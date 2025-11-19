https://ukraina.ru/20251119/teper-vs-zavisit-ot-rossii-pochemu-dlya-trampa-i-zelenskogo-tak-vazhno-okonchatelnoe-reshenie-putina-1071876368.html

Теперь всё зависит от России: почему для Трампа и Зеленского так важно окончательное решение Путина

Теперь всё зависит от России: почему для Трампа и Зеленского так важно окончательное решение Путина - 19.11.2025 Украина.ру

Теперь всё зависит от России: почему для Трампа и Зеленского так важно окончательное решение Путина

Ситуация вокруг Украины складывется так, что Вашингтон и Киев вынуждены ждать, как же поступит Москва

2025-11-19T18:25

2025-11-19T18:25

2025-11-19T18:25

эксклюзив

россия

сша

украина

владимир зеленский

дональд трамп

андрей ермак

слуга народа

верховная рада

переговоры

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/07/1066623729_0:49:962:590_1920x0_80_0_0_6c6316790df774739f98f696bc47715a.jpg

Россия и США не останавливаются в попытках завершить украинский конфликт19 ноября портал Axios сообщил, ссылаясь на официальные лица как РФ, так и США, что Белый дом тайно консультируется с Россией по разработке нового плана по урегулированию конфликта на Украине. По имеющейся информации, американский план вдохновлён успешными усилиями президента США Дональда Трампа по достижению соглашения по сектору Газа и состоит из 28 пунктов, разделённых на четыре категории: мир на Украине, гарантии безопасности, безопасность в Европе, будущие отношения США с Россией и Украиной. Как предполагается решить вопрос с территориальным контролем, не уточняется.С американской стороны проект, как утверждает Axios, курирует спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф, ответственный за диалог с Москвой в контексте украинского урегулирования. Детали плана он подробно обсуждает со своим российским визави, спецпредставителем президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, главой РФПИ Кириллом Дмитриевым, который совсем недавно — с 24 по 26 октября — совершал визит в Майами.Основная идея заключалась в том, чтобы взять принципы, о которых Трамп и его российский коллега Владимир Путин договорились на Аляске в августе, и подготовить предложение по урегулированию конфликта на Украине, а также восстановлению российско-американских отношений и решению проблем безопасности России, пояснил Дмитриев Axios."На самом деле это гораздо более широкая концепция, в которой, по сути, говорится: "Как нам наконец-то обеспечить долгосрочную безопасность в Европе, а не только на Украине?"" — сказал он.Цель состоит в том, чтобы подготовить письменный документ по этому вопросу до следующей встречи президентов РФ и США.Когда Трамп объявил об отмене встречи с Путиным в Венгрии, многие сразу же расценили это решение как антироссийский выпад американского лидера. Однако официальные лица с обеих сторон сообщали, что контакты сохраняются, в том числе по Украине, подчёркивая, что переговоры на высшем уровне требуют тщательной подготовки, чтобы они завершились максимально результативно.Домашняя работа, как выясняется, заключается в разработке нового мирного плана по Украине (но не только, Москва и Вашингтон также обсуждают вопросы гуманитарного характера, в частности новые обмены заключёнными).Комментируя информацию Axios, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что контакты российской стороны с Уиткоффом пока не ведутся, но он может приехать в Россию в любой момент, ему будут рады.Даже если на самом деле консультации ведутся, дипломатия любит тишину, особенно по таким чувствительным вопросам.Давление на Зеленского со всех сторонВ настоящий момент, как сообщает Axios, американская сторона информирует украинцев и европейцев о новой стратегии урегулирования конфликта.Мирный план из 28 пунктов, который обсуждали Уиткофф и Дмитриев, похоже, будет представлен Зеленскому как свершившийся факт на встрече с министром армии США Дэниэлом Дрисколлом в Киеве, пишет Politico. Украина просто получила уведомления о сути американских предложений, но сама — о чём сообщает также агентство Reuters — в подготовке предложений участия не принимала."