицы.Авантюристы планировали переправить завербованное воинство на Гонав, используя для этого десанта парусные яхты, — чтобы превратить карибский остров в своё королевство. На первый взгляд такие намерения выглядят довольно смешно, но Вайзенбург и Томас вынашивали по-настоящему жуткие планы. Как стало известно журналистам, они собирались истребить мужское население Гонава, чтобы превратить женщин и детей в своих сексуальных рабов. И теперь им грозит за это пожизненное заключение в американской тюрьме.Комментаторы отмечают: разрабатывая свою операцию, преступники опирались на знаковые исторические прецеденты, когда американские граждане захватывали территорию государств Центральной Америки.В 1854 году уроженец штата Теннесси Уильям Уокер собрал отряд наёмников, который занял часть мексиканской территории, расположенной вблизи американской границы. Он провозгласил эти земли независимой Республикой Сонора, планируя впоследствии присоединить её к США — по примеру отделившегося ранее от Мексики Техаса. Однако мексиканские войска разгромили американских завоевателей.После этого Уокер отправился со своими наёмниками в Никарагуа, которая находилась в состоянии гражданской войны. Воспользовавшись царившим в этой республике хаосом, он сумел захватить власть и провёл фиктивные выборы, назначив себя президентом иностранного государства. Причём президент США Франклин Пирс поспешил признать режим своего соотечественника, который первым делом легализовал в Никарагуа давно отменённое в этой стране рабство.Правительство соседней Коста-Рики решило вмешаться в ситуацию и отстранило от власти зарвавшегося североамериканского авантюриста. Однако Уокер не успокоился. Опираясь на поддержку американских компаний, заинтересованных в расширении своих фруктовых плантаций, он организовал новую военную экспедицию в Гондурас. Захватив старинный город Трухильо, повелитель наёмников собирался установить там своё правление, но был разбит и расстрелян.Похожая история произошла непосредственно на Гонаве. Её героем стал Фостин Виркус, уроженец польского городка Рыпин, который ещё в детстве эмигрировал со своими родителями в Америку. Молодой поляк поступил в морскую пехоту и проходил службу в Республике Гаити, оккупированной вооружёнными силами США. В 1925 году он отправился на остров Гонав во главе вооружённого отряда и арестовал проживавшую там жрицу Ти Меммен, проводившую обряды религиозного культа вуду.Виркус стал фактическим правителем Гонава, а жрица провозгласила его реинкарнацией покойного императора Фостена, который правил на Гаити в XIX веке. Американец короновал себя под именем Фостена II и четыре года был на карибском острове полновластным хозяином, устроив себе гарем, куда свозили чёрных наложниц.В Вашингтоне смотрели на это сквозь пальцы — потому что там рассматривали возможность взять Гаити под свой контроль, как это случилось с соседним Пуэрто-Рико. А когда от этих намерений отказались, Виркус вернулся в США, где опубликовал популярную книгу "Белый король Гонава", — и впоследствии был с почётом похоронен на Арлингтонском национальном кладбище.Именно эти мемуары вдохновляли Гэвина Вайзенбурга и Таннера Томаса. Техасцам понравился рассказ о гареме. Они пришли к выводу, что Латинская Америка снова превращается в задний двор США, где американские граждане могут делать всё, что им заблагорассудится. И, не долго думая, решили захватить остров Гонав, чтобы стать его новыми белыми королями — повторяя сомнительные подвиги других американских авантюристов, действовавших в прошлом и позапрошлом веке.Эта несостоявшаяся вылазка спровоцировала международный скандал, который может отразиться на завтрашних всеобщих выборах в Гондурасе. Судя по данным опросов, в борьбе за пост президента этой страны лидирует Рикси Монкада, представляющая левые силы, известные враждебным отношением к Вашингтону. Пытаясь предотвратить её победу, Дональд Трамп опубликовал большой пост, требуя голосовать за правого кандидата — для того чтобы "остановить наступление коммунистов", связанных с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро.Громкая история двух американцев, собиравшихся вторгнуться на Гонав для сексуальной эксплуатации местного населения, может повлиять на результаты голосования. Она возмутила жителей Гондураса, напоминая им про похождения авантюриста Уильяма Уокера, который когда-то пришёл на их землю с отрядом наёмного сброда, вынашивая похожие планы.А повторения тех давних времен, когда янки чувствовали себя полновластными хозяевами Латинской Америки, не хочет сейчас никто.Читайте также: "Южное копьё" и Великая Колумбия против Трампа

