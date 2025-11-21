Тревога в Крыму и два закрытых аэропорта. Дополненная сводка по регионам России к этому часу - 21.11.2025 Украина.ру
Тревога в Крыму и два закрытых аэропорта. Дополненная сводка по регионам России к этому часу
Тревога в Крыму и два закрытых аэропорта. Дополненная сводка по регионам России к этому часу - 21.11.2025 Украина.ру
Тревога в Крыму и два закрытых аэропорта. Дополненная сводка по регионам России к этому часу
На энергетических объектах Крыма объявлена тревога из-за угрозы ударов украинских беспилотных летательных аппаратов, Росавиация закрыла для полётов аэропорты Саратова и Тамбова. Об этом в ночь на 21 ноября сообщают российские телеграм-каналы
2025-11-21T03:59
2025-11-21T03:59
новости
украина.ру
россия
росавиация
крым
котлас
саратовская область
волгоградская область
воронежская область
белгородская область
"Аэропорты Саратов (Гагарин), Тамбов (Донское). Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов", — говорится в телеграм-канале официального представителя Росавиации Артёма Кореняко от 2:45 мск.Вечером 20 ноября по той же причине были введены временные ограничения на полёты самолётов в аэропорту Котлас Архангельской области. В 22:45 мск ограничения были сняты.По состоянию на 0:00 21 ноября, опасность атаки БПЛА ("красный уровень" опасности по БПЛА, тревога по БПЛА) объявлялась в Волгоградской, Воронежской, Белгородской, Ростовской, Херсонской, Смоленской, Брянской областях, в ЛНР и ДНР, в Крыму."Жёлтый уровень" опасности по БПЛА был объявлен в Саратовской, Тамбовской, Запорожской, Липецкой, Курской областях.Позднее к ним добавились Пензенская, Рязанская и Ульяновская области.Мониторинговые каналы в течение всей ночи отмечают повышенную опасность ударов для энергетических объектов в Крыму. В ряде территорий полуострова периодически объявляется тревога по БПЛА.Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
россия
крым
котлас
саратовская область
волгоградская область
воронежская область
белгородская область
ростовская область
херсонская область
смоленск
брянская область
лнр
днр
запорожская область
липецк
курская область
пенза
рязанская область
ульяновская область
новости, украина.ру, россия, росавиация, крым, котлас, саратовская область, волгоградская область, воронежская область, белгородская область, ростовская область, херсонская область, смоленск, брянская область, лнр, днр, запорожская область, липецк, курская область, пенза, рязанская область, ульяновская область
Новости, Украина.ру, Россия, Росавиация, Крым, Котлас, Саратовская область, Волгоградская область, Воронежская область, Белгородская область, Ростовская область, Херсонская область, Смоленск, Брянская область, ЛНР, ДНР, Запорожская область, Липецк, Курская область, Пенза, Рязанская область, Ульяновская область

Тревога в Крыму и два закрытых аэропорта. Дополненная сводка по регионам России к этому часу

03:59 21.11.2025
 
© Украина.руАтака дронов на НПЗ
Атака дронов на НПЗ - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
© Украина.ру
ДзенTelegram
На энергетических объектах Крыма объявлена тревога из-за угрозы ударов украинских беспилотных летательных аппаратов, Росавиация закрыла для полётов аэропорты Саратова и Тамбова. Об этом в ночь на 21 ноября сообщают российские телеграм-каналы
"Аэропорты Саратов (Гагарин), Тамбов (Донское). Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов", — говорится в телеграм-канале официального представителя Росавиации Артёма Кореняко от 2:45 мск.
Вечером 20 ноября по той же причине были введены временные ограничения на полёты самолётов в аэропорту Котлас Архангельской области. В 22:45 мск ограничения были сняты.
По состоянию на 0:00 21 ноября, опасность атаки БПЛА ("красный уровень" опасности по БПЛА, тревога по БПЛА) объявлялась в Волгоградской, Воронежской, Белгородской, Ростовской, Херсонской, Смоленской, Брянской областях, в ЛНР и ДНР, в Крыму.
"Жёлтый уровень" опасности по БПЛА был объявлен в Саратовской, Тамбовской, Запорожской, Липецкой, Курской областях.
Позднее к ним добавились Пензенская, Рязанская и Ульяновская области.
Мониторинговые каналы в течение всей ночи отмечают повышенную опасность ударов для энергетических объектов в Крыму. В ряде территорий полуострова периодически объявляется тревога по БПЛА.
- РИА Новости, 1920, 20.11.2025
Вчера, 14:18
Украина стала полигоном для испытаний новейшего оружия на базе ИИУкраина — это полигон для испытаний новейшего оружия, которое создано и работает на базе искусственного интеллекта. Об этом заявил руководитель британского отделения компании Palantir, сообщает телеграм-канал Украина.ру
Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиУкраина.руРоссияРосавиацияКрымКотласСаратовская областьВолгоградская областьВоронежская областьБелгородская областьРостовская областьХерсонская областьСмоленскБрянская областьЛНРДНРЗапорожская областьЛипецкКурская областьПензаРязанская областьУльяновская область
 
