Неудобная цитата от Небензи, Киев против плана США: первое за два месяца заседание ООН по Украине

21.11.2025

Неудобная цитата от Небензи, Киев против плана США: первое за два месяца заседание ООН по Украине

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя не позволил западным коллегам умолчать о громком коррупционном скандале на Украине, а они в очередной раз пытались выставить именно Россию главной противницей наступления мира, но украинская делегация явно показала, кто срывает процесс урегулирования

20 ноября в Совете Безопасности ООН состоялось первое с 23 сентября заседание, посвящённое ситуации на Украине.В октябре, когда роль председателя исполняла Россия, никто запросов о проведении мероприятия на эту тему не подавал, а если бы таковой поступил, то, как заверял постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя в интервью РИА Новости, его, конечно, провели бы.Инициаторами нынешнего заседания выступили Великобритания и Франция, за что Небензя в первых строках своего выступления их поблагодарил."Там (на Украине — ред.) как раз разразился грандиозный коррупционный скандал, в котором замешаны высшие должностные лица киевского режима. Для нас это не стало открытием. Мы практически на каждом заседании говорили вам, что вы имеете дело с вороватой коррумпированной шайкой, наживающейся на войне за ваши деньги. И это было даже не “тайное”, которое стало “явным”. Это было настолько очевидно, что только слепой мог этого не замечать. Так и тянет задать вопрос из одной интермедии, понятный российской и украинской аудитории: “А где денежки?” — “Какие денежки?”" — сказал постоянный представитель РФ при ООН, приведя цитату из романа Ильфа и Петрова "Двенадцать стульев".Дипломат напомнил, что Национальное антикоррупционное бюро Украины выявило масштабные хищения в компании-операторе украинских АЭС "Энергоатом", а организатором схемы незаконного обогащения выступил Тимур Миндич, давний соратник главы киевского режима Владимира Зеленского. За год, по сведениям НАБУ, участники преступного сообщества легализовали на "откатах" около $100 млн. Аналогичная коррупционная схема действовала и в сфере обороны."О подлинных масштабах этого скандала мы пока можем только догадываться, но как мы слышим, это только вершина айсберга. Что-то я не услышал ни от кого из вас, инициировавших сегодняшнее заседание, ни слова по этому поводу", — заявил Небензя.Действительно, представители остальных стран-участниц заседания не упоминали про этот громкий скандал, который серьёзно сотрясает верхушку украинской власти в настоящий момент.Западные дипломаты говорили примерно одно и то же, практически повторяя свои предыдущие выступления: якобы Россия наносит целенаправленные удары по гражданской и энергетической инфраструктуре Украины, тем самым не только заставляя страдать мирное население, особенно с наступлением холодов, но и создавая риск для ядерной безопасности.А ещё, по их словам, Россия совершает атаки на зарубежные дипмиссии на Украине (хотя, как сообщает МИД РФ, повреждения посольства Азербайджана в Киеве стали следствием некорректной работы ПВО Украины) и насильственно перемещает украинских детей из их домов — что, по словам представителя Великобритании, можно трактовать как "откровенную попытку стереть украинскую идентичность, а вместе с ней — и будущую Украину".Пока в стране царит коррупционный скандал, Зеленский разъезжает по Европе, клянча деньги и оружие, но у европейских стран уже не осталось денег на Украину, а им самим надо перевооружать собственные армии, чтобы "готовиться к 2030 году воевать с Россией".А где же взять деньги на Украину? Своровать замороженные суверенные активы РФ пока не получается — остаётся нагнетать антироссийскую истерию, чтобы попугать и заставить понервничать впечатлительного европейского обывателя, сказал Небензя."Не успел произойти инцидент с повреждением железнодорожных путей в Польше, совершённый, по утверждению самих польских властей, двумя украинцами, как Варшава уже объявила, естественно, без предъявления каких-либо доказательств, что следы ведут в Россию, потому что это был “акт государственного терроризма”, и совершили его украинцы, работающие на российские спецслужбы. Восхищает скорость умозаключений, на которую способна польская власть. Ведь мы хорошо помним, кто первый поблагодарил США в лице администрации Байдена за теракт на “Северных потоках”. Нынешний министр иностранных дел Польши Сикорский", — заявил он.Особое внимание российский дипломат уделил ситуации на поле боя.Положение на фронте для ВСУ продолжает оставаться тяжёлым, если не катастрофическим, а ВС РФ успешно развивают наступательную операцию практически на всех направлениях.В Киеве, ссылаясь на российскую пропаганду, отрицают, что украинские военные блокированы в таких имеющих стратегическое значение крупных агломерациях, как Красноармейск (бывший Покровск), а Димитров и Купянск освобождены.Президент РФ Владимир Путин в конце октября предложил иностранным журналистам, в том числе украинским, приехать на указанные позиции и лично убедиться в происходящем — ради этого командование ВС РФ было готово приостановить боевые действия на 5–6 часов для организации безопасных коридоров для прессы. Но крупнейшие западные СМИ отмолчались, Киев, естественно, этим предложением тоже не воспользовался."Действительно, зачем знать правду, которая разрушает так тщательно распространяемые на Западе Зеленским мифы о непобедимости украинской армии?" — задался вопросом Небензя.На фоне военных неудач ВСУ проявляют жестокость по отношению к мирному населению городов, за которые идут бои.Например, 14 ноября в ДНР от прицельной атаки украинских дронов и миномётов во время попытки эвакуироваться погибли 7 человек.Однако ни генеральный секретарь ООН, ни его пресс-секретарь не находят смелости сказать об этом, отметил постоянный представитель РФ при Всемирной организации.