Тревога в Крыму и два закрытых аэропорта. Дополненная сводка по регионам России к этому часу

На энергетических объектах Крыма объявлена тревога из-за угрозы ударов украинских беспилотных летательных аппаратов, Росавиация закрыла для полётов аэропорты Саратова и Тамбова. Об этом в ночь на 21 ноября сообщают российские телеграм-каналы

"Аэропорты Саратов (Гагарин), Тамбов (Донское). Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов", — говорится в телеграм-канале официального представителя Росавиации Артёма Кореняко от 2:45 мск.Вечером 20 ноября по той же причине были введены временные ограничения на полёты самолётов в аэропорту Котлас Архангельской области. В 22:45 мск ограничения были сняты.По состоянию на 0:00 21 ноября, опасность атаки БПЛА ("красный уровень" опасности по БПЛА, тревога по БПЛА) объявлялась в Волгоградской, Воронежской, Белгородской, Ростовской, Херсонской, Смоленской, Брянской областях, в ЛНР и ДНР, в Крыму."Жёлтый уровень" опасности по БПЛА был объявлен в Саратовской, Тамбовской, Запорожской, Липецкой, Курской областях.Позднее к ним добавились Пензенская, Рязанская и Ульяновская области.Мониторинговые каналы в течение всей ночи отмечают повышенную опасность ударов для энергетических объектов в Крыму. В ряде территорий полуострова периодически объявляется тревога по БПЛА.Все об Украине из России - на сайте Украина.ру

