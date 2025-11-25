Брутер: "Несмотря на сложности, Москва согласна с предложениями США по урегулированию" - 25.11.2025 Украина.ру
Брутер: "Несмотря на сложности, Москва согласна с предложениями США по урегулированию"
Брутер: "Несмотря на сложности, Москва согласна с предложениями США по урегулированию" - 25.11.2025 Украина.ру
Брутер: "Несмотря на сложности, Москва согласна с предложениями США по урегулированию"
Российская сторона демонстрирует готовность к диалогу по американскому плану урегулирования, несмотря на его очевидные недостатки. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер
2025-11-25T04:20
2025-11-25T04:20
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/19/1067625418_0:41:1138:681_1920x0_80_0_0_81bd0e327a46aaf2e5a78f2bb9fc5fd5.jpg
На вопрос о том, что Россия может предпринять со своей стороны, эксперт напомнил: "Россия подтвердила, что несмотря на сложности, Москва согласна с предложениями американской стороны по урегулированию. Путин сказал, этот они могут стать основой для окончательного урегулирования"."Я таких косяков насчитал больше, чем 28, потому что в каждом из этих пунктов есть подпункты", — констатировал эксперт.Брутер привел конкретные примеры проблемных моментов в документе: "Там почему-то отдельно написано, что мы не препятствуем использованию Украиной устья Днепра в коммерческих целях. А почему там не написано, что мы можем использовать территорию Украины для коммерческой авиации и железных дорог?""Почему там написано про СНВ? СНВ – это часть этого договора? Почему там написано про разработку полезных ископаемых в Арктике? Это тоже касается Украины? Кто с кем договаривается и о чем?", — перечислил вопросы эксперт."Там даже нет пункта про открытие границы. Получается, что мы должны будем просить Трампа, чтобы на замороженной линии фронта, которая станет разделительной линией, открыли пункты перехода", — заключил собеседник издания.Полный текст материала "Владимир Брутер: Если Россия не согласится на условия Трампа, ей придется начать с ним гибридную войну" на сайте Украина.ру.Есть ли в распоряжении европейцев рычаги давления на Трампа — в материале "Алексей Черняев: У Европы есть болезненный аргумент для Трампа, чтобы не допустить падение Зеленского" на сайте Украина.ру.
Брутер: "Несмотря на сложности, Москва согласна с предложениями США по урегулированию"

04:20 25.11.2025
 
Российская сторона демонстрирует готовность к диалогу по американскому плану урегулирования, несмотря на его очевидные недостатки. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер
На вопрос о том, что Россия может предпринять со своей стороны, эксперт напомнил: "Россия подтвердила, что несмотря на сложности, Москва согласна с предложениями американской стороны по урегулированию. Путин сказал, этот они могут стать основой для окончательного урегулирования".
"Вопрос в том, что мы получим окончательный вариант согласованного текста. Если мы начнем вносить в него изменения, то другая сторона на них не согласится", — отметил Брутер.
"Я таких косяков насчитал больше, чем 28, потому что в каждом из этих пунктов есть подпункты", — констатировал эксперт.
Брутер привел конкретные примеры проблемных моментов в документе: "Там почему-то отдельно написано, что мы не препятствуем использованию Украиной устья Днепра в коммерческих целях. А почему там не написано, что мы можем использовать территорию Украины для коммерческой авиации и железных дорог?"
"Почему там написано про СНВ? СНВ – это часть этого договора? Почему там написано про разработку полезных ископаемых в Арктике? Это тоже касается Украины? Кто с кем договаривается и о чем?", — перечислил вопросы эксперт.
"Там даже нет пункта про открытие границы. Получается, что мы должны будем просить Трампа, чтобы на замороженной линии фронта, которая станет разделительной линией, открыли пункты перехода", — заключил собеседник издания.
Полный текст материала "Владимир Брутер: Если Россия не согласится на условия Трампа, ей придется начать с ним гибридную войну" на сайте Украина.ру.
Есть ли в распоряжении европейцев рычаги давления на Трампа — в материале "Алексей Черняев: У Европы есть болезненный аргумент для Трампа, чтобы не допустить падение Зеленского" на сайте Украина.ру.
