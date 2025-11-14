https://ukraina.ru/20251114/ostalis-tolko-plokhie-varianty-1071582775.html

Остались только плохие варианты

Что бы не происходило на Украине, в какой бы коррупции не был замешан лично Зеленский, западные страны продолжают гнуть свою линию – по их мнению Карфаген (Россия) должен быть разрушен.

Вот и теперь по итогам встречи министров иностранных дел стран "Большой семерки" (G7), которая прошла 11-12 ноября в канадском регионе Ниагара самое пристальное внимание было уделено украинскому конфликту. "Семёрка" подтвердила поддержку Украины деньгами и оружием, призвала к прекращению огня, заявила о готовности и дальше ужесточить санкции против России и ее сторонников. Правда, как признался госсекретарь Марко Рубио, США уже не знает, какие санкции можно наложить на российскую экономику. Сам Рубио сделал много интересных заявлений относительно конфликта на Украине, из чего следует, что американские власти перекладывают финансовое бремя войны на ЕС. Из неожиданного, что было озвучено на встрече "семёрки" - это согласие Европы на прекращение огня по линии соприкосновения. Это должно стать отправной точкой для переговоров. При этом G7 "непоколебимы" в вопросах защиты суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины. И в который раз министры не договорились об использовании (воровстве) российских замороженных активов. О том, куда движется украино-российский конфликт – анализировали эксперты в своих соцсетях.Директор Института международных политических и экономических стратегий РУССТРАТ Елена ПанинаМожно констатировать, что глобалисты в лице Британии, её колоний и ЕС пришли с Белым домом к единой позиции по Украине: условием любых переговоров с Россией выдвинута заморозка конфликта по ЛБС. Это достаточно серьёзно ограничивает возможности независимой игры для "миротворца" Трампа на российском треке. Что, впрочем, не исключает дальнейшего стремления США остаться в роли посредника в урегулировании, в первую очередь для контроля уровня эскалации.Уже ясно, что каждая из сторон конфликта будет всё так же действовать в своих интересах. Америка будет поставлять разведданные и оружие киевскому режиму за деньги европейских членов НАТО. Россия продолжит идти к достижению заявленных целей СВО, включая полный демонтаж нацизма на Украине.Политолог Максим ЖаровМарко Рубио в роли попа Гапона. Месседжи главы Госдепа Марко Рубио на пресс-подходе по итогам саммита G7 в Канаде подтверждают ранее сделанный вывод о том, что команда Трампа устранилась от управления эскалацией в Украинском конфликте и передала этот функционал "глобальному Лондону". Однако при этом Марко Рубио выступил в непривычной для российской массовой аудитории роли подстрекателя европейцев к дальнейшей эскалации в отношении России.Рубио открыто признал, что США исчерпали свой собственный список санкций против России, но при этом фактически дал "глобальному Лондону" карт-бланш на охоту за российским "теневым флотом" в Чёрном и Балтийском морях.Также американский госсекретарь публично дистанцировался от обсуждения темы конфискации европейцами замороженных российских активов, дав понять, что этой темой в команде Трампа занимается не он, а глава Минфина Скотт Бессент. Который, судя по всему, так же, как и полпред США в НАТО Меттью Уиттакер, является составной частью партии "глобального Лондона".Наконец, Марко Рубио сделал достаточно острый по американским меркам выпад в адрес военно-промышленного комплекса США, заявив, что поставляемое США на Украину вооружение выбивается Россией за два-три месяца. Этот пассаж Рубио можно интерпретировать как желание команды Трампа на фоне фактической остановки переговорного трека по Украине все же иметь коридор возможностей для его восстановления в начале следующего года. Тем не менее именно в этом пресс-подходе Рубио явно показал себя в роли антироссийского "ястреба", кем он по сути всегда и являлся.Публицист Алексей ПилькоПо Украине у её европейских союзников остались только плохие варианты. Соединённые Штаты сделали шаг в сторону, повесив всё финансирование войны с Россией на Евросоюз, который в условиях напряжённой социально-экономической ситуации в союзе справиться с решением этой задачи не в состоянии. Вопрос, что делать дальше, стоит перед брюссельской бюрократией и евролидерами в полный рост.