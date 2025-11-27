Зеленский не рассматривает передачу Донбасса ради мира, опасаясь потерять позиции на выборах - Atlantic - 27.11.2025 Украина.ру
https://ukraina.ru/20251127/zelenskiy-ne-rassmatrivaet-peredachu-donbassa-radi-mira-opasayas-poteryat-pozitsii-na-vyborakh---1072277737.html
Зеленский не рассматривает передачу Донбасса ради мира, опасаясь потерять позиции на выборах - Atlantic
Зеленский не рассматривает передачу Донбасса ради мира, опасаясь потерять позиции на выборах - Atlantic - 27.11.2025 Украина.ру
Зеленский не рассматривает передачу Донбасса ради мира, опасаясь потерять позиции на выборах - Atlantic
Владимир Зеленский не рассматривает передачу Донбасса ради мира, опасаясь потерять позиции на выборах. Об этом пишет в журнале The Atlantic журналист Саймон Шустер
2025-11-27T14:31
2025-11-27T14:31
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/19/1072150058_0:0:800:450_1920x0_80_0_0_5357e33218f49865b1990c2eb26db3ce.jpg
По данным издания, на встрече в октябре президент США Дональд Трамп призывал Киев к завершению вооружённого конфликта и даже не стал смотреть предоставленные ему карты с линей фронта. Шустер отмечает: перед визитом Зеленский уверял американцев, что ВСУ смогут окружить российские силы под Покровском, но обещание не сбылось и настроение Трампа резко изменилось."Отдача этой территории была бы для Зеленского равносильна политическому самоубийству", - уверен Шустер.Американский журналист процитировал неназванного помощника Зеленского в подтверждение своего вывода."Если он отдаст хотя бы один квадратный километр, — сказал нам его близкий помощник, — это станет главным вопросом на любых выборах. Любой оппонент будет его за это пинать, пока он не сломается".После этого, как утверждают источники и "плёнки Уиткоффа", Вашингтон и Москва начали обсуждать новый мирный план, позже оформленный в 28 пунктов.
Зеленский не рассматривает передачу Донбасса ради мира, опасаясь потерять позиции на выборах - Atlantic

14:31 27.11.2025
 
© telegram ukr_2025_ru / Перейти в фотобанкЗеленский оказался в наиболее уязвимом положении с начала войны,— The Guardian
Зеленский оказался в наиболее уязвимом положении с начала войны,— The Guardian - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
© telegram ukr_2025_ru
Перейти в фотобанк
Владимир Зеленский не рассматривает передачу Донбасса ради мира, опасаясь потерять позиции на выборах. Об этом пишет в журнале The Atlantic журналист Саймон Шустер
По данным издания, на встрече в октябре президент США Дональд Трамп призывал Киев к завершению вооружённого конфликта и даже не стал смотреть предоставленные ему карты с линей фронта.
Шустер отмечает: перед визитом Зеленский уверял американцев, что ВСУ смогут окружить российские силы под Покровском, но обещание не сбылось и настроение Трампа резко изменилось.
"Отдача этой территории была бы для Зеленского равносильна политическому самоубийству", - уверен Шустер.
Американский журналист процитировал неназванного помощника Зеленского в подтверждение своего вывода.
"Если он отдаст хотя бы один квадратный километр, — сказал нам его близкий помощник, — это станет главным вопросом на любых выборах. Любой оппонент будет его за это пинать, пока он не сломается".
После этого, как утверждают источники и "плёнки Уиткоффа", Вашингтон и Москва начали обсуждать новый мирный план, позже оформленный в 28 пунктов.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Новый подход США по Украине, в ЕС планируют ответ на "атаки России". Хроника событий на 13:00 27 ноября
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
