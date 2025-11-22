https://ukraina.ru/20251122/1021827993.html

65 — 65-му. История советского "фольксвагена" ЗАЗ-965/968 "Запорожец"

22 ноября в 1960 года запорожским заводом сельхозтехники "Коммунар" была выпущена первая промышленная партия автомобилей ЗАЗ-965 "Запорожец". Автомобиль был призван удовлетворить массовый спрос на недорогие, экономичные и надёжные легковые автомобили. Однако эта задача оказалась весьма непростой

история

Во второй половине 1950-х годов в Советском Союзе встал вопрос о выпуске массового легкового автомобиля. Эта тема широко обсуждалась в печати. Например, в газете "Правда" за 19 сентября 1957 года вышла статья с красноречивым директивным заголовком "Нужен маленький автомобиль", а в № 42 "Литературной газеты" за 1958 год — публикация с более литературным названием "О Белке и её потомстве" ("Белкой" именовался один из прототипов малолитражки).Потребность в подобном автомобиле объяснялась структурными изменениями в жизни послевоенного советского общества. В секретной записке Центрального статистического управления Украинской ССР в ЦК КПУ говорилось:"В связи с ростом материального благосостояния и культурного уровня населения структура спроса значительно изменяется. В то время как раньше большая часть расходов приходилась на долю продовольственных товаров, тканей, одежды, обуви, в настоящее время повышается спрос на автомашины, мебель, ковры, холодильники, пианино и другие товары. Причём резко возросли требования покупателей к качеству товаров".Обращения с просьбами наладить производство "маленьких автомобилей" массово поступали в партийные и советские руководящие органы. Отдельную группу авторов таких обращений составляли инвалиды Великой Отечественной войны, которые и через ветеранские организации, и лично сетовали на то, что государство не может обеспечить им жизненно необходимого средства передвижения.Параллельно с этим по заказу ВДВ шла разработка транспортера переднего края — лёгкого автомобиля-амфибии.В конечном итоге в новом советском автомобиле все три функции было решено совместить.К тому моменту в Советском Союзе уже существовало специализированное предприятие — "Московский завод малолитражных автомобилей" (МЗМА). С 1947 по 1954 год он с использованием трофейного оборудования выпускал автомобиль "Москвич-400", который был скопирован с немецкого Opel Kadett K38. В 1954-56 годах выпускалась улучшенная модель "Москвич-401", на смену которому пришла новая модель "402", принципиально отличавшаяся от предшествующих. Однако это был уже автомобиль другого класса, и ниша недорогого, компактного, экономичного автомобиля оставалась незанятой.Выпуск такого автомобиля был запланирован принятием в 1956 году на первой Всесоюзной конференции автомобильных конструкторов "перспективного типажа" — комплексного плана работы над новыми моделями автомобилей, рассчитанного на среднесрочную перспективу.К разработке приступили в том же году на МЗМА. За основу был взят выпущенный в 1955 году Fiat 600, однако конечный продукт от итальянского автомобиля отличался весьма существенно. Опытный образец получил наименование "Москвич-444".Поскольку для производства новой модели автомобиля имеющихся у МЗМА не было свободных мощностей, было принято решение перенести производство в Запорожскую область.Запорожье было выбрано не случайно. Комбинат "Запорожсталь" ещё в годы первых пятилеток создавался как крупнейший в Союзе производитель листового металла для нужд транспортного машиностроения. Развитая индустриальная база Запорожской области позволяла наладить новое производство в сжатые сроки. Для этого были перепрофилированы два предприятия с ещё дореволюционной историей.Запорожский завод сельскохозяйственной техники "Коммунар", на котором в 1930 году был налажен выпуск одноимённых первых советских комбайнов, вёл свою родословную аж с 1863 года, когда голландским колонистом-меннонитом Абрагамом Коопом было организовано производство сельскохозяйственного инвентаря. В 1908 году в Мелитополе местный предприниматель И.Д. Заферман основал чугунолитейный и машиностроительный завод по производству нефтяных двигателей, который с 1936 года именовался "Дизелестроительный завод им. Микояна".