Разведка боем: что Запад отрабатывает на Украине и какая война России ещё предстоит – Кот
Политолог, публицист, кандидат философских наук и автор книги "Украинцы! Мы русские!" Юрий Кот в эфире Украина.ру прокомментировал подготовку к выборам на Украине, рождественское обращение Зеленского и прозрение Хантера Байдена по поводу коррупции на Украине:
00:45 – Подготовка к выборам на Украине и необходимость их проведения.
09:07 – Прозрение Хантера Байдена о коррупции на Украине.
12:02 – Обращение Зеленского на Рождество.
* В материале упоминается Пётр Порошенко, внесённый Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.