Они (администрация Трампа — ред.) считают, что Украина, учитывая коррупционные скандалы, которые преследуют Зеленского, учитывая, где сейчас находятся линии фронта, находится в положении, когда они чувствуют, что могут заставить её принять эту сделку. Они говорят, что это разумно; это то, что, по их мнению, будет приемлемо для Украины", — говорится в статье Politico.Политическую верхушку Украины накрыл коррупционный скандал, в эпицентре которого находится Тимур Миндич — близкий друг и "кошелёк" Зеленского, из-за чего постов министров юстиции и энергетики уже лишились Герман Галущенко и Светлана Гринчук соответственно. Но это, можно сказать, ещё цветочки.Впервые за весь период проведения спецоперации Зеленский столкнулся с серьёзным внутриполитическим сопротивлением: на фоне этого скандала внутри правящей партии "Слуга народа" образовалось "коалиция решительных", члены которой требуют отставки руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака, правой руки Зеленского. В противном случае депутаты грозят выйти из парламентской фракции.По его словам, если Ермака уберут, то вся вертикаль власти и силовых структур в вопросе внутриполитического противостояния впадёт в ступор. После развала парламентского большинства и отставки правительства в Верховной Раде сформируется новое большинство из ряда групп и фракций, в котором у Зеленского будет лишь совещательный голос, а это выведет из-под контроля Банковой и правительство."То есть отставка Ермака будет означать огромный шаг на пути превращения Зеленского в "английскую королеву", поэтому президент Ермака увольнять не хочет. Однако его к этому могут побудить несколько обстоятельств. Первое — давление Запада. Если давление будет сильным, президент может отступить. Второй фактор — угроза новой серии разоблачений НАБУ с упоминанием уже самого Зеленского и Ермака. Третье — открытый бунт и раскол внутри фракции "Слуг народа" с потерей де-факто контроля Банковой над Радой", — добавил источник "Страны".И поэтому в течение этой недели глава киевского режима намерен встретиться с руководством Верховной Рады и депутатами "Слуги народа".Вот что ещё важно в контексте происходящего. Как отметил в колонке для издания Украина.ру политтехнолог Михаил Павлив, главные разоблачители коррупционного скандала, по крайней мере в медийном смысле, — это издание "Украинская правда", а за ним стоит человек, которого на Банковой считают личным врагом Зеленского — Томаш Фиала, ключевой партнёр Сороса на Украине. Иными словами, без американского следа в этой истории, загнавшей киевского лидера в угол, не обошлось.19 ноября в Турции должна была состояться встреча Уиткоффа с Зеленским, но спецпосланник президента США отложил поездку. Вместо этого Уиткофф предпочёл обсудить план мирного урегулирования в Майами на текущей неделе с секретарём СНБО Рустемом Умеровым, руководившим правительственной делегацией Украины на последних консультациях с российской стороной.Тем не менее, Зеленский прибыл в Турцию, к слову, вместе с Ермаком, с целью, как пишет немецкое издание Bild, добиться более активной роли США в поиске путей к мирному урегулированию. Представителей РФ не приглашали.Самое парадоксальное, что сама Украина не так давно объявила о выходе из переговорного процесса из-за отсутствия прогресса.Ну что ж, теперь придётся Зеленскому получить уже готовый план урегулирования от Дэна Дрисколла.Как уточняют источники The Wall Street Journal, американский министр отправляется на Украину, чтобы ознакомиться с фактами на месте, а также принять участие в серии встреч и по итогам доложить о своих выводах Белому дому. Издание обращает внимание на такой необычный факт, что на переговоры в Киев отправился гражданский глава армии (министр армии США — это лицо гражданское, отвечающее за все вопросы, касающиеся самих Вооружённых Сил страны, их обеспечения, персонал и т. п.).