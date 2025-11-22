ВСУ расхищали средства, выделенных США на борьбу со СПИДом - 22.11.2025 Украина.ру
ВСУ расхищали средства, выделенных США на борьбу со СПИДом
ВСУ расхищали средства, выделенных США на борьбу со СПИДом
ВСУ расхищали средства, выделенных США на борьбу со СПИДом
Военные чиновники киевского режима и глава одной из неправительственных организаций подозреваются в сговоре и хищении средств, выделенных США на борьбу со СПИДом на Украине. Об этом 22 ноября сообщает РИА Новости
Из анализа публичных материалов украинских судов следует, что следствие выявило сговор руководителя международной общественной организации "Международный институт проблем ВИЧ/СПИДа и туберкулеза" (МОО "МИВСТ") с представителями командования медицинских сил ВСУ, включая полковника медслужбы, с целью присвоения средств международной программы PEPFAR (The President's Emergency Plan for AIDS Relief), созданной по инициативе экс-президента США Джорджа Буша-младшего.Как следует из материалов дела, организация представляла отчеты и счета за проведение тестов на ВИЧ/СПИД, которые должны были финансироваться по линии PEPFAR. Но следствие утверждает, что эти услуги фактически не оказывались, а злоумышленники похитили не менее 6,75 миллиона гривен (около 160 тысяч долларов), предназначенных для медицинской помощи.Следствие отмечает, что проект реализовывался при участии командования медицинских сил и министерства обороны Украины, поэтому, вероятно, тесты предназначались для военнослужащих.Программа добровольного тестирования украинских военнослужащих на ВИЧ была запущена в 2017 году, в рамках сотрудничества министерства обороны Украины и Международного института проблем ВИЧ/СПИДа и туберкулеза. В сообщении штаба АТО (антитеррористической операции) тогда отмечалось, что в зону боевых действий на Донбассе было бесплатно передано 60 тысяч экспресс-тестов, а обследование проводилось выездными бригадами военных мобильных госпиталей."РИА Новости также выяснило, что в материалах фигурирует эпизод с попыткой подкупа: директор МИВСТ предложил одному из офицеров ВСУ около 50 тысяч гривен, чтобы сохранить за своей организацией статус исполнителя проекта и обеспечить доступ к новым траншам международной помощи", — говорится в публикации агентства.Отмечается, что согласно отчету управления генерального инспектора USAID, за период с 2007 по 2022 год американские агентства получили для Украины более 320 миллионов долларов по линии программы PEPFAR. Финансирование ключевых инициатив, включая проекты HealthLink и Community Action for HIV Control, США продолжили и после начала конфликта, на эти цели было направлено ещё более 66 миллионов долларов.Как ранее сообщалось, постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя не позволил западным коллегам умолчать о громком коррупционном скандале на Украине - Неудобная цитата от Небензи, Киев против плана США: первое за два месяца заседание ООН по Украине.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
ВСУ расхищали средства, выделенных США на борьбу со СПИДом

04:23 22.11.2025
 
Военные чиновники киевского режима и глава одной из неправительственных организаций подозреваются в сговоре и хищении средств, выделенных США на борьбу со СПИДом на Украине. Об этом 22 ноября сообщает РИА Новости
Из анализа публичных материалов украинских судов следует, что следствие выявило сговор руководителя международной общественной организации "Международный институт проблем ВИЧ/СПИДа и туберкулеза" (МОО "МИВСТ") с представителями командования медицинских сил ВСУ, включая полковника медслужбы, с целью присвоения средств международной программы PEPFAR (The President's Emergency Plan for AIDS Relief), созданной по инициативе экс-президента США Джорджа Буша-младшего.
Как следует из материалов дела, организация представляла отчеты и счета за проведение тестов на ВИЧ/СПИД, которые должны были финансироваться по линии PEPFAR. Но следствие утверждает, что эти услуги фактически не оказывались, а злоумышленники похитили не менее 6,75 миллиона гривен (около 160 тысяч долларов), предназначенных для медицинской помощи.
Следствие отмечает, что проект реализовывался при участии командования медицинских сил и министерства обороны Украины, поэтому, вероятно, тесты предназначались для военнослужащих.
Программа добровольного тестирования украинских военнослужащих на ВИЧ была запущена в 2017 году, в рамках сотрудничества министерства обороны Украины и Международного института проблем ВИЧ/СПИДа и туберкулеза. В сообщении штаба АТО (антитеррористической операции) тогда отмечалось, что в зону боевых действий на Донбассе было бесплатно передано 60 тысяч экспресс-тестов, а обследование проводилось выездными бригадами военных мобильных госпиталей.
"РИА Новости также выяснило, что в материалах фигурирует эпизод с попыткой подкупа: директор МИВСТ предложил одному из офицеров ВСУ около 50 тысяч гривен, чтобы сохранить за своей организацией статус исполнителя проекта и обеспечить доступ к новым траншам международной помощи", — говорится в публикации агентства.
Отмечается, что согласно отчету управления генерального инспектора USAID, за период с 2007 по 2022 год американские агентства получили для Украины более 320 миллионов долларов по линии программы PEPFAR. Финансирование ключевых инициатив, включая проекты HealthLink и Community Action for HIV Control, США продолжили и после начала конфликта, на эти цели было направлено ещё более 66 миллионов долларов.
Как ранее сообщалось, постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя не позволил западным коллегам умолчать о громком коррупционном скандале на Украине - Неудобная цитата от Небензи, Киев против плана США: первое за два месяца заседание ООН по Украине.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
коррупция медицина Вооруженные силы Украины
 