Почему так произошло? Потому что никто в Европе не ожидал такой затяжной войны (в феврале со дня начала СВО будет уже четыре года). Ставка делалась на то, что под гнётом терминальных санкций рухнет российская экономика и разозлённые граждане станут предпринимать действия по свержению своего правительства. Но этого не произошло: как оказалось, санкции против одной из крупнейших экономик мира работают не так, как против более слабых государств.С осени 2022 года появилась надежда, что поражение российской армии на поле боя приведёт к народному гневу, который обрушится на политическое руководство России. Этого также не случилось: страна пережила частичную мобилизацию и создала впервые после второй мировой войны большую действующую армию. Равно как и её военная промышленность выдержала гонку с конкурентами из НАТО.То есть экономику не сломали и армию не разбили. Более того, последняя продолжает медленно, но верно наступать на запад. В этих условиях перед Брюсселем, Берлином, Парижем и Лондоном три варианта. Первый - экспроприировать российские активы, "замороженные" в Европе, и продлить агонию Украины на пару лет. Но не факт, что её людской ресурс не закончится раньше. Второй - оставить всё как есть, и дать остаткам украинской государственности окончательно убиться об Россию.Есть и третий вариант - начать воевать самим. Но пока Европа не готова, а когда подготовится встанет перед угрозой ядерной войны, потому что Москва не будет воевать с НАТО так как она делает с Украиной. И вот в этом треугольнике плохих решений европейские союзники Киева будут метаться какое-то время. Но не так уж долго: что-то придётся выбирать.Украинский политик Александр ДубинскийНа фоне разгорающегося в Украине коррупционного скандала вокруг окружения зеленского, в Канаде проходит встреча Госсекретаря Рубио с министрами иностранных дел G7. Обсуждают Украину. В частности, опции по изъятию российских активов.Как думаете, каким будет результат этих обсуждений на фоне “миндичгейта”?На мой взгляд, все “союзники” сейчас максимально отстранятся от Украины - и условием их возвращения к поддержке может быть отстранение зеленского от власти.Причем, речь идет уже не только о войне, а и просто о бюджетной поддержке, без которой Украина - банкрот. Действовать нужно быстро. зеленский и его шайка должны уйти, а власть передана парламенту. А если парламент не способен принять на себя эту ответственность - Совбезу ООН.Писатель и журналист Вадим АвваОстановить по линии фронта – так звучит резолюция стран G–7, принятая в Канаде. Подписали все, включая Трампа.Накануне саммита врагов России, немецкий институт международных отношений и безопасности (SWP) и парижский стратегических исследований (IRSEM) в совместном докладе сформулировали эту идею следующим образом: Европейская безопасность: вместе с Украиной, без России. С учётом того, что киевский режим является, оккупированной атлантистами территорией и политической марионеткой, на довольствии, заголовок следует сократить до: "Европейская безопасность без России", а ещё точнее – "Эта планета наша, делаем что хотим, так или иначе – утопим в крови русский бунт. Синхронное сообщение из Киева о выходе из переговоров в Стамбуле, подчёркивает управляемость Зеленского, и бессмысленность диалога с преступным режимом. Только странно называть, происходящий между сторонами обмен пленными и телами погибших (более 9000 тысяч передала Россия, получив взамен 143 – из интервью Лаврова для "Corriere della Sera", не опечатка). Политическая цель Запада, сформулированная до СВО, говорят поляком Бжезинским – мир без России, на развалинах России, за счёт России – никуда не делась. Все военные учения сил НАТО в течение последних 10 лет отрабатывают различные варианты нападения на Россию, включая ядерные удары. Но проблема не в этом. Раньше они сражались с СССР, однако напасть так и не решились. Проблема в том, что они стали на своих учениях побеждать. Всегда. И уверовали. Мы имеем дело с военно-политическим безумием. На Западе сказать, что мы можем и проиграть России, означает крах личной карьеры, вплоть до уголовного преследования и тюрьмы. Осмелиться предположить, что уничтожение, в результате нападения на русских, будет взаимным – также опасно. Поэтому большая война, если в самый обозримый срок не перейти на новый уровень эскалации, применить ядерное оружие, куда ближе, чем хочется думать и возможно предположить.

