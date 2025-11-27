https://ukraina.ru/20251127/zelenskiy-ne-rassmatrivaet-peredachu-donbassa-radi-mira-opasayas-poteryat-pozitsii-na-vyborakh---1072277737.html
Зеленский не рассматривает передачу Донбасса ради мира, опасаясь потерять позиции на выборах - Atlantic
Зеленский не рассматривает передачу Донбасса ради мира, опасаясь потерять позиции на выборах - Atlantic - 27.11.2025 Украина.ру
Зеленский не рассматривает передачу Донбасса ради мира, опасаясь потерять позиции на выборах - Atlantic
Владимир Зеленский не рассматривает передачу Донбасса ради мира, опасаясь потерять позиции на выборах. Об этом пишет в журнале The Atlantic журналист Саймон Шустер
2025-11-27T14:31
2025-11-27T14:31
2025-11-27T14:31
новости
донбасс
сша
украина
трамп и зеленский
владимир зеленский
савик шустер
вооруженные силы украины
ес
украина.ру
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/19/1072150058_0:0:800:450_1920x0_80_0_0_5357e33218f49865b1990c2eb26db3ce.jpg
По данным издания, на встрече в октябре президент США Дональд Трамп призывал Киев к завершению вооружённого конфликта и даже не стал смотреть предоставленные ему карты с линей фронта. Шустер отмечает: перед визитом Зеленский уверял американцев, что ВСУ смогут окружить российские силы под Покровском, но обещание не сбылось и настроение Трампа резко изменилось."Отдача этой территории была бы для Зеленского равносильна политическому самоубийству", - уверен Шустер.Американский журналист процитировал неназванного помощника Зеленского в подтверждение своего вывода."Если он отдаст хотя бы один квадратный километр, — сказал нам его близкий помощник, — это станет главным вопросом на любых выборах. Любой оппонент будет его за это пинать, пока он не сломается".После этого, как утверждают источники и "плёнки Уиткоффа", Вашингтон и Москва начали обсуждать новый мирный план, позже оформленный в 28 пунктов.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Новый подход США по Украине, в ЕС планируют ответ на "атаки России". Хроника событий на 13:00 27 ноябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
донбасс
сша
украина
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/19/1072150058_100:0:700:450_1920x0_80_0_0_c3a703d15ce88c878c673719fa143e5f.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, донбасс, сша, украина, трамп и зеленский, владимир зеленский, савик шустер, вооруженные силы украины, ес, украина.ру, сво, дзен новости сво, новости сво сейчас, когда закончится сво: прогнозы, завершение сво, переговоры по украине 2025, новости переговоров, выборы, президентские выборы, выборы на украине, стив уиткофф, набу, тимур миндич, международные отношения, международная политика
Новости, Донбасс, США, Украина, Трамп и Зеленский, Владимир Зеленский, Савик Шустер, Вооруженные силы Украины, ЕС, Украина.ру, СВО, дзен новости СВО, новости СВО сейчас, когда закончится СВО: прогнозы, завершение СВО, переговоры по Украине 2025, новости переговоров, выборы, президентские выборы, выборы на Украине, Стив Уиткофф, НАБУ, Тимур Миндич, международные отношения, Международная политика
Зеленский не рассматривает передачу Донбасса ради мира, опасаясь потерять позиции на выборах - Atlantic
Владимир Зеленский не рассматривает передачу Донбасса ради мира, опасаясь потерять позиции на выборах. Об этом пишет в журнале The Atlantic журналист Саймон Шустер
По данным издания, на встрече в октябре президент США Дональд Трамп призывал Киев к завершению вооружённого конфликта и даже не стал смотреть предоставленные ему карты с линей фронта.
Шустер отмечает: перед визитом Зеленский уверял американцев, что ВСУ смогут окружить российские силы под Покровском, но обещание не сбылось и настроение Трампа резко изменилось.
"Отдача этой территории была бы для Зеленского равносильна политическому самоубийству", - уверен Шустер.
Американский журналист процитировал неназванного помощника Зеленского в подтверждение своего вывода.
"Если он отдаст хотя бы один квадратный километр, — сказал нам его близкий помощник, — это станет главным вопросом на любых выборах. Любой оппонент будет его за это пинать, пока он не сломается".
После этого, как утверждают источники и "плёнки Уиткоффа", Вашингтон и Москва начали обсуждать новый мирный план, позже оформленный в 28 пунктов.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.