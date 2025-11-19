https://ukraina.ru/20251119/oleg-ivanov-ni-zelenskiy-ni-turtsiya-ne-mogut-predlozhit-rossii-chto-to-novoe-v-peregovorakh-po-ukraine-1071848408.html

Олег Иванов: Ни Зеленский, ни Турция не могут предложить России что-то новое в переговорах по Украине

Олег Иванов: Ни Зеленский, ни Турция не могут предложить России что-то новое в переговорах по Украине - 19.11.2025 Украина.ру

Олег Иванов: Ни Зеленский, ни Турция не могут предложить России что-то новое в переговорах по Украине

У Владимира Зеленского нет разумной стратегии для переговоров с Россией, но время для ВСУ ему выиграть надо. А это как раз то, чего ожидают европейские союзники Киева. Анкара также не может предложить нам что-то новое, кроме подтверждения своей готовности поддержать продолжение переговоров в Стамбуле.

2025-11-19T12:14

2025-11-19T12:14

2025-11-19T12:16

интервью

сша

украина

россия

владимир зеленский

стив уиткофф

дональд трамп

нато

вооруженные силы украины

турция

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/12/1058200730_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_c51c192d4927f88e81f43a0d705fffb5.jpg

Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал профессор кафедры международной и национальной безопасности Дипломатической академии МИД России Олег Иванов.Владимир Зеленский заявил о визите в Турцию 19 ноября для "подготовки к активизации переговоров". Кроме того, в Анкару приедет спецпосланник США Стив Уиткофф. Турецкие медиа на этом фоне муссируют тему возобновления контактов российских и украинских делегаций. Однако в Кремле заявили, что не располагают информацией об этом, но всегда открыты к разговору.— Олег Петрович, Зеленский заявил, что Украина готова к мирным переговорам. Может ли это быть связано с тем, что в Европе ему дали сигнал на это, потому что видят развал ВСУ на фронте и хотят сделать перемирие для укрепления украинских сил?— Оценивая это заявление, я бы отметил, что совсем недавно заместитель министра иностранных дел Украины Кислица заявил, что Украина прекращает какие-либо переговоры с Россией по этой теме. И вот теперь мы слышим противоположное заявление Зеленского. Все это свидетельствует об отсутствии какой-либо продуманной стратегии у руководства Украины.С другой стороны, есть основания полагать, что Зеленский осознает, что дальнейшее наступление российских войск ведет к еще большим территориальным потерям и несет огромные политические издержки для него лично — как внутри страны, так и за ее пределами. Надежда на переговоры, действительно, дает ему шанс на то, чтобы выиграть время для перегруппировки сил и накопления резервов. А это, в свою очередь, позволит Зеленскому продолжить конфликт.Таких действий от него требуют и европейские союзники. Именно этим объясняется готовность большинства европейских стран продолжать оказывать военную и финансовую поддержку. Им выгодно воевать руками украинцев с Россией, начав серьезную и длительную модернизацию своих вооруженных сил, нацеленную на Россию.— Зеленский планирует посетить Турцию для обсуждения переговоров по Украине с Уиткоффом. Почему именно Турция вновь включается в переговорный трек? У турков тоже не все благоприятно, в том числе с США. Не в этом ли причина — понравится Трампу?— Ситуация с предстоящей встречей специального представителя США Уиткоффа и Зеленского осложнилась для последнего из-за отмены встречи Уиткоффа с Ермаком. Возможно, получив эту информацию и для усиления своих позиций, Зеленский решил сам встретиться с американским чиновником в Турции.Стамбул стал привычным местом для переговоров по Украине с 2022 года. Сама Турция стремится выступить в роли медиатора. Руководство страны рассчитывает, что успех в переговорах укрепит ее международные позиции и позицию президента Эрдогана, поэтому сделанный выбор в этом смысле не случайный.Что касается отношений Турции и США, они постепенно улучшаются после охлаждения в 2019 году, когда турки приобрели российские ЗРК С-400 и тем самым вызвали гнев в Вашингтоне. За этим последовало исключение Турции из программы по созданию американского истребителя F-35.Сейчас же Турция получила возможность вернуться в эту высокотехнологичную программу. Таким образом, страна стремится, с одной стороны, усилить свои международные позиции, а с другой — улучшить отношения с США.— При этом Politico опубликовало несколько статей о том, что Уиткофф так себе дипломат и якобы именно он мешает переговорам. Многие считают, что за этим изданием стоит Урсула фон дер Ляйен. Тогда получается, что Евросоюз "сливает" Уиткоффа? С какой целью?— Действительно, Уиткофф не является карьерным дипломатом, но это не может быть препятствием в его деятельности на посту специального представителя. Оценочные заявления Politico также не могут служить критерием его эффективности. Оценку будет давать сам Трамп.