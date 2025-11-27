https://ukraina.ru/20251127/zelenskiy-ne-rassmatrivaet-peredachu-donbassa-radi-mira-opasayas-poteryat-pozitsii-na-vyborakh---1072277737.html

Зеленский не рассматривает передачу Донбасса ради мира, опасаясь потерять позиции на выборах - Atlantic

Владимир Зеленский не рассматривает передачу Донбасса ради мира, опасаясь потерять позиции на выборах. Об этом пишет в журнале The Atlantic журналист Саймон Шустер

По данным издания, на встрече в октябре президент США Дональд Трамп призывал Киев к завершению вооружённого конфликта и даже не стал смотреть предоставленные ему карты с линей фронта. Шустер отмечает: перед визитом Зеленский уверял американцев, что ВСУ смогут окружить российские силы под Покровском, но обещание не сбылось и настроение Трампа резко изменилось."Отдача этой территории была бы для Зеленского равносильна политическому самоубийству", - уверен Шустер.Американский журналист процитировал неназванного помощника Зеленского в подтверждение своего вывода."Если он отдаст хотя бы один квадратный километр, — сказал нам его близкий помощник, — это станет главным вопросом на любых выборах. Любой оппонент будет его за это пинать, пока он не сломается".После этого, как утверждают источники и "плёнки Уиткоффа", Вашингтон и Москва начали обсуждать новый мирный план, позже оформленный в 28 пунктов.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Новый подход США по Украине, в ЕС планируют ответ на "атаки России". Хроника событий на 13:00 27 ноябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

