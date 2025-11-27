https://ukraina.ru/20251127/novyy-podkhod-ssha-po-ukraine-v-es-planiruyut-otvet-na-ataki-rossii-khronika-sobytiy-na-1300-27-noyabrya-1072263358.html

Новый подход США по Украине, в ЕС планируют ответ на "атаки России". Хроника событий на 13:00 27 ноября

Новый подход США по Украине, в ЕС планируют ответ на "атаки России". Хроника событий на 13:00 27 ноября - 27.11.2025 Украина.ру

Новый подход США по Украине, в ЕС планируют ответ на "атаки России". Хроника событий на 13:00 27 ноября

Администрация президента США Дональда Трампа представила Европе новый подход к урегулированию на Украине. Визит спецпосланника США Стива Уиткоффа в Россию состоится, но дата на данный момент неизвестна. Россия предложила странам ОДКБ масштабную программу перевооружения проверенной техникой. НАТО рассматривает кибератаки на Россию и внезапные учения

2025-11-27T13:00

2025-11-27T13:00

2025-11-27T14:32

эксклюзив

хроники

россия

москва

сша

украина

европа

запад

нато

одкб

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/04/1e/1062857139_0:229:2044:1378_1920x0_80_0_0_6e8eb083151f47dcf656a4f8ca5bf77b.jpg

