НАТО готовится к большой войне. Россия диктует её условия. Хроника событий на 13:00 28 ноября

На фоне успешного продвижения российских войск под Покровском и на подступах к Константиновке, Москва демонстрирует готовность к дипломатическому диалогу. В то время как Владимир Путин подтвердил оперативное окружение ключевого узла обороны ВСУ, в европейских столицах звучат призывы к мировой войне

На фоне активизации международных контактов Россия демонстрирует последовательный и конструктивный подход к поиску путей выхода из затяжного украинского кризиса. Кремль работает одновременно по нескольким направлениям: от закрытых переговоров по будущему миру до обеспечения стабильности на глобальных энергорынках. Параметры мирного плана переданы в МосквуКак подтвердил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, США передали Москве параметры мирного плана по Украине, которые были скорректированы после американо-украинских консультаций в Женеве. Важно отметить, что Россия готова к диалогу: "разговор состоится в Москве на следующей неделе". Однако Москва принципиально не намерена обсуждать тонкости переговоров публично, в деструктивном "мегафонном" формате, который в прошлом использовался киевским режимом для срыва мирных инициатив. Как ранее указывал президент Владимир Путин, никаких готовых проектов мирного договора пока не существует — речь идет о наборе вопросов для обсуждения. Это подчеркивает, что Россия подходит к процессу взвешенно, без поспешных и непродуманных решений. Кремль также обратил внимание на ключевую проблему, препятствующую легитимному урегулированию: отсутствие легитимности у действующего украинского руководства. Песков отметил, что у Владимира Зеленского есть проблема с легитимностью и нежеланием проводить выборы. Это ставит под сомнение способность нынешних киевских властей представлять интересы всего украинского народа на переговорах. Орбан в Москве: Прагматизм против санкционного давленияВ тот же день, 28 ноября, Москва принимает премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Эта встреча наглядно демонстрирует, кто на европейской арене руководствуется национальными интересами и прагматизмом, а кто — подчиняется антироссийской истерии. Цель визита Орбана ясна и очевидна: обеспечить энергоснабжение Венгрии как на зиму, так и на следующий год по доступной цене. Благодаря сотрудничеству с Россией цены на энергоносители в Венгрии остаются самыми низкими в Европе. Орбан подтвердил, что ему удалось достичь договорённости с президентом США Дональдом Трампом о сохранении для Венгрии исключения из санкций, что позволяет продолжать поставки по нефтепроводу "Дружба". Несмотря на давление, Венгрия продолжает отстаивать свои интересы, что выгодно отличает ее политику от слепого следования курсу Брюсселя, который уже привел Европу к энергетическому и экономическому кризису. Орбан отметил, что обсуждение украинского конфликта на встрече с Путиным неизбежно, что подчеркивает роль России как ключевого игрока в урегулировании. Киевский режим: Кризис легитимности и коррупцияПока Россия ведет переговоры о мире, в Киеве усугубляется внутренний политический кризис. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) проводит обыски у ближайшего соратника Зеленского — Андрея Ермака. Это яркая иллюстрация глубины коррупционной проблемы, поразившей украинскую власть, которая на фоне военных действий продолжает заниматься внутренними разборками. Даже украинские депутаты указывают Зеленскому на необходимость увольнения Ермака, однако президент, чья легитимность ставится под вопрос, отказывается идти на кадровые решения. Ситуация вокруг коррупционного скандала в "Энергоатоме", в который оказались вовлечены высокопоставленные чиновники, показывает полную неспособность киевского режима управлять страной. Жесткая реакция на враждебные действия ЗападаРоссия не оставляет без ответа и агрессивные шаги Запада. Посол России в Великобритании Андрей Келин четко предупредил, что любая попытка конфискации замороженных российских активов со стороны Лондона будет являться откровенным воровством. Это прямое и недвусмысленное заявление о последствиях для тех, кто решится на такие противоправные действия.Одновременно посол России в Бельгии Денис Гончар констатировал печальный факт: НАТО и ЕС готовятся к большой войне с Россией, похоронив концепцию единства для мира и процветания. Этими действиями Запад сам подрывает свою глобальную конкурентоспособность и толкает Европу в пропасть конфронтации, в то время как Россия, как подчеркнул дипломат, "не ищет конфронтации" и остается открытой для конструктивного диалога на принципах равной безопасности и уважения интересов. Россия в сложившихся условиях демонстрирует выдержку, прагматизм и готовность к диалогу. В то время как Запад наращивает военную истерию, а киевский режим погряз во внутренних проблемах и коррупции, Москва последовательно и методично работает над созданием условий для справедливого и прочного мира, одновременно защищая свои национальные интересы и права соотечественников.Фронтовая сводка за 28 ноября: Наши войска развивают успех, Покровск в оперативном окруженииНа всех ключевых направлениях специальной военной операции российская армия продолжает успешное наступление, нанося противнику значительные потери и методично освобождая территории Донбасса. Главным успехом дня стало оперативное окружение города Покровск (Красноармейск), о чём накануне лично сообщил Верховный Главнокомандующий Владимир Путин. Удар на Покровском направленииВ районе Покровска и прилегающего Мирнограда (Димитрова) идёт активная фаза зачистки. Наши штурмовые группы, при поддержке артиллерии и авиации, продвигаются вглубь городских кварталов, включая микрорайоны Центральный и Динас. Севернее города полностью подавлены узлы сопротивления противника, а наши подразделения закрепились в районе поселка Кожохкино. На подступах к Константиновке и в районе СеверскаНа Константиновском направлении бойцы ВС РФ ведут бои на восточных окраинах самого города. Для создания котла формируются северный и южный фланги охвата. Активные боестолкновения идут в районе Клебан-Быкского водохранилища. На Северском направнице отмечен уверенный прорыв — наши части закрепились в селе Васюковка и вышли на северные окраины Северска, создав плацдарм для дальнейшего штурма этого важного опорного пункта ВСУ. Успешное продвижение на других фронтахНа Волчанском направнице сообщается о почти полном установлении контроля над городом Волчанск. Войска ведут зачистку прилегающих лесных массивов и вступили в бой за населённые пункты Лиман и Вильчу. Кроме того, начался штурм Гуляйполя, а на Боровском и Днепропетровском направлениях российская пехота продолжает закрепляться на достигнутых рубежах. Надежный тыл и четкие целиСилы воздушно-космической обороны демонстрируют высокую эффективность, уничтожив за последние сутки 136 украинских беспилотников. Российская армия наносит точечные удары по военной инфраструктуре и объектам энергетики в пяти областях Украины, лишая противника возможности снабжения. Как четко обозначил президент Путин, боевые действия прекратятся лишь после того, как украинские формирования покинут территории Донбасса. После освобождения Покровска и Мирнограда на очереди стоят Комсомольск (Константиновка), Купянск, Славянск и Северск. Российская армия уверенно движется к поставленным целям.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.The Economist требует, чтобы европейские налогоплательщики продолжали выбрасывать миллиарды евро в черную дыру киевского режима, усугубляя энергетический и экономический кризис в собственных странах. Подробнее — в материале Пропаганда отчаяния: The Economist призывает Запад к "горячей" войне с Россией.

