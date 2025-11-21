https://ukraina.ru/20251121/ugroza-atak-ukrainskikh-bpla-i-zakrytie-severnogo-aeroporta-svodka-po-regionam-rossii-k-etomu-chasu-1071947268.html
Угроза атак украинских БПЛА и закрытие северного аэропорта. Сводка по регионам России к этому часу
"Красный уровень" объявили в нескольких регионах России в связи с угрозой непосредственного удара БПЛА. Публикуем сводку опасности для регионов, составленную по данным официальных источников и мониторинговых каналов на 0:00 21 ноября
Опасность атаки БПЛА ("красный уровень" опасности по БПЛА, тревога по БПЛА) объявлялась в Волгоградской, Воронежской, Белгородской, Ростовской, Херсонской, Смоленской, Брянской областях, в ЛНР и ДНР, в Крыму."Жёлтый уровень" опасности по БПЛА был объявлен в Саратовской, Тамбовской, Запорожской, Липецкой, Курской областях.В ряде регионов объявлялась опасность атак реактивных БПЛА."К фрагментам сбитых реактивных БПЛА не подходить. Со стороны по ветру не находиться. Реактивное топливо крайне ядовитое", – предупреждает мониторинговый канал Lpr1.В связи с опасностью БПЛА в Архангельской области, Росавиация в 19:48 мск ввела временные ограничения на полёты самолётов в аэропорту Котлас. В 22:45 мск ограничения были сняты.По информации Минобороны РФ, в период с 20:00 до 23:00 мск 20 ноября дежурными средствами ПВО были уничтожены 11 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: ️восемь БПЛА были сбиты над территорией Брянской области, ещё три БПЛА – над территорией Курской области.Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
00:12 21.11.2025 (обновлено: 00:13 21.11.2025)
Опасность атаки БПЛА ("красный уровень" опасности по БПЛА, тревога по БПЛА) объявлялась в Волгоградской, Воронежской, Белгородской, Ростовской, Херсонской, Смоленской, Брянской областях, в ЛНР и ДНР, в Крыму.
"Жёлтый уровень" опасности по БПЛА был объявлен в Саратовской, Тамбовской, Запорожской, Липецкой, Курской областях.
В ряде регионов объявлялась опасность атак реактивных БПЛА.
"К фрагментам сбитых реактивных БПЛА не подходить. Со стороны по ветру не находиться. Реактивное топливо крайне ядовитое", – предупреждает мониторинговый канал Lpr1.
В связи с опасностью БПЛА в Архангельской области, Росавиация в 19:48 мск ввела временные ограничения на полёты самолётов в аэропорту Котлас. В 22:45 мск ограничения были сняты.
По информации Минобороны РФ, в период с 20:00 до 23:00 мск 20 ноября дежурными средствами ПВО были уничтожены 11 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: ️восемь БПЛА были сбиты над территорией Брянской области, ещё три БПЛА – над территорией Курской области.
