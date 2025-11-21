https://ukraina.ru/20251121/eto-ochen-plokho-dlya-vsego-mira-drobnitskiy-ob-opasnosti-perekhvata-vlasti-kongressom-ssha-1071911182.html

"Это очень плохо для всего мира": Дробницкий об опасности перехвата власти Конгрессом США

"Это очень плохо для всего мира": Дробницкий об опасности перехвата власти Конгрессом США - 21.11.2025 Украина.ру

"Это очень плохо для всего мира": Дробницкий об опасности перехвата власти Конгрессом США

Усиление роли Конгресса в американской политике несет в себе риски нестабильности для всего мира. Власть может перейти к лоббистским группировкам, действующим в интересах узких кругов и не несущим ответственности за последствия. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог-американист Дмитрий Дробницкий

2025-11-21T04:45

2025-11-21T04:45

2025-11-21T04:45

новости

сша

украина

ближний восток

дмитрий дробницкий

дональд трамп

владимир зеленский

украина.ру

нато

иран

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/02/1069494938_0:202:1945:1296_1920x0_80_0_0_0dcaa0328dce0a8b00f8c4056790ba2a.jpg

Отвечая на вопрос о том, что означает на практике перехват власти Конгрессом, эксперт дал емкую характеристику законодательному органу. "Конгресс — это власть очень влиятельных и очень безответственных людей", — заявил Дробницкий.Он подчеркнул, что такая динамика создает угрозу международной безопасности. "Перехват власти Конгрессом это очень плохо для всего мира, потому что это предельная неопределенность", — указал политолог, добавив, что лоббистские группировки будут распоряжаться административным, военным и финансовым ресурсом США.Дробницкий также указал на конкретные сферы влияния этих группировок. "Две самых мощных группы — одна из них евроатлантическая (НАТО, Украина). А вторая – произраильская, это войны на Ближнем Востоке, возможно, война с Ираном", — пояснил собеседник издания.Полный текст материала "Дмитрий Дробницкий: Если Конгресс заберет у Трампа остатки власти, США не выйдут из конфликта на Украине" на сайте Украина.ру.О новом витке переговоров по Украине и о том, как Зеленский хочет выиграть время для ВСУ — в материале Анны Черкасовой "Олег Иванов: Ни Зеленский, ни Турция не могут предложить России что-то новое в переговорах по Украине" на сайте Украина.ру.

сша

украина

ближний восток

иран

израиль

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сша, украина, ближний восток, дмитрий дробницкий, дональд трамп, владимир зеленский, украина.ру, нато, иран, израиль, лоббизм, украина-нато, конгресс сша, власть, война на украине, аналитики, украина аналитика