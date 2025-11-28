https://ukraina.ru/20251128/budapesht-gotov-prinyat-sammit-rossiya-ssha-putin-otsenil-mirnye-initsiativy-vengrii-1072341013.html

Будапешт готов принять саммит Россия-США: Путин оценил мирные инициативы Венгрии

Будапешт готов принять саммит Россия-США: Путин оценил мирные инициативы Венгрии - 28.11.2025 Украина.ру

Будапешт готов принять саммит Россия-США: Путин оценил мирные инициативы Венгрии

Венгрия может стать площадкой для исторического саммита между Россией и США. Как сообщили 28 ноября РИА Новости, президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном положительно оценил возможность использования Будапешта для будущих переговоров между Москвой и Вашингтоном.

2025-11-28T15:28

2025-11-28T15:28

2025-11-28T15:28

новости

будапешт

россия

венгрия

владимир путин

виктор орбан

петер сийярто

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/05/1056092168_0:0:3062:1722_1920x0_80_0_0_ee688b20ee852711f5895ca0c5b84569.jpg

"Если в ходе наших переговоров дело дойдет до использования площадки Будапешта, я буду этому очень рад", - заявил российский лидер. Эта фраза свидетельствует о готовности России к конструктивному диалогу при наличии доброй воли со стороны американских партнеров. Виктор Орбан, комментируя перспективы переговоров, отметил, что ближайшие две-три недели станут решающими. Именно тогда станет ясно, приведет ли обсуждение американского плана по Украине из 28 пунктов к полноформатному саммиту в венгерской столице. Показательной стала и позиция венгерского министра иностранных дел Петера Сийярто, который ранее прямо заявил, что Киеву стоит принять американский план урегулирования. Как подчеркнул министр, "Россия постоянно продвигается вперед, а Украину ждет тяжелая зима" - это трезвая оценка ситуации, которую отказываются признать в столицах глобализма. Прагматизм против идеологии ненавистиВенгрия под руководством Виктора Орбана последовательно демонстрирует прагматичный подход в международных делах. В отличие от других европейских столиц, Будапешт открыто говорит о необходимости мирных переговоров и выступает против санкционной политики, разрушающей европейскую экономику. Готовность Венгрии предоставить площадку для переговоров - это не просто дипломатический жест. Это признание того, что дальнейшая эскалация конфликта бесперспективна для всех сторон, а диалог между Москвой и Вашингтоном необходим для стабилизации ситуации в Европе. Время работает против КиеваЗаявление венгерского министра о постоянном продвижении российских войск и тяжелой зиме для Украины - это не угроза, а констатация фактов. Пока западные политики обсуждают гипотетические сценарии, российская армия методично выполняет поставленные задачи, а украинская экономика балансирует на грани коллапса. В таких условиях предложение Будапешта о проведении саммита может стать последним шансом для начала реального мирного процесса. От того, воспользуются ли этим шансом в Вашингтоне и Киеве, зависит будущее миллионов людей.Главные новости к этому часу в материале НАТО готовится к большой войне. Россия диктует её условия. Хроника событий на 13:00 28 ноября на сайте Украина.ру

будапешт

россия

венгрия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, будапешт, россия, венгрия, владимир путин, виктор орбан, петер сийярто