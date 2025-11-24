https://ukraina.ru/20251124/podgotovka-k-bolshoy-voyne-vo-frantsii-vvedut-dobrovolnuyu-voennuyu-sluzhbu-1072099146.html

Подготовка к большой войне. Во Франции введут добровольную военную службу

Президент Франции Эммануэль Макрон в ближайшие дни объявит о введении добровольной военной службы – для того, чтобы существенно увеличить численность французских вооруженных сил.

Как сообщает издание Le Figaro, французское правительство собирается набрать от десяти до пятидесяти тысяч призывников, которые будут получать от государства армейское довольствие на время службы, а также ежемесячное жалование в размере нескольких сотен евро.Согласно данным экспертов, вооруженные силы Франции насчитывают на сегодня 200 тысяч действующих военнослужащих и около 47 тысяч резервистов. Призыв добровольцев достаточно существенно увеличит численность армии самой большой европейской страны. Причем, в Елисейском дворце рассчитывают, что на добровольную военную службу в первую очередь запишутся хорошо мотивированные французы, готовые к участию в боевых действиях.Всеобщая воинская повинность была введена впервые в истории именно во Франции – в 1798 году. Однако Париж отменил обязательный призыв в 1997-м. После развала Советского Союза и Югославии французское правительство решило сделать ставку на профессиональную кадровую армию, которую планировали использовать для военных операций в странах Третьего мира.Решение Макрона говорит о том, что эта концепция больше не актуальна, и французское правительство серьезно готовится к большой войне на территории Европы – о чем открыто говорят приближенные к президенту Франции офицеры.Глава французского генерального штаба Фабьен Мандон накануне сказал о том, что Франция должна быть готова понести человеческие жертвы и претерпевать экономические лишения в борьбе с Россией.– заявил генерал Мандон, выступая на съезде французских мэров.Глава французского генштаба является выдвиженцем Эммануэля Макрона. До назначения на эту должность Мандон работал личным советником президента по военным и стратегическим делам, а также командовал военной базой, на которой хранилось ядерное оружие. Его считают фанатичным ястребом. В начале своей карьеры будущий генерал служил в боевой авиации, участвуя в военных действиях на территории Ближнего Востока и Африки, похваляясь воздушными ударами по местному населению."В Афганистане я убивал. И знаю, кого убивал. У меня душа воина", – заявил он в одном из своих интервью.Призывы готовиться к гибели детей получили во Франции значительный резонанс и протесты со стороны встревоженной общественности. Целый ряд французских политиков усомнились в адекватности Фабьена Мандона, требуя от президента призвать этого военного к сдержанности.– заявил в Национальной ассамблее Жан-Люк Меланшон, основатель левой партии "Непокоренная Франция".Однако Макрон полностью поддержал своего ставленника, заявляя о том, что всецело доверяет главе генштаба. Ощущая поддержку со стороны президента, другие высокопоставленные французские военные тоже перешли к воинственной риторике, призывая страну готовиться к грядущей войне.Командующий сухопутными войсками Франции генерал Пьер Шиль заявил, что Европе нужно готовиться участвовать в боевых действиях, которые могут начаться в любой момент – отмечая, что это является для французской армии главным ориентиром. И введение добровольной военной службы говорит о том, что эти планы подкреплены конкретной стратегией, которая находится сегодня в стадии практической реализации.Макрон делает ставку на войну – потому что видит в этом единственную возможность удержать власть в условиях критической непопулярности своего политического режима. Согласно данным вчерашнего опроса социальной службы Ifop, число французских избирателей, одобряющих политику французского президента, уже второй месяц подряд удерживается на уровне 16%, что подрывает в глазах общества его легитимность.Национальная ассамблея Франции отказывается утверждать непопулярный проект бюджета на 2026 год – потому что он предусматривает существенное урезание государственных расходов с целью сокращения бюджетного дефицита. А это приведет к обнищанию зависимых от социальной поддержки граждан.Премьер-министр Себастьян Лекорню может провести бюджет в обход парламента, как это уже делали макронисты. Но его утвердили на этой должности с условием не совершать подобных шагов. И попытка проигнорировать позицию Национальной ассамблеи автоматически приведет к падению очередного французского кабинета.Кризис усугубляется. Помимо падения уровня промышленного производства, Франция испытывает ощутимые проблемы в аграрном секторе. Сельское хозяйство Франции заканчивает год с отрицательными результатами – согласно данным национального центра по продвижению сельскохозяйственной и пищевой продукции, за первые восемь месяцев 2025 года совокупный торговый баланс сельхозпродукции упал сразу на 93%, а итоговые годовые результаты могут быть еще хуже.Потери аграриев составили не менее 158 миллионов евро – прежде всего из-за того, что дороговизна топливо делает их продукцию нерентабельной. И журналисты уже называют происходящее "реквиемом французскому сельскому хозяйству", призывая готовиться к росту цен на продовольственном рынке, который является одним из самых знаковых маркеров растущей инфляции.Оказавшись в этой ситуации Эммануэль Макрон пытается испугать Францию вымышленной "российской угрозой", рассчитывая получить в итоге чрезвычайные полномочия, которые позволят удержать контроль над недовольным французским обществом. Пытаясь сохранить за собой президентскую должность, он вполне готов втянуть свою страну в кровавый конфликт – не думая о возможных последствиях этой агрессивной и провокационной политики. Тем более, что президент не имеет своих детей, что позволяет ему легко рассуждать о возможности пожертвовать жизнями других молодых французов.Подробнее о том, как Макрон своеобразно сотрудничает с Зеленским - в воскресном фельетоне издания Украина.ру "Самолеты-призраки за призрачные деньги, мова для кошек, собаки в бою. Кто нас удивил на прошедшей неделе"