Идея командировать на Украину именно Дрисколла, как уточняется, возникла во время разговора его однокурсника по юридическому факультету Йельского университета, вице-президента США Джей Ди Вэнса, и президента Трампа. К переговорам в Киеве министра готовил никто иной как Уиткофф.Рамочное соглашение по украинскому урегулированию может быть согласовано уже на этой неделе, утверждает Politico со ссылкой на чиновника Белого дома."Нам, по сути, плевать на европейцев. Главное — чтобы Украина согласилась", — добавил источник.А самой Европе, если и не плевать, то, по крайней мере, политический вес Украины в Европе снижается, а руководство ЕС и ведущие европейские государства напрочь игнорируют реальную обстановку на Украине, сообщила Служба внешней разведки РФ.Это что, получается, зря Зеленский катался по Европе в поисках поддержки и помощи, желательно, конечно, финансовой и военной?У России есть преимущество над Зеленским и ТрампомПытаясь принудить Украину к скорейшему установлению мира, США и России расслабляться не дают, в полной мере следуя философии Трампа "мир через силу". На днях американский президент заявил, что не будет против расширения санкций против РФ и её торговых партнёров, и Министерство финансов США уже ввело новые ограничительные меры в отношении пяти российских граждан и семи компаний.Однако давление на Москву может не просто не поспособствовать реализации планов Вашингтона, а привести к их краху. Ведь судьба, если выражаться словами американского президента, сделки по установлению прочного мира на Украине не просто тоже, а в значительной степени зависит именно от России. На соглашения, где не учитываются её национальные интересы, РФ не согласится, да и нет у неё потребности проводить переговоры ради переговоров как можно скорее. А преимущество ВС РФ на поле боя, которое в последние недели только укрепляется, даёт возможность Москве продолжать вести боевые действия, достигая поставленных целей.Чем прочнее положение на фронте, тем сильнее переговорная позиция.Чего нельзя сказать об Украине. О том, что положение Зеленского хуже некуда, активно пишут ведущие западные СМИ. Например, французская газета Le Figaro констатирует, что бедственная для ВСУ ситуация на фронте, самоустранение США от попыток урегулировать конфликт, а теперь ещё и жуткий коррупционный скандал — ни у одной из этих проблем нет решения.Время играет против не только Зеленского, но и Трампа: уже середина ноября, там декабрь и середина января, а 21 января исполнится год с момента его прихода к власти. В американской политической традиции первый год, как и первые 100 дней, правления имеют большое символическое значение — это рубеж, когда подводят итоги работы президента.А Трамп во время инаугурации уверенно пообещал завершить конфликт на Украине, и это ему обязательно припомнят, если прорыва достигнуть к годовщине не удастся. Так что в интересах Трампа скорее уже покончить с украинским кризисом.А когда это получится и получится ли вообще в настоящий момент, в итоге зависит отменно от России. Как будет выглядеть окончательный вариант плана по урегулированию конфликта, на какие условия она согласится? Или же она продолжит воевать с перспективой установить контроль над жизненно важными для Украины акваториями и регионами залегания редкоземельных металлов, по которым Штаты заключили с Банковой соглашение. Если ВС РФ достигнут этой цели, то у Украины не останется иного варианта, как пойти на сделку. Только условия будут гораздо хуже, чем сейчас, и уж тем более, чем могло быть весной 2022 года.Читайте также Дмитрий Куликов: Трамп выйдет на сцену, когда Россия нанесет Украине и Европе стратегическое поражение

https://ukraina.ru/20251119/bunt-v-sluge-naroda-vstrecha-s-zaluzhnym-kto-preemnik-vse-o-vozmozhnoy-otstavke-ermaka-1071848760.html

россия

сша

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Евгения Кондакова

Евгения Кондакова

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Евгения Кондакова

эксклюзив, россия, сша, украина, владимир зеленский, дональд трамп, андрей ермак, слуга народа, верховная рада, переговоры, politico