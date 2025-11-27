https://ukraina.ru/20251127/v-vashingtone-rasstrelyali-boytsov-natsgvardii-tramp-poobeschal-surovo-nakazat-vinovnika-1072254237.html
В Вашингтоне расстреляли бойцов нацгвардии, Трамп пообещал сурово наказать виновника
Президент США Дональд Трамп охарактеризовал нападение выходца из Афганистана на бойцов нацгвардции в Вашингтоне как "чудовищную атаку из засады", передает 27 ноября телеграм-канал Украина.ру
2025-11-27T07:42
"Двое членов национальной гвардии, служащие в Вашингтоне, были расстреляны в упор в ходе чудовищной атаки из засады", - объявил Трамп в своем выступлении после трагедии.Он сообщил, что приказал разместить в Вашингтоне еще 500 бойцов нацгвардии.А также пообещал, что правосудие в отношении того, кто тяжело ранил двух бойцов нацгвардии, восторжествует быстро.Президент также подчеркнул, что каждый нелегал в США должен быть выслан из страны."Мы должны принять все необходимые меры, чтобы обеспечить выдворение любого иностранца из любой страны, которому здесь не место", - сказал Трамп.Накануне неподалеку от Белого дома произошла стрельба с участием нацгвардейцев. Трамп сообщал о двух пострадавших офицерах. Они остаются в критическом состоянии. Злоумышленник, которого американский лидер окрестил "животным", также ранен. CBS News сообщает, что подозреваемого в стрельбе зовут Рахманулла Лаканвал. По информации телеканала, он въехал в США в 2021-м году по специальной иммиграционной визе в рамках операции администрации Байдена "Убежище для союзников" во время вывода американских войск из Афганистана в 2021 году. Fox News сообщает, что нападавший дождался, пока бойцы Нацгвардии свернут за угол. Потом он открыл огонь, выстрелил в грудь женщине-гвардейцу, затем отобрал у нее огнестрельное оружие и выстрелил ей в упор в голову, прежде чем стрелять в других. Второй солдат Нацгвардии был ранен в шею, прежде чем третий повалил стрелявшего.
"Двое членов национальной гвардии, служащие в Вашингтоне, были расстреляны в упор в ходе чудовищной атаки из засады", - объявил Трамп в своем выступлении после трагедии.
Он сообщил, что приказал разместить в Вашингтоне еще 500 бойцов нацгвардии.
А также пообещал, что правосудие в отношении того, кто тяжело ранил двух бойцов нацгвардии, восторжествует быстро.
"Как президент США я намерен убедиться, что животное, которое совершило эту жестокость, заплатит самую суровую цену. Правосудие в отношении злоумышленника восторжествует быстро и четко", - сказал Трамп.
Президент также подчеркнул, что каждый нелегал в США должен быть выслан из страны.
"Мы должны принять все необходимые меры, чтобы обеспечить выдворение любого иностранца из любой страны, которому здесь не место", - сказал Трамп.
Накануне неподалеку от Белого дома произошла стрельба с участием нацгвардейцев. Трамп сообщал о двух пострадавших офицерах. Они остаются в критическом состоянии. Злоумышленник, которого американский лидер окрестил "животным", также ранен.
CBS News сообщает, что подозреваемого в стрельбе зовут Рахманулла Лаканвал. По информации телеканала, он въехал в США в 2021-м году по специальной иммиграционной визе в рамках операции администрации Байдена "Убежище для союзников" во время вывода американских войск из Афганистана в 2021 году.
Fox News сообщает, что нападавший дождался, пока бойцы Нацгвардии свернут за угол. Потом он открыл огонь, выстрелил в грудь женщине-гвардейцу, затем отобрал у нее огнестрельное оружие и выстрелил ей в упор в голову, прежде чем стрелять в других. Второй солдат Нацгвардии был ранен в шею, прежде чем третий повалил стрелявшего.