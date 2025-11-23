https://ukraina.ru/20251123/samolety-prizraki-za-prizrachnye-dengi-mova-dlya-koshek-sobaki-v-boyu-kto-nas-udivil-na-proshedshey-1071935940.html

Самолеты-призраки за призрачные деньги, мова для кошек, собаки в бою. Кто нас удивил на прошедшей неделе

Удивительные метаморфозы происходят с людьми, попадающих в сложные ситуации. Жил-жил себе человек президентом, не тужил можно сказать, и вдруг узнал, что у него рейтинг ниже городской канализации. Ну, или почти на этом уровне. И начинает такие фортели выделывать, что окружающие просто диву даются, почесывая от удивления в затылках.

Тоже самое иногда происходит с писателями или генералами. Писатель он, как известно еще со сталинских времен "инженер человеческих душ". Ну, это смотря какой писатель. И смотря в какой стране. На Украине, например, где сплошная декоммунизация, деруссификация, десталинизация, деимпериализация, что очень похоже всё вкупе на дебилизацию всей страны, писателей тоже под стать вот этих вот процессов иной раз под грузом всех этих "де" тоже иной раз так осенит, что хоть стой, хоть падай, хоть святых выноси. Не поверите, превращаются они в инженеров не человеческих, кошачьих душ.А генералы? Нет, не песчаных карьеров, а, например, аэромобильных, прости Господи, практически несуществующих (за неимением аэромобилей!) войск, которые упорно и последовательно под руководством таких же главнокомандующих, безжалостных и беспощадных к врагам их украинского рейха, и трогательно бережливых к себе, попадая в крайне щекотливое положение (чем воевать0то?) тоже могут придумать такое, что выше названным писателям, а тем более президентам даже в самом дурном сне не снилось.Но обо всем по порядку.Эммануэль Макрон, президент Франции, и Владимир Зеленский, глава киевского режимаПервую строчку нашего еженедельного антирейтинга разделяют Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский.Первый заслужил место в рейтинге тем, что хочет продать то, чего нет, второй — тем, что деньгами, которых нет, планирует оплатить то, чего нет.Предметом фантомной сделки в данном случае являются сто французских истребителей Rafale, которые Украина намерена приобрести в течение десяти лет.Соответствующее соглашение Зеленский с Макроном подписали 17 ноября в ходе внезапного визита главы киевского режима в Париж.Соглашение уже назвали "историческим", хотя определение "фантасмагорический" здесь гораздо больше подходит.Дело в том, что французский многоцелевой истребитель четвёртого поколения Dassault Rafale ("Шквал"), разработанный французской компанией Dassault Aviation, первый свой полёт совершил сейчас уже в далёком 1986 году, но до настоящего времени изготовлено около 200 машин.Хорошо, будем считать, что это не пять самолётов в год, сколько получается в результате простого деления, а больше. Но в очереди стоит не только Украина.Одна Индия заказала 36 машин, Индонезия — 42 одноместных Rafale F4 и 12 двухместных. ОАЭ в декабре 2021 года подписали заказ на 80 истребителей, в 2023 году власти Саудовской Аравии обратились к французской компании с просьбой предоставить коммерческое предложение и график поставок 54 боевых самолётов Rafale F4.С таким темпом производства и таким портфелем заказов не исключено, что Украина свои самолёты получит только тогда, когда человечество изобретёт какую-то боевую машину в сто раз лучше истребителя четвёртого поколения.Как бы в итоге не получилось, как в сказке про диких лебедей, когда Эльза связала десять рубашек для своих заколдованных братьев, а одиннадцатую не довязала до конца. Поэтому у младшего брата осталось одно лебединое крыло там, где должен был быть рукав.Одно крыло больше или меньше — в данной сделке роли не играет. Тут главное — найти деньги на оставшиеся 199 крыльев, а это не так уж и просто.Стоимость одного Rafale в зависимости от комплектации составляет от 85 до 124 млн долларов. Если взять средние 100 миллионов, за сто самолётов получается довольно внушительная цифра, которую Зеленскому неоткуда взять в данный момент.Если только из замороженных российских активов, которые ему Евросоюз обещал, но пока не дал.Но деньги — странная материя: с трудом приобретаются (даже если их не надо заработать, а просто украсть), но легко разбазариваются. Поэтому Зеленскому стоило бы быть повнимательнее с деньгами, особенно если их нет.Илько Лемко, журналист из ЛьвоваВсеобщая "дерусификация" на Украине наконец-то добралась до кошек. Украинской "кiшцi" негоже мяукать, как это делают простые русские кошки. Она должна "нявкать".Реформу кошачьего языка на Украине решил предпринять львовский горе-журналист Илько Лемко после того, как увидел рекламу зоотоваров в одном из львовских магазинов. Там использовался рекламный слоган "Первое слово моего кота — мяу!".Лемко подсчитал, что создатели подобного контента демонстрируют низкий уровень интеллекта и пренебрегают более естественными для украинского языка вариантами."Украинские коты, в отличие от кацапских, никогда не говорят: “Мяу”, только “Няв”, то есть не мяукают, а нявкают", — заявил Лемко.Мы не поленились и поискали в интернете, как "мяукают" кошки на разных языках. Оказалось, что большинство кошек всё-таки "мяукает", вернее, слово, подражающее звуку, который издают кошки, на большинстве языков содержит слог "мя" или "ма".Однако японцам всё-таки кажется, что кошки издают звук "ня", а грекам кажется, что кошки говорят "ньяу".Вот какая незадача! Теперь Лемко придётся ответить на вопрос: являются ли украинские кошки родственницами японских и греческих или японцы и греки являются сородичами украинцев.Как писал Михаил Афанасьевич в "Белой гвардии", если кот на мове "кiт", как тогда на ней будет кит.Слава Богу, кошек пока эта лингвистическая проблема мало касается. Они общаются между собой на своём кошачьем языке, ловят мышей, едят и сухой, и любой другой корм из львовского и не только львовского магазина.Если их "языковые" права на Украине будут ущемлять, им несложно эмигрировать в соседние страны. Там их поймут и приютят независимо от того, мяукают ли они или нявкают.Иван Якубец, экс-командующий аэромобильными войсками УкраиныУкраинским собакам повезло гораздо меньше. Кошек достаточно переучить говорить на "кошачьем украинском", но собакам придётся служить в армии.Инициативу мобилизовать в ВСУ всех украинских мужчин, имеющих служебных собак, выдвинул на днях экс-командующий аэромобильными войсками Украины Иван Якубец.По его словам, нужно создавать ячейки по два-три человека с собакой, которые будут вести наблюдение на фронте. Якубец считает, что собака может выявлять врага лучше, чем пехотинцы.Видимо, в рядах ВСУ беда. Люди пытаются любой ценой избежать службы в армии, поэтому пришла очередь, чтобы и украинские собаки отдали дань фюреру.Когда собак не станет, придёт очередь уже приученных к "мове" украинских кошек.Однако в кое-чём мы можем и согласиться с Якубцем: собаки и кошки беспроигрышно выявят врага. Только не надо удивляться, если все они дружно придут гавкать и мяукать (или нявкать) на Банковую.Читайте также: Клопы Макрона, израильский нелегал Чебурашка и корни коррупции. Кто удивил нас на прошедшей неделе

