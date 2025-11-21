"Это очень плохо для всего мира": Дробницкий об опасности перехвата власти Конгрессом США - 21.11.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251121/eto-ochen-plokho-dlya-vsego-mira-drobnitskiy-ob-opasnosti-perekhvata-vlasti-kongressom-ssha-1071911182.html
"Это очень плохо для всего мира": Дробницкий об опасности перехвата власти Конгрессом США
"Это очень плохо для всего мира": Дробницкий об опасности перехвата власти Конгрессом США - 21.11.2025 Украина.ру
"Это очень плохо для всего мира": Дробницкий об опасности перехвата власти Конгрессом США
Усиление роли Конгресса в американской политике несет в себе риски нестабильности для всего мира. Власть может перейти к лоббистским группировкам, действующим в интересах узких кругов и не несущим ответственности за последствия. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог-американист Дмитрий Дробницкий
2025-11-21T04:45
2025-11-21T04:45
новости
сша
украина
ближний восток
дмитрий дробницкий
дональд трамп
владимир зеленский
украина.ру
нато
иран
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/02/1069494938_0:202:1945:1296_1920x0_80_0_0_0dcaa0328dce0a8b00f8c4056790ba2a.jpg
Отвечая на вопрос о том, что означает на практике перехват власти Конгрессом, эксперт дал емкую характеристику законодательному органу. "Конгресс — это власть очень влиятельных и очень безответственных людей", — заявил Дробницкий.Он подчеркнул, что такая динамика создает угрозу международной безопасности. "Перехват власти Конгрессом это очень плохо для всего мира, потому что это предельная неопределенность", — указал политолог, добавив, что лоббистские группировки будут распоряжаться административным, военным и финансовым ресурсом США.Дробницкий также указал на конкретные сферы влияния этих группировок. "Две самых мощных группы — одна из них евроатлантическая (НАТО, Украина). А вторая – произраильская, это войны на Ближнем Востоке, возможно, война с Ираном", — пояснил собеседник издания.Полный текст материала "Дмитрий Дробницкий: Если Конгресс заберет у Трампа остатки власти, США не выйдут из конфликта на Украине" на сайте Украина.ру.О новом витке переговоров по Украине и о том, как Зеленский хочет выиграть время для ВСУ — в материале Анны Черкасовой "Олег Иванов: Ни Зеленский, ни Турция не могут предложить России что-то новое в переговорах по Украине" на сайте Украина.ру.
сша
украина
ближний восток
иран
израиль
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/02/1069494938_0:0:1729:1296_1920x0_80_0_0_44f8b4475be1b07dbc851770165e8900.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, сша, украина, ближний восток, дмитрий дробницкий, дональд трамп, владимир зеленский, украина.ру, нато, иран, израиль, лоббизм, украина-нато, конгресс сша, власть, война на украине, аналитики, украина аналитика
Новости, США, Украина, Ближний Восток, Дмитрий Дробницкий, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Украина.ру, НАТО, Иран, Израиль, лоббизм, Украина-НАТО, Конгресс США, власть, война на Украине, аналитики, Украина аналитика

"Это очень плохо для всего мира": Дробницкий об опасности перехвата власти Конгрессом США

04:45 21.11.2025
 
© AP / Julia Demaree Nikhinson
- РИА Новости, 1920, 21.11.2025
© AP / Julia Demaree Nikhinson
Читать в
ДзенTelegram
Усиление роли Конгресса в американской политике несет в себе риски нестабильности для всего мира. Власть может перейти к лоббистским группировкам, действующим в интересах узких кругов и не несущим ответственности за последствия. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог-американист Дмитрий Дробницкий
Отвечая на вопрос о том, что означает на практике перехват власти Конгрессом, эксперт дал емкую характеристику законодательному органу. "Конгресс — это власть очень влиятельных и очень безответственных людей", — заявил Дробницкий.
Он подчеркнул, что такая динамика создает угрозу международной безопасности. "Перехват власти Конгрессом это очень плохо для всего мира, потому что это предельная неопределенность", — указал политолог, добавив, что лоббистские группировки будут распоряжаться административным, военным и финансовым ресурсом США.
Дробницкий также указал на конкретные сферы влияния этих группировок. "Две самых мощных группы — одна из них евроатлантическая (НАТО, Украина). А вторая – произраильская, это войны на Ближнем Востоке, возможно, война с Ираном", — пояснил собеседник издания.
Полный текст материала "Дмитрий Дробницкий: Если Конгресс заберет у Трампа остатки власти, США не выйдут из конфликта на Украине" на сайте Украина.ру.
О новом витке переговоров по Украине и о том, как Зеленский хочет выиграть время для ВСУ — в материале Анны Черкасовой "Олег Иванов: Ни Зеленский, ни Турция не могут предложить России что-то новое в переговорах по Украине" на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиСШАУкраинаБлижний ВостокДмитрий ДробницкийДональд ТрампВладимир ЗеленскийУкраина.руНАТОИранИзраильлоббизмУкраина-НАТОКонгресс СШАвластьвойна на УкраинеаналитикиУкраина аналитика
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
04:45"Это очень плохо для всего мира": Дробницкий об опасности перехвата власти Конгрессом США
04:32Сводка ночных ударов ВС РФ по объектам Украины на 4:00
04:30Выход к Славянску и охват Красного Лимана: военный эксперт про перспективы освобождения Северска
04:20"Будешь делать так, как мы скажем": политолог о том, почему Трамп не может "выскочить" из Евроатлантики
04:10"Сами немцы воевать не хотят": германист прокомментировал планы Бундесвера по наращиванию армии
04:00Гегемония пошатнулась: Ищенко объяснил, почему США больше не могут диктовать условия миру
03:59Тревога в Крыму и два закрытых аэропорта. Дополненная сводка по регионам России к этому часу
03:22Дрисколл и Зеленский договорились о сроках урегулирования
02:39Зеленский прокомментировал мирный план Трампа
02:06"Вороватая шайка, наживающаяся на войне за чужие деньги": Небензя выступил на заседании Совбеза ООН
01:41Преступления "Без срока давности", потери ВСУ и 28 пунктов плана Трампа. Итоги 20 ноября
01:17"Уже не хватает сил": офицер ВСУ рассказал о невозможности сдерживать наступление российской армии
00:50Завершилась третья битва за Купянск: бойцы армии России полностью освободили город
00:39Своих не бросает. Зеленский не стал увольнять Ермака и готовит контратаку
00:12Угроза атак украинских БПЛА и закрытие северного аэропорта. Сводка по регионам России к этому часу
00:02Успешное продвижение на всех фронтах: оперативная сводка о наступлении российских войск
23:59Произойдет экстрадиция подозреваемого в теракте на "Северных потоках"
23:55Ермак остаётся главой Офиса президента несмотря на внутриполитический кризис
23:53ВСУ потеряли более полумиллиона солдат
23:50Стали известны детали американского мирного плана по Украине
Лента новостейМолния