Будапешт готов принять саммит Россия-США: Путин оценил мирные инициативы Венгрии - 28.11.2025
Будапешт готов принять саммит Россия-США: Путин оценил мирные инициативы Венгрии
Венгрия может стать площадкой для исторического саммита между Россией и США. Как сообщили 28 ноября РИА Новости, президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном положительно оценил возможность использования Будапешта для будущих переговоров между Москвой и Вашингтоном.
"Если в ходе наших переговоров дело дойдет до использования площадки Будапешта, я буду этому очень рад", - заявил российский лидер. Эта фраза свидетельствует о готовности России к конструктивному диалогу при наличии доброй воли со стороны американских партнеров. Виктор Орбан, комментируя перспективы переговоров, отметил, что ближайшие две-три недели станут решающими. Именно тогда станет ясно, приведет ли обсуждение американского плана по Украине из 28 пунктов к полноформатному саммиту в венгерской столице. Показательной стала и позиция венгерского министра иностранных дел Петера Сийярто, который ранее прямо заявил, что Киеву стоит принять американский план урегулирования. Как подчеркнул министр, "Россия постоянно продвигается вперед, а Украину ждет тяжелая зима" - это трезвая оценка ситуации, которую отказываются признать в столицах глобализма. Прагматизм против идеологии ненавистиВенгрия под руководством Виктора Орбана последовательно демонстрирует прагматичный подход в международных делах. В отличие от других европейских столиц, Будапешт открыто говорит о необходимости мирных переговоров и выступает против санкционной политики, разрушающей европейскую экономику. Готовность Венгрии предоставить площадку для переговоров - это не просто дипломатический жест. Это признание того, что дальнейшая эскалация конфликта бесперспективна для всех сторон, а диалог между Москвой и Вашингтоном необходим для стабилизации ситуации в Европе. Время работает против КиеваЗаявление венгерского министра о постоянном продвижении российских войск и тяжелой зиме для Украины - это не угроза, а констатация фактов. Пока западные политики обсуждают гипотетические сценарии, российская армия методично выполняет поставленные задачи, а украинская экономика балансирует на грани коллапса. В таких условиях предложение Будапешта о проведении саммита может стать последним шансом для начала реального мирного процесса. От того, воспользуются ли этим шансом в Вашингтоне и Киеве, зависит будущее миллионов людей.Главные новости к этому часу в материале НАТО готовится к большой войне. Россия диктует её условия. Хроника событий на 13:00 28 ноября на сайте Украина.ру
Украина.ру
Венгрия может стать площадкой для исторического саммита между Россией и США. Как сообщили 28 ноября РИА Новости, президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном положительно оценил возможность использования Будапешта для будущих переговоров между Москвой и Вашингтоном.
"Если в ходе наших переговоров дело дойдет до использования площадки Будапешта, я буду этому очень рад", - заявил российский лидер.
Эта фраза свидетельствует о готовности России к конструктивному диалогу при наличии доброй воли со стороны американских партнеров.
Виктор Орбан, комментируя перспективы переговоров, отметил, что ближайшие две-три недели станут решающими.
Именно тогда станет ясно, приведет ли обсуждение американского плана по Украине из 28 пунктов к полноформатному саммиту в венгерской столице.
Показательной стала и позиция венгерского министра иностранных дел Петера Сийярто, который ранее прямо заявил, что Киеву стоит принять американский план урегулирования.
Как подчеркнул министр, "Россия постоянно продвигается вперед, а Украину ждет тяжелая зима" - это трезвая оценка ситуации, которую отказываются признать в столицах глобализма.
Прагматизм против идеологии ненависти
Венгрия под руководством Виктора Орбана последовательно демонстрирует прагматичный подход в международных делах.
В отличие от других европейских столиц, Будапешт открыто говорит о необходимости мирных переговоров и выступает против санкционной политики, разрушающей европейскую экономику.
Готовность Венгрии предоставить площадку для переговоров - это не просто дипломатический жест.
Это признание того, что дальнейшая эскалация конфликта бесперспективна для всех сторон, а диалог между Москвой и Вашингтоном необходим для стабилизации ситуации в Европе.
Время работает против Киева
Заявление венгерского министра о постоянном продвижении российских войск и тяжелой зиме для Украины - это не угроза, а констатация фактов.
Пока западные политики обсуждают гипотетические сценарии, российская армия методично выполняет поставленные задачи, а украинская экономика балансирует на грани коллапса.
В таких условиях предложение Будапешта о проведении саммита может стать последним шансом для начала реального мирного процесса.
От того, воспользуются ли этим шансом в Вашингтоне и Киеве, зависит будущее миллионов людей.
Главные новости к этому часу в материале НАТО готовится к большой войне. Россия диктует её условия. Хроника событий на 13:00 28 ноября