Резкий разворот: почему США меняют стратегию по УкраинеМинистр армии США Дэниел Дрисколл провел встречу с европейскими дипломатами, в ходе которой сообщил о намерении администрации главы Белого дома Дональда Трампа изменить подход к урегулированию конфликта на Украине. Согласно публикации в журнале Atlantic, американская сторона объяснила резкую смену курса неэффективностью предыдущих методов давления на Россию.Дрисколл предупредил, что дальнейшее промедление приведет к увеличению потерь для Украины. Встреча состоялась в резиденции американского посла в Киеве после переговоров с Владимиром Зеленским 19 ноября. По данным Atlantic, атмосфера на встрече была "теплой, но напряженной", что отражает обеспокоенность европейских партнеров изменением позиции Вашингтона. Новая стратегия США предполагает отход от санкционного давления в пользу более прагматичных методов достижения мира.Визит спецпосланника США Уиткоффа в Россию состоится, дата уточняетсяВизит специального посланника президента США Стива Уиткоффа в Россию остается в силе, однако конкретные даты поездки пока не определены. Об этом сообщил журналистам заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков."Никаких поводов ставить это под вопрос у меня нет", — заявил дипломат, комментируя запланированный визит американского представителя. При этом он подчеркнул, что конкретная дата визита пока неизвестна и требует дополнительного согласования между сторонами.Рябков также отметил, что программа пребывания Уиткоффа в России будет формироваться в зависимости от окончательно утвержденных сроков его визита. Путин предложил союзникам по ОДКБ программу масштабного перевооруженияПрезидент России Владимир Путин выступил с инициативой запуска масштабной программы оснащения коллективных сил Организации Договора о коллективной безопасности современными образцами вооружений, доказавшими свою эффективность в реальных боевых условиях. "Россия будет и далее плотно взаимодействовать с союзниками по всем вопросам укрепления военного потенциала ОДКБ, — заявил Путин, представляя приоритеты председательства Москвы в 2026 году. — Основные усилия сосредоточим на повышении боеспособности национальных контингентов и совершенствовании управления коллективными силами".Глава государства подчеркнул, что предстоящее председательство России пройдет под девизом "Коллективная безопасность в многополярном мире: единая цель — общая ответственность". Москва намерена развивать сотрудничество стран объединения "на принципах подлинного союзничества, дружбы и добрососедства, уважения и учета интересов друг друга, взаимовыручки и поддержки".ЕС и НАТО рассматривают кибератаки и внезапные учения как ответ на предполагаемые "российские атаки"Между тем европейские страны и НАТО изучают возможность проведения незапланированных военных учений и кибератак против России в качестве ответных мер на инциденты, которые бездоказательно приписывают Москве. Согласно информации Politico, обсуждаемые варианты включают "совместные кибероперации против России и более оперативное приписывание гибридных атак".Издание отмечает, что один из дипломатов ЕС указал на необходимость сохранения правдоподобного отрицания ответственности за подобные действия. Ранее, в октябре, Telegraph сообщала о предложении Эстонии проводить учения НАТО с отработкой применения ядерного оружия вблизи российских границ.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал сообщения о нарушении Россией воздушного пространства "пустыми и безосновательными". Владимир Путин в ходе заседания клуба "Валдай" иронично пообещал не запускать дроны "ни во Францию, ни в Данию".Москва неоднократно выражала озабоченность беспрецедентной активностью НАТО у своих границ, подчеркивая готовность к диалогу при условии отказа Запада от курса на милитаризацию континента. В российском МИД указывают, что любые действия должны осуществляться на основе равноправного подхода и учета взаимных интересов безопасности.ЕС предупредили об угрозе конфискации российских активов для финансовой стабильности ЕвропыГлава депозитария Euroclear Валери Урбен направила официальное письмо председателю Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен и председателю Совета ЕС Антониу Коште с предупреждением о рисках планов по использованию замороженных активов ЦБ РФ. Документ, с которым ознакомилась Financial Times, содержит серьёзные опасения относительно последствий таких действий для европейской финансовой системы.В письме подчёркивается, что предоставление "кредита" Украине на основе российских активов может "нанести ущерб привлекательности европейских финансовых рынков и инвестиционному климату в Европе". Урбен указала, что инвесторы, особенно суверенные фонды благосостояния и центральные банки, воспримут эту инициативу как эквивалент конфискации резервов, что подрывает принципы верховенства закона.Особое внимание в документе уделено экономическим последствиям: "Возникшая в результате преемка за риск приведет к устойчивому росту спредов по европейским суверенным облигациям, что повысит затраты по займам для всех государств-членов". Это предупреждение прозвучало на фоне заблокированных в ЕС около 200 миллиардов евро российских активов, большая часть которых находится в Euroclear. Брюссель, испытывая трудности с поиском новых источников финансирования для Киева, рассматривает возможность использования этих средств, однако противники такого подхода указывают на его потенциально разрушительные последствия для мировой финансовой системы и репутации евро как резервной валюты.Что происходит на фронтеТелеграм-канал "Два майора" проинформировал о происходящем на поле боя несколько направлений СВО. На Сумском участке фронта штурмовые подразделения группировки "Север" продолжают активные действия в лесных массивах при поддержке авиации. Сорвано выдвижение контратакующих групп ВСУ в районах Алексеевки и Андреевки. На Теткинском и Глушковском участках российские дроны и артиллерия наносят удары по позициям противника в районах Рыжевки и Павловки.На Харьковском направлении группировка "Север" ведет ожесточенные бои за освобождение Волчанска. Российские передовые подразделения вошли в населенные пункты Вильча и Лиман, начав их штурм. На участке Меловое-Хатнее Военно-космические силы наносят удары по позициям ВСУ.Продолжается наступление группировки "Запад" на Красный Лиман с северного направления. На Рубцовском направлении российские войска продвигаются в районах Яровой, Дробышево и Ставки, отражая контратаки противника. Красный Лиман атакуется также с восточной стороны.В Северске российские подразделения закрепляются на окраинах города, постепенно продвигаясь вперед. Ухудшение логистики противника и морально-психологическое состояние ВСУ свидетельствуют об успехах российских штурмовых групп.В Константиновке наращивается присутствие российских войск на окраинах в подготовке к штурму города. На Покровском направлении подтверждается фактическое окружение группировок ВСУ в Покровске и Мирнограде.На Гуляйпольском направлении в Запорожской области ситуация для ВСУ продолжает ухудшаться. Российские подразделения ведут активное наступление широким фронтом, выбив противника с восточных окраин Доброполья. Гуляйполе подвергается ударам тяжелых авиабомб.Военный эксперт Андрей Марочко сообщил агентству РИА Новости, что украинские подразделения практически потеряли контроль над городом Волчанск в Харьковской области. Отмечается, что около 90% территории города уже находится под контролем российских войск, остальные 10% представляют собой "серую зону".В настоящее время в городе и его окрестностях проводятся зачистки и операции по уничтожению остатков украинских подразделений. По словам эксперта, ВСУ спешно пытаются укрепить оборону на участке Вильча — Волчанские Хутора, проводя экстренную передислокацию сил.На фоне тяжелой оперативной обстановки командование ВСУ отстранило от должности командира 57-й отдельной мотопехотной бригады полковника Евгения Солодаева, считающегося близким другом экс-президента Петра Порошенко. Источники указывают, что причиной увольнения стал обвал фронта под Волчанском, где бригада понесла значительные потери и была практически полностью уничтожена.С начала 2025 года президент США Дональд Трамп выдвигал не один вариант мирной инициативы по Украине, но ни один из них не смог прижиться. Подробнее — в материале Российские деньги для спасения Зеленского и моральное падение Европы. Украина в международном контексте.

https://ukraina.ru/20251127/unikalnaya-formula-bezopasnosti-dlya-kieva-i-obvineniya-myatezhnikov-khronika-sobytiy-na-utro-27-noyabrya--1072254554.html

россия

москва

сша

украина

европа

запад

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Кристина Черкасова

Кристина Черкасова

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кристина Черкасова

эксклюзив, хроники, россия, москва, сша, украина, европа, запад, нато, одкб, переговоры по украине 2025, переговоры, новости переговоров, новости о переговорах россии и украины, перемирие, владимир путин, стив уиткофф, сергей рябков, вооруженные силы украины, вс рф, наступление вс рф, фронт, фронт на украине сейчас, сво, новости сво сейчас, прогнозы сво, когда закончится сво: прогнозы, сводка сво