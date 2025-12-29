https://ukraina.ru/20251229/1030130019.html

Шулявская республика: 120 лет опыту строительства народной республики в отдельно взятом районе

В ночь на 29 декабря 1905 года в Киев вошли войска, вызванные для ликвидации республики, провозглашённой в промышленном предместье рабочими крупнейших киевских предприятий: Главных железнодорожных мастерских, завода "Арсенал", завода Гретера и Криванека, "Южнорусского завода", "Днепровского завода" и др.

Есть в западной части Киева исторический район Шулявка. Он упоминается в древнейших русских летописях как Шелвово сельцо или Шелвов Борок – так наши древние предки называли низкорослый лесок. В XVIII веке здесь уже находится село Шулявка близ реки Лыбеди и Шульжанский двор Софийского монастыря. Тут же располагалась летняя резиденция киевских митрополитов.В 1847 году земля под ней стала государственной, и в 1848-57 годах на месте резиденции власти города возвели Кадетский корпус. Он фигурирует в романе Михаила Булгакова "Белая гвардия" и в его же пьесе "Дни Турбиных". Это здание можно увидеть в экранизации пьесы, снятой Владимиром Басовым в 1976 году.В декабре 1881 года пустырь на окраине Шулявки выкупил швейцарский предприниматель Яков Гретер. Он создал здесь небольшое машиностроительное предприятие, которое вскоре стало "Киевским машиностроительным и котельным заводом Гретера, Криванека и Ко" (позже - завод "Большевик"). На нём к 1905 году работали более тысячи человек.На улице Керосинной (современной Шолуденко), вскоре выросли "Чугунолитейный и сталеплавильный завод Неедлы и Унгерманна" и механический завод "Ауто" акционерного общества Граф и К°. Далее на выезд из города в селе Святошин появился "Завод сеялок В. Фильверта и Ф. Дедины" ("Красный экскаватор", а потом – обанкротившийся завод "АТЕК"). По другую сторону Шулявки на окраине Киева находилось крупнейшее городское предприятие – "Главные мастерские Юго-Западных железных дорог".Рабочие и их семьи селились неподалёку от своих заводов в предместьях города, где образовывались целые кварталы бараков и хибарок. Кроме того, тут обитала и всякая перебивавшаяся случайным заработком беднота. Только 3% киевских рабочих являлись счастливыми обладателями собственных домов, квартир или жили у родственников."Это перенаселённое передместье Киева, вонючее и антисанитарное, где на улицах (около Триумфальных ворот, возле Борщаговского переулка и на базарах) даже в хорошую погоду стоят смрадные калюжи, а в течение всего дня проезжает ассенизационная гурба. Не будете ли такими добрыми, посетите нас, ибо здесь главная квартира холеры".В 1898 году началось строительство здания Киевского политехнического института (КПИ). Учились в нём юноши отнюдь не из бедных семей, которые, казалось бы, должны были оставаться лояльными власти, но...В 1899 году воспитанники КПИ приняли участие в направленной против политики властей всероссийской студенческой забастовке. В ответ администрация исключила из института 32 студента.В 1902-м студенты объявили забастовку, из-за чего почти весь год институт простоял закрытым. Близость рабочих кварталов приводила к тому, что наиболее активные революционно настроенные юноши участвовали в организации среди рабочих марксистских кружков.В начале XX-го века 40-часовой рабочей недели в России не было. Рабочие трудились 6 дней в неделю по 12 и более часов. Когда в результате первой в Киеве забастовки, состоявшейся в марте 1879 года, ремонтники Главных железнодорожные мастерских ЮЗЖД смогли добиться сокращения продолжительности рабочего дня с 11 часов до 10, это считалось невероятной победой.Хозяева предприятий почти не тратились на охрану труда, от чего уровень травматизма оставался невероятно высоким, при этом больничные, пенсии и пособия по инвалидности не выплачивались. Не было пенсий и по достижении нетрудоспособного возраста.Частные машиностроительные заводы в основном принадлежали владельцам иностранного происхождения, которые предпочитали набирать мастеровыми также иностранцев, в основном из чехов. Те получали значительно больше рабочих: средняя зарплата мастера достигала 130 руб., квалифицированного рабочего – 30-35 рублей, ученика – 7 рублей. Это порождало на киевских предприятиях ещё и межнациональную рознь.9 января 1905 года солдаты расстреляли в Петербурге мирное шествие рабочих и членов их семей, и в России началась первая в её истории революция.26 января 1905 года на заводе Гретера и Криванека снова начались беспорядки. Рабочие избили двух особо ненавистных им мастеров, загрузили их в тачку и прилюдно вывезли на помойку. Администрации были отправлены требования организовать пенсионную кассу, повысить на 50% зарплату, отменить штрафы, ввести 8-часовой рабочий день, организовать страхование рабочих, охрану труда, медицинское обслуживание… одним словом всё то, что сегодня многими воспринимается, как само собой разумеющееся социальное обеспечение.В ответ на это городские власти ввели на территорию предприятия две роты солдат. Рабочим пришлось вернуться к станкам.После этого в Киеве было относительно спокойно до осени.