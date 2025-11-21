https://ukraina.ru/20251121/eto-ochen-plokho-dlya-vsego-mira-drobnitskiy-ob-opasnosti-perekhvata-vlasti-kongressom-ssha-1071911182.html
"Это очень плохо для всего мира": Дробницкий об опасности перехвата власти Конгрессом США
"Это очень плохо для всего мира": Дробницкий об опасности перехвата власти Конгрессом США
Усиление роли Конгресса в американской политике несет в себе риски нестабильности для всего мира. Власть может перейти к лоббистским группировкам, действующим в интересах узких кругов и не несущим ответственности за последствия. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог-американист Дмитрий Дробницкий
2025-11-21T04:45
Отвечая на вопрос о том, что означает на практике перехват власти Конгрессом, эксперт дал емкую характеристику законодательному органу. "Конгресс — это власть очень влиятельных и очень безответственных людей", — заявил Дробницкий.Он подчеркнул, что такая динамика создает угрозу международной безопасности. "Перехват власти Конгрессом это очень плохо для всего мира, потому что это предельная неопределенность", — указал политолог, добавив, что лоббистские группировки будут распоряжаться административным, военным и финансовым ресурсом США.Дробницкий также указал на конкретные сферы влияния этих группировок. "Две самых мощных группы — одна из них евроатлантическая (НАТО, Украина). А вторая – произраильская, это войны на Ближнем Востоке, возможно, война с Ираном", — пояснил собеседник издания.Полный текст материала "Дмитрий Дробницкий: Если Конгресс заберет у Трампа остатки власти, США не выйдут из конфликта на Украине" на сайте Украина.ру.О новом витке переговоров по Украине и о том, как Зеленский хочет выиграть время для ВСУ — в материале Анны Черкасовой "Олег Иванов: Ни Зеленский, ни Турция не могут предложить России что-то новое в переговорах по Украине" на сайте Украина.ру.
