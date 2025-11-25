https://ukraina.ru/20251125/maykl-bom-o-mirnom-plane-trampa-v-prioritete-u-belogo-doma-rossiya-a-ne-ukraina-1072121207.html

Майкл Бом о мирном плане Трампа: В приоритете у Белого дома Россия, а не Украина

Майкл Бом о мирном плане Трампа: В приоритете у Белого дома Россия, а не Украина - 25.11.2025 Украина.ру

Майкл Бом о мирном плане Трампа: В приоритете у Белого дома Россия, а не Украина

Политолог, американский журналист Майкл Бом прокомментировал изданию Украина.ру ситуацию вокруг мирного плана Трампа по урегулированию украинского кризиса и отметил, что "27 ноября ничего не будет".

2025-11-25T10:27

2025-11-25T10:27

2025-11-25T10:27

интервью

дональд трамп

украина

россия

сша

владимир зеленский

трамп и зеленский

ес

антироссийские санкции

санкции

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0b/07/1040567326_57:1:900:475_1920x0_80_0_0_7b7ed971a8a67ac9bff1d7ef816aff09.jpg.webp

В Швейцарии 23 ноября состоялись переговоры представителей США, Украины и Евросоюза по обсуждению плана Вашингтона по разрешению украинского конфликта. Согласно публичным данным, европейские лидеры и Владимир Зеленский требовали внести корректировки в предложения американцев в свою пользу в ущерб интересам России.Ранее Дональд Трамп объявил 27 ноября дедлайном для ответа Украины по мирной сделке.— Майкл, каково ваше мнение о прошедших переговорах в Швейцарии? Действительно ли сейчас Трамп ждет в большей степени реакции от Украины, нежели от России?— Да, это очевидно. Я бы обратил ваше внимание на то, что изначально план, точнее версию подхода к украинской проблеме, разработали Уиткофф и Дмитриев. Как писало Bloomberg, онивели секретные переговоры на эту тему, о которых не знали многие в администрации Трампа и не ведал сам президент США.То есть Дмитриев и Уиткофф разработали некий черновик мирного плана (это тот, что мы видели слитым в Сеть). При этом в Интернете многие спекулируют на тему того, что в данном черновике обнаружили около 10 бросающихся в глаза лингвистических русицизмов, указывающих на то, что исходником, возможно, стала русская версия от Дмитриева.Но не это сейчас важно. Тут главное то, что данный подход сначала разработали Россия и США, а после он был предложен Украине фактически как младшему партнёру. То есть проект был представлен Трампу, а затем Умерову.Да, в понедельник, 24 ноября, вроде бы украинская сторона добивалась какикх-то изменений в исходном плане Трампа, но факт остаётся фактом: порядок действий говорит о том, что в приоритете у Белого дома явно Россия, а не Киев.— Поэтому Трамп заявил, что Зеленский должен не позднее 27 ноября одобрить разработанный в Вашингтоне "мирный план" по прекращению войны на Украине?— Ничего не будет 27 ноября. Во-первых, Трамп сам заявил, что это условный срок и может быть продлен. Во-вторых, он уже на протяжении 9 месяцев называет разные даты, которые в итоге не решают ничего: 20 дней, потом еще 10 дней, и так далее.Я не думаю, что Трамп выполнит свое обещание жестко наказать Украину и лишить её разведданных и вооружений, если она не одобрит план до 27 ноября. Вряд ли этого стоит ожидать на этой неделе. Тем более, что Рубио в Женеве упомянул, что идёт рабочий процесс, в котором учитываются украинские интересы — дескать, мы ждём корректировку в первоначальный план.То есть это будет скрупулёзный, трудоёмкий процесс. И следующий этап — встреча с российской стороной, которая даст свое мнение, что нравится, а что нет. — Почему Трамп не отступился от идеи урегулирования конфликта на фоне неудач после Аляски и в связи с отменой саммита в Будапеште — испугался нашего ядерного оружия?— Вряд ли тут дело в российском ядерном оружии. Я вижу два момента. Во-первых, это коррупционный скандал на Украине. Я уверен, что тут есть холодный расчёт со стороны Трампа. То есть Трамп понимает, что теперь Зеленский более уязвим, и этим можно воспользоваться, что бы убедить его принять мирный план.Во-вторых, это ситуация на фронте, когда Россия взяла большую часть Покровска и другие города. Трамп это тоже учитывает. Эти два факта делают Зеленского, по мнению Трампа, более сговорчивым.Но есть и другая сторона. Президент США считает, что антироссийские санкции работают, так как Китай и Индия стали покупать гораздо меньше нефти у РФ. Кроме того, американские ограничения против “Лукойла” и “Роснефти”, двух важных для российской экономики компаний, достаточно ощутимы. То есть Трамп считает, что санкции дают эффект, и Россия находится также в уязвленом положении. А следовательно, обе стороны должны пойти на уступки.— Но есть ещё одна сторона: Европа. Лидеры ЕС пришли к выводу, что часть из 28 предложенных США пунктов мирного плана по Украине неприемлемы для них, заявил польский премьер Туск. И чего нам ожидать от Европы, раз она не настроена на мир?— Тут все ясно. Европа считает Россию агрессором, а план — удовлетворением российских интересов. Поэтому и противится ему.С другой стороны, Трамп особо не уважает мнение европейцев. Но опять же и это может измениться. Вспомните, как лидеры Европы после встречи Путина и Трампа на Аляске в срочном порядке приехали в США — в том числе представители Италии, Британии, Франции и Германии. Им удалось убедить Трампа изменить некоторые из его пророссийских позицийТак и сегодня возможен подобный сценарий по отношению к мирному плану Трампа.

https://ukraina.ru/20221107/1040572787.html

украина

россия

сша

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Анна Черкасова

Анна Черкасова

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Анна Черкасова

интервью, дональд трамп, украина, россия, сша, владимир зеленский, трамп и зеленский, ес, антироссийские санкции, санкции, переговоры по украине 2025, переговоры, сво