Толчком к вооружённым беспорядкам стали события, связанные с царским манифестом от 17 октября. На следующий день в Киеве на Думской площади (Майдан Незалежности) начались беспорядки, переросшие вскоре в масштабную манифестацию.Часть манифестантов ворвалась в здание городской думы, где были испорчены царские портреты. С фронтона строения кто-то сбил императорские вензеля. Прибыли войска, которые вскоре открыли огонь по толпе, а из толпы и из окон захваченных манифестантами зданий по войскам стали стрелять какие-то неизвестные.В результате погибло 12 человек, ранения получили ещё около 120. В брошенном на разгон манифестантов в конном строю 1-м дивизионе 33-й артиллерийской бригады также были жертвы: трое скончались от ран, ещё семеро человек получили ранения. По городу прокатилась волна еврейских погромов. В КПИ прекратились занятия, в его первом корпусе собрался митинг.3 ноября слесарь завода Гретера и Криванека социал-демократ Фёдор Алексеев предложил создать Совет рабочих депутатов. Его поддержали представители девяти киевских заводов. На предприятиях прошли выборы – один делегат избирался от ста рабочих. Первое заседание Совета состоялось 30 октября в большой физической аудитории КПИ. Председателем депутаты избрали Алексеева. Основной своей задачей Совет видел борьбу против "экономической эксплуатации рабочего класса и за его политические права".Избранный стачечный комитет инициировал синхронную забастовку ряда киевских предприятий. Началось формирование рабочих дружин, бойцы которых вооружались самодельными пиками, шашками и палицами.Многие студенты и преподаватели с жаром включились в революционную борьбу: организовали подпольную типографию, печать и распространение листовок. Химики занялись изготовлением запалов и взрывчатки для самодельных бомб.В цехах ещё пока работающих киевских предприятий начался сбор средств в поддержку бастующих. Агитаторы разъехались по сёлам, где просили крестьянскую бедноту помочь восставшему городу продуктами. Благодаря оказанной крестьянами помощи удалось открыть бесплатную рабочую столовую.Власти начали засылать в рабочие кварталы группы криминальных личностей, которые занимались избиением рабочих активистов, грабежом и разбоем. В ответ рабочие дружинники перешли на круглосуточное дежурство. Пойманных погромщиков они отправляли на принудительные работы, а при повторном задержании – избивали, а то и убивали.18 ноября началось восстание солдат расквартированной в Киеве 3-й саперной бригады. Отправившихся на манифестацию сапёров войска разогнали – погибли и получили ранения более 200 человек. Были жертвы и среди разгонявших. Власти ввели в городе военное положение.Группа городовых попыталась проникнуть на Шулявку, чтобы арестовать зачинщиков рабочего неповиновения, и даже успели задержать некоего Волошина. В отчёте министерства юстиции потом указывалось:"Явившиеся в количестве около ста человек, вооружённые револьверами, рабочие освободили Волошина, отобрали у чинов полиции шашки и револьверы. Изгнанных полицейских дружинники предупредили, что они будут убиты, если ещё раз попытаются арестовать кого-либо из рабочих".Двух следивших за собраниями Совета агентов охранки дружинники разоблачили и расстреляли.12 декабря началась общегородская забастовка. На митинге, который снова проводился в КПИ, было объявлено о создании Шулявской республики. Совет рабочих депутатов выдвинул к правительству ряд требований:- организовать пенсионную кассу;- обеспечить нормальные условия работы;- отменить непомерные штрафы;- улучшить медицинское обслуживание;- организовать систему государственного страхования.В распространяемых по городу и предместьям листовках с текстом манифеста Совета были изложены цели "республиканцев":"Граждане Шулявской республики выступают за свержение монархического абсолютизма, за свободу собраний и слова, за социальное освобождение, за амнистию политзаключенных, за национальную эмансипацию украинского, польского, еврейского и других народов Российской империи, за немедленное прекращение еврейских погромов, которые позорят наш народ".В ночь на 29 декабря Шулявку окружили две тысячи полицейских, которых поддерживали восемь пехотных рот, а также подразделения казаков и драгун. В ночной темноте они приступили к "зачистке". К пяти часам утра Шулявская республика прекратила своё существование.Аресту подверглись 78 человек, подавляющее большинство являлись членами Совета. Алексееву удалось скрыться, но его вскоре арестовали в Саратове. Он отсидел четыре года, потом эмигрировал, жил за границей. В Россию вернулся уже после Октябрьской революции. 898 рабочих "Гретера и Криванека" (почти всех) уволили. 19 января 1906 года обратно на работу приняли только 550 человек, причём всем им сильно урезали зарплаты.В советские времена перед первым корпусом КПИ был установлен посвящённый Шулявской республике и Совету рабочих депутатов монумент. В конце девяностых монумент перенесли на задворки института, а в рамках декоммунизации и вовсе снесли.От редактора: В декабре 1905 года республики возникли также в городке Люботин нынешней Харьковской области (26-30 декабря) и в екатеринославском микрорайоне Чечеловка (8-22 декабря), а также в ряде других городов и даже сёл Российской Империи (точное число неизвестно, но больше полутора десятков).

