"Мы не будем спонсировать Украину": Куликов заявил о позиции Трампа по поставкам оружия

"Мы не будем спонсировать Украину": Куликов заявил о позиции Трампа по поставкам оружия

Дональд Трамп не может нарушить своё ключевое предвыборное обещание о прекращении финансирования Украины, поскольку это грозит ему потерей поддержки избирателей и внутриполитическим кризисом. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал известный политолог, политтехнолог, теле- и радиоведущий Дмитрий Куликов

Рассуждая о действиях Дональда Трампа, политолог напомнил о важном предвыборном обещании президента США. Политолог подчеркнул, что отступление от этой позиции крайне опасно для Трампа. "Отказаться от этой позиции для Трампа смерти подобно. Если он начнет финансировать Украину, у него будут большие проблемы внутри своего лагеря", — заявил Куликов.Он также отметил сложность внутренней ситуации в Штатах. "А в США и так политическая ситуация чудовищная. Любой неверный шаг может привести Трампа к катастрофе. И он будет внимательно относиться к своим обязательствам перед сторонниками. Ему больше опереться не на что", — заключил собеседник издания.Полный текст материала "Дмитрий Куликов: Трамп выйдет на сцену, когда Россия нанесет Украине и Европе стратегическое поражение" на сайте Украина.ру.Также на эту тему — в статье Виктории Титовой: Остались только плохие варианты на сайте Украина.ру.

