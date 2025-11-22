"Мы не будем спонсировать Украину": Куликов заявил о позиции Трампа по поставкам оружия - 22.11.2025 Украина.ру
https://ukraina.ru/20251122/my-ne-budem-sponsirovat-ukrainu-kulikov-zayavil-o-pozitsii-trampa-po-postavkam-oruzhiya-1071794460.html
"Мы не будем спонсировать Украину": Куликов заявил о позиции Трампа по поставкам оружия
"Мы не будем спонсировать Украину": Куликов заявил о позиции Трампа по поставкам оружия - 22.11.2025 Украина.ру
"Мы не будем спонсировать Украину": Куликов заявил о позиции Трампа по поставкам оружия
Дональд Трамп не может нарушить своё ключевое предвыборное обещание о прекращении финансирования Украины, поскольку это грозит ему потерей поддержки избирателей и внутриполитическим кризисом. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал известный политолог, политтехнолог, теле- и радиоведущий Дмитрий Куликов
Рассуждая о действиях Дональда Трампа, политолог напомнил о важном предвыборном обещании президента США. Политолог подчеркнул, что отступление от этой позиции крайне опасно для Трампа. "Отказаться от этой позиции для Трампа смерти подобно. Если он начнет финансировать Украину, у него будут большие проблемы внутри своего лагеря", — заявил Куликов.Он также отметил сложность внутренней ситуации в Штатах. "А в США и так политическая ситуация чудовищная. Любой неверный шаг может привести Трампа к катастрофе. И он будет внимательно относиться к своим обязательствам перед сторонниками. Ему больше опереться не на что", — заключил собеседник издания.
"Мы не будем спонсировать Украину": Куликов заявил о позиции Трампа по поставкам оружия

Дональд Трамп не может нарушить своё ключевое предвыборное обещание о прекращении финансирования Украины, поскольку это грозит ему потерей поддержки избирателей и внутриполитическим кризисом. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал известный политолог, политтехнолог, теле- и радиоведущий Дмитрий Куликов
Рассуждая о действиях Дональда Трампа, политолог напомнил о важном предвыборном обещании президента США.
"Он еще летом сформировал позицию, что не будет поставлять оружие, а будет продавать. Это фундаментальное обещание, на котором он приходил к власти: "Мы спонсировать Украину не будем. Хотят воевать – пусть оружие покупают", — констатировал эксперт.
Политолог подчеркнул, что отступление от этой позиции крайне опасно для Трампа. "Отказаться от этой позиции для Трампа смерти подобно. Если он начнет финансировать Украину, у него будут большие проблемы внутри своего лагеря", — заявил Куликов.
Он также отметил сложность внутренней ситуации в Штатах. "А в США и так политическая ситуация чудовищная. Любой неверный шаг может привести Трампа к катастрофе. И он будет внимательно относиться к своим обязательствам перед сторонниками. Ему больше опереться не на что", — заключил собеседник издания.
Полный текст материала "Дмитрий Куликов: Трамп выйдет на сцену, когда Россия нанесет Украине и Европе стратегическое поражение" на сайте Украина.ру.
Также на эту тему — в статье Виктории Титовой: Остались только плохие варианты на сайте Украина.ру.