Именно этим заводам постановлением Совета Министров СССР от 28 ноября 1958 года "Об организации производства микролитражных автомобилей" было поручено наладить их выпуск:"В целях удовлетворения потребностей населения в экономичных автомобилях индивидуального пользования принято решение поддержать предложение совета Министров Украинской ССР и Госплана СССР об организации на Запорожском заводе "Коммунар" производства микролитражных автомобилей и о специализации Мелитопольского дизельного завода на производство двигателей для этого автомобиля".Кадровый вопрос решался за счет отправки в Запорожскую область специалистов из Москвы, Горького и других центров машиностроения, а лучших инженеров и рабочих "Коммунара" отправляли на стажировку в Москву.При этом завод "Коммунар" должен был создать новое производство, не прекращая выпуска сельхозтехники. Параллельно уже в Запорожье и Мелитополе шла работа над созданием нового автомобиля и двигателя к нему. Конструкторы перебирали различные варианты каждого из основных агрегатов и узлов.В итоге был создан двухдверный четырёхместный заднемоторный заднеприводный седан, получивший наименование ЗАЗ-965 "Запорожец", в народе за специфическую форму кузова прозванный "горбатым". На нём был установлен первый отечественный автомобильный двигатель воздушного охлаждения. Для своего времени и в сравнении с зарубежными аналогами это была вполне удачная машина.Техническая документация, опытные образцы и экземпляры зарубежных аналогов поступили в Запорожье в апреле 1959 года. Ходовые испытания прототипов начались в январе 1960 года. На первомайской демонстрации 1960 года в Запорожье уже демонстрировались первые три штучных экземпляра. 18 июля 1960 года два "Запорожца" были представлены советскому руководству в Москве и получили одобрение. Хрущёв назвал машину "настоящим подарком рабочему классу". Вскоре было утверждено серийное производство "Запорожцев".Небольшие партии машин были готовы в октябре, а первая крупная серийная партия — 22 ноября 1960 года. По плану до конца года должны были выпустить 1500 машин, однако в реальности удалось произвести всего чуть более 500 единиц. Однако машина ещё не поступила в продажу — партию распределили по смежникам, и фактически речь шла о продолжении доводки ещё "сырого" автомобиля на протяжении всего следующего года.Конвейер Запорожского автомобилестроительного завода был запущен только в 1962 году, когда было выпущено 20 тысяч "Запорожцев". Максимальных объёмов производство достигло в 1968 году, когда было выпущено почти 67 тыс. машин. Всего же до мая 1969 года, когда 965-я модель была снята с производства, было выпущено 316 713 автомобилей этой марки.На момент начала выпуска "Запорожце" в Украинской ССР было без малого 134 тысячи легковых автомобилей. За 34 года, с 1960 по 1994 год, было выпущено в общей сложности 3,5 миллиона автомобилей "Запорожец" всех марок.Об этом автомобиле принято говорить как о первом "народном" в СССР, но это не совсем верно. Во-первых, количество выпущенных автомобилей не покрывало спрос, а во-вторых, его цена всё равно оставалась довольно высокой.По словам экс-директора ЗАЗа Степана Кравчуна, "тогдашний главный конструктор завода Владимир Петрович Стешенко вывел формулу, что "Запорожец" всегда стоил столько, сколько стоила тысяча бутылок водки. Первый "Запорожец" стоил 1800 рублей. Поллитровка водки тогда стоила 1 рубль 80 копеек. Потом водка подорожала до 2 рублей 20 копеек. Цена "Запорожца" была 2200 рублей. Дальше, соответственно, цена поллитровки стала 2 рубля 70 копеек, цена "Запорожца" — 2700 рублей и т.д." (цены приведены после деноминации советских рублей в 1961 году из расчёта 1 к 10).Если представить, что каждый потенциальный покупатель "Запорожца" в день приобретает по бутылке, то для того, чтобы завести себе машину, ему придётся неполных три года отказывать себе в алкоголе.Средняя зарплата в 1960 года составляла чуть более 700 рублей. Таким образом, стоимость автомобиля составляла приблизительно два среднегодовых оклада. При этом удельная себестоимость "Запорожца", пропорциональная весу автомобиля, заметно превышала таковую "Москвича" или "Волги". Возможно, опыт ЗАЗа повлиял на то, что при создании нового крупного автомобильного завода — ВАЗа советское руководство предпочло вернуться к практике тесного сотрудничества с западными промышленниками, зарекомендовавшей себя в годы первых пятилеток. При создании "Запорожца" она была сознательно отвергнута.