Стоит ли за этим фон дер Ляйен? Судить однозначно сложно. Но что можно определенно сказать, так это то, что интересы и взгляды фон дер Ляйен и Трампа на разрешение украинского кризиса не совпадают. Определенно ЕС и США имеют разные мотивации.Евросоюз стремится как минимум ослабить Россию, используя Украину в прокси войне с ней, а руководство США хочет положить этому конец, чтобы развязать себе руки и сконцентрировать свой потенциал на более сложное и долгосрочное стратегическое соперничество с Китаем.— Как вы считаете, скандал с Миндичем на Украине и намёки, что Зеленский на днях уволит Ермака — это отвлечение внимания от реальности на фронте и проигрыша ВСУ? Или что стоит за этим внутренним копошением в киевской верхушке?— Я не думаю, что коррупционный скандал с Миндичем является прямым результатом неудачи ВСУ на поле боя. Ситуация на фронте скорее создает самый неблагоприятный фон, на котором скандал разрастается.Коррупция – это хроническая болезнь всех украинских руководителей. Зеленский должен как-то среагировать в этой ситуации для демонстрации своей принципиальности украинцам и своим союзникам за пределами страны. Проще всего — уволить знаковые фигуры из своего окружения и правительства. Это, собственно, он и начал делать, и вероятно продолжит, чтобы отвести стрелы критики от себя.В то же время Зеленскому нужно усилить свои позиции внутри страны, учитывая, что нарастает давление на него из-за поражения ВСУ, ухудшения экономической и социальной обстановки на Украине. А отсюда вытекают угрозы со стороны потенциальных соперников — например, Залужного, претендующего на кресло президента Украины.— Дмитрий Песков заявил, что Россия пока не получала никакой информации от Киева о готовности возобновить переговоры и представителей России сегодня в Турции не будет. Также Песков сказал: если Стив Уиткофф или представители Анкары захотят проинформировать Москву об итогах переговоров с Зеленским, Путин открыт для разговора. Что нового нам могут предложить Анкара и Уиткофф? Ведь последнее время мы лишь топчемся на месте в связи с непостоянством позиции Киева…— Не думаю, что Анкара может предложить нам что-то новое, кроме подтверждения своей готовности поддержать продолжение переговоров в Стамбуле.Что касается Уиткоффа, то он и его экспертная группа делает то, что они и должны делать. Они ведут работу на уровне представителей и переговорных групп между Россией и США по уточнению и реализации концепции, которая была достигнута на саммите в Анкоридже. Судя по тому, что встреча президентов в Будапеште не состоялась, требуется дополнительная доработка, которая идет не публично. И детали, возможно, мы не скоро узнаем.— Постпред США при НАТО Мэттью Уитакер призвал ЕС действовать агрессивно в отношении конфискации российских активов, чтобы обеспечить Украину финансовой и военной поддержкой на несколько лет вперёд. Означает ли это, что НАТО не поддерживает Трампа в переговорах?— Здесь необходимо небольшое пояснение. Слова постпреда США при НАТО Уитакера являются не заявлением альянса, а лишь заявлением одной страны – члена НАТО. Более того, постпред продолжил линию президента Трампа, который хочет переложить всю военную и финансовую ответственность на европейцев — как членов НАТО, так и ЕС. Очевидно, что не все страны НАТО поддерживают в этом смысле США.Известна позиция Венгрии и Словакии, которые не хотят платить за продолжение кризиса на Украине в ущерб своей экономике. Бельгия отказывается от предложений своих союзников по конфискации заблокированных российских активов, хранящихся в депозитарии Euroclear. Руководство НАТО не возражает против усиления давления на Россию, но вопрос упирается в позицию отдельных стран – членов альянса, которые не позволяют добиться консенсуса.Таким образом, можно говорить о сходстве взглядов руководства НАТО и США и расхождении между членами этой организации. Генсек НАТО Рютте известен своей политической гибкостью, и он не будет конфликтовать с Трампом, а постарается сгладить противоречия, найдя точки соприкосновения с американским президентом.Еще больше об очередном европейском турне Зеленского в материале "Иллюзия международной поддержки". Что говорят на Украине о новом гастрольном туре Зеленского.

https://ukraina.ru/20241001/1057815641.html

https://ukraina.ru/20251115/skott-ritter-i-garland-nikson-ukraina--tyazhelyy-yakor-na-shee-rf-i-ssha-no-ona-obrechena-1071638059.html

сша

украина

россия

турция

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Анна Черкасова

Анна Черкасова

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Анна Черкасова

интервью, сша, украина, россия, владимир зеленский, стив уиткофф, дональд трамп, нато, вооруженные силы украины, турция, переговоры, сво, война, переговоры по украине 2025, коррупция