Небензя представил информацию о потерях ВСУ за весь период проведения СВО: таковые, согласно утечкам военных документов, составляют более 1,7 млн военнослужащих. Причём только в 2025 году (по состоянию на август) украинская сторона более 600 тысяч боевиков.Огромные невосполнимые потери среди воинского состава косвенно подтверждаются и процессом обмена тел между РФ и Украиной, когда Москва передаёт тысячи погибших военнослужащих, а взамен получает 20-30 тел.А количество дезертировавших только в октябре — рекордные 21 тысяча человек — эквивалентно потере четырёх бригад.Призывы о немедленном и скорейшем прекращении огня, звучащие из Киева и европейских столиц (представители этих стран повторяли их и в ходе заседания Совета Безопасности ООН) – это, по словам Небензи, не более, чем попытка добиться долгожданной передышки для ВСУ, а также отвлечь внимание от коррупционного скандала. Ведь никакого подлинного желания Киева сесть за стол переговоров для обсуждения ключевых аспектов решения украинского кризиса Москва не видит: ещё летом украинская делегация перестала реагировать на предложения России, в том числе по созданию рабочих групп по политическим, гуманитарным и военным вопросам, а небезызвестный в ООН Сергей Кислица, бывший до конца 2024 года постоянным представителем Украины при Организации, а ныне первый заместитель главы МИД Украины, заявил неделю назад, что Киев официально приостановил мирные переговоры с Москвой.С апреля место Кислицы в Нью-Йорке занимает не менее одиозный дипломат – Андрей Мельник, получивший скандальную известность за счёт своих оскорбительных высказываний в адрес канцлера и федерального президента ФРГ - ранее Мельник работал послом Украины в Германии.Однако позицию Киева на заседании 20 ноября представлял не он, а его заместитель Кристина Гайовишин, в последнее время регулярно принимающая участие в таких мероприятиях."Каждая ракета, которую выпускает Россия, - это заявление, которое подтверждает, что Москва предпочитает конфликт, а не диалог", — заявила она.И тут хочется сказать "смотрите пункт с высказыванием Небензи выше" о том, как Киев бойкотировал все предложения Москвы о диалоге."С самого начала конфликта мы стремились к миру и поддерживали все субстантивные предложения, которые могут обеспечить реальный мир. С начала этого года Украина поддержала предложения президента Трампа, направленное на то, чтобы прекратить войну, и мы, как и ранее, готовы работать с американской стороной, а также европейскими партнёрами и всем миром, чтобы в итоге получить мир", — продолжила Гайовишин.19 ноября портал Axios сообщил о тайной разработке Россией и Соединёнными Штатами на протяжении последнего месяца нового мирного плана по урегулированию украинского конфликта, который, по информации источников американских СМИ, предусматривает, в частности, запрет на размещение иностранных войск на территории Украины. Кроме того, Киев больше не получит западное дальнобойное оружие, способное бить вглубь России, откажется от вступления в НАТО и ограничит численность ВСУ, которая составит 600 000 человек. Крым, Луганск и Донецк будут признаны де-факто российскими, Россию пригласят вернуться в G8, а антироссийские санкции снимут.Однако Киев, если верить опять же источникам, категорически отказывается принимать эти условия. Но представители американской администрации оказывают давление на Банковую и даже, как сообщает Reuters, грозятся прекратить обмен разведданными и поставки оружия, если Киев не подпишет рамочное соглашение по мирному плану Трампа к 27 ноября, когда в США отмечают День благодарения.Гайовишин на заседании подтвердила, что Украина официально получила от американской стороны проект мирного соглашения, при этом подчеркнув, что при всей готовности участвовать в конструктивных переговорах по прекращению войны, в том числе на уровне лидеров, "красные линии" Киева ясны и непоколебимы."Никогда не будет никакого признания, официального или иного, временно оккупированной территории Украины как российской. Наша земля не продаётся. Украина не потерпит никаких ограничений на своё право на самооборону или на численность и возможности наших вооружённых сил. Мы также не потерпим никаких посягательств на наш суверенитет, включая наше суверенное право выбирать альянсы, к которым хотим присоединиться. <…> Есть только один реальный путь к прекращению этой войны - Россию нужно вынудить отступить экономически, политически и в военном отношении", — заявила украинский дипломат.Это коротко, что нужно знать о "готовности" Киева реально договариваться об урегулировании конфликта.Диаметрально противоположным получилось выступление нового постоянного представителя США при ООН Майкла Уолтца, который на протяжении первых трёх месяцев второго срока президентского срока Дональда Трампа был его советником по национальной безопасности."Важно положить конец этой войне. Коллеги, дипломатия – это единственный способ обеспечить прочный мир. США инвестируют в это усилия на самом высоком уровне. Президент США делает это лично, чтобы покончить с войной. Мы предлагаем щедрые условия для России, в том числе ослабление санкций. Мы призываем Россию прекратить удары, напрямую вести переговоры с Украиной, обсуждать мирное урегулирование. Сухой остаток вот в чём: ущерб обеим сторонам чудовищный, давно пора положить конец этой войне. Я надеюсь, мы все согласимся с тем, что эта война не закончится военным путём. Лидеры России и Украины должны провести переговоры. Как Россия, так и Украина должны согласиться на прекращение огня. США под руководством Трампа будут идти по пути мира на Украине и просим всех присоединиться к нам, важно призывать к прекращению этой войны", — заявил он.Но при этом Уолтц не забыл о провозглашённом Трампом ещё при инаугурации принципе "мир через силу" и пригрозил ввести дополнительные экономические санкции против России в случае, если она "и далее будет игнорировать призывы к прекращению огня", а также продолжить предоставлять оружие Украине для самообороны.Читайте также Теперь всё зависит от России: почему для Трампа и Зеленского так важно окончательное решение Путина

