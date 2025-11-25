https://ukraina.ru/20251125/bruter-nesmotrya-na-slozhnosti-moskva-soglasna-s-predlozheniyami-ssha-po-uregulirovaniyu-1072115628.html

Брутер: "Несмотря на сложности, Москва согласна с предложениями США по урегулированию"

Российская сторона демонстрирует готовность к диалогу по американскому плану урегулирования, несмотря на его очевидные недостатки. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер

На вопрос о том, что Россия может предпринять со своей стороны, эксперт напомнил: "Россия подтвердила, что несмотря на сложности, Москва согласна с предложениями американской стороны по урегулированию. Путин сказал, этот они могут стать основой для окончательного урегулирования"."Я таких косяков насчитал больше, чем 28, потому что в каждом из этих пунктов есть подпункты", — констатировал эксперт.Брутер привел конкретные примеры проблемных моментов в документе: "Там почему-то отдельно написано, что мы не препятствуем использованию Украиной устья Днепра в коммерческих целях. А почему там не написано, что мы можем использовать территорию Украины для коммерческой авиации и железных дорог?""Почему там написано про СНВ? СНВ – это часть этого договора? Почему там написано про разработку полезных ископаемых в Арктике? Это тоже касается Украины? Кто с кем договаривается и о чем?", — перечислил вопросы эксперт."Там даже нет пункта про открытие границы. Получается, что мы должны будем просить Трампа, чтобы на замороженной линии фронта, которая станет разделительной линией, открыли пункты перехода", — заключил собеседник издания.Полный текст материала "Владимир Брутер: Если Россия не согласится на условия Трампа, ей придется начать с ним гибридную войну" на сайте Украина.ру.Есть ли в распоряжении европейцев рычаги давления на Трампа — в материале "Алексей Черняев: У Европы есть болезненный аргумент для Трампа, чтобы не допустить падение Зеленского" на сайте Украина.ру.

