https://ukraina.ru/20251118/dmitriy-drobnitskiy-esli-kongress-zaberet-u-trampa-ostatki-vlasti-ssha-ne-vyydut-iz-konflikta-na-1071760477.html

Дмитрий Дробницкий: Если Конгресс заберет у Трампа остатки власти, США не выйдут из конфликта на Украине

Дмитрий Дробницкий: Если Конгресс заберет у Трампа остатки власти, США не выйдут из конфликта на Украине - 18.11.2025 Украина.ру

Дмитрий Дробницкий: Если Конгресс заберет у Трампа остатки власти, США не выйдут из конфликта на Украине

Если Конгрессу удастся перехватить власть на себя, начнется прямое управление американской внешней политикой уже даже не политическим классом, а группами интересов, собравшимися вокруг Конгресса. Две самых мощных группы - одна из них евроатлантическая (НАТО, Украина), а вторая – произраильская, усиление которой может привести к войне с Ираном.

2025-11-18T06:30

2025-11-18T06:30

2025-11-18T06:30

интервью

украина

сша

венесуэла

дональд трамп

дмитрий дробницкий

нато

минобороны

пентагон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/17/1069071051_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_acfc1247c1b1b8f7296c61f15d95c8b6.jpg

Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог-американист Дмитрий Дробницкий.Президент США Дональд Трамп призвал республиканцев из Палаты представителей проголосовать за обнародование документов, связанных с покойным финансистом Джеффри Эпштейном.- Дмитрий Олегович, принял ли Трамп это решение под влиянием недавнего скандала с конгрессвумен Марджори Тейлор Грин из-за боязни, что ряды его сторонников покинет наиболее активная часть MAGA-движения?- Это касается не только файлов Эпштейна. Очевидно, что конфликт Трампа с MAGA-базой развивается. И изменение позиции Трампа по делу Эпштейна системно на этот раскол не повлияет, потому что Трамп не проводит сейчас MAGA-политику. Это, может быть, отвлечет всерьез Конгресс от прибирания к рукам значительной власти и в отношении тарифов, и в отношении внешней политики, в том числе помощи Украине. И по ряду других аспектов. Например, речь идет о регулировании использования нацгвардии внутри США. Так что Трамп не может остановить процесс по делу Эпштейна и решает его возглавить, пытаясь занять Конгресс именно этим делом, нейтрализовав его еще на какое-то время. Главу администрации Сьюзи Уайлс нацелят на то, чтобы она погрузила Конгресс в это, как раньше погрузила в шатдаун.Посмотрим, что из этого выйдет, Трамп уже потерял лицо. Он шел на выборы, обещая все опубликовать и всех разоблачить. Потом попытался забыть об этом, что вызвало странную реакцию у избирателей и MAGA-инфлюенсеров. Теперь Трамп задергался.- В переписке Эпштейна пытаются найти компромат на Трампа.- Все, кто не любит Трампа, пытаются замазать его этим скандалом. Вопрос в том, на кого окажется больше компромата. Но, судя по всему, лично на Трампа никакого компромата нет. Все, что известно на сегодняшний день, показывает, что Трамп в делах Джеффри Эйпштейна, когда он уже был осужденным секс-преступником, и когда испачкались и Клинтон, и члены британской королевской семьи, и рядом не стоял. И ядро его семьи, дети, невестки, зятья, которое участвует с Трампом в политике и которому принадлежит бизнес, в этом не замешаны.Но когда Трамп не хотел заниматься делом Эпштейна, все выглядело так, будто он что-то скрывает. Теперь Трамп и его советники, видимо, рассчитывают выбить этот аргумент. Но подчеркну, что после допроса Гислейн Максвелл(помощница Эпштейна, осужденная на 20 лет по делу о торговле людьми) стало ясно, что из нее много достать не удалось.Повторюсь, раскол с MAGA-базой уже не остановить, хотя Трамп после разрыва с Грин выполнил ее требования по делу Эпштейна. Если Конгресс сейчас не занять, он заберет у Трампа остатки власти и оставит ему бальный зал в Белом доме. Пока Конгресс будет заниматься делом Эпштейна, это даст ему время до января, когда будут приниматься бюджетные законы, которые лишат Трампа власти.Но вопрос не в том, чем будет занят Конгресс, а в том, чем в это время будет занят Трамп. Трамп ничего не смог сделать, чтобы нейтрализовать Конгресс, во время самого длинного шатдауна в истории. Проблема стоит в том, что Трамп ничего не успевает, или вообще нет намерений у него, или нет возможности, или нет уже способности сделать что-то в то время, когда Конгресс нейтрализован.- Все-таки шатдаун приостановил некоторые поставки оружия на Украину.- Дело не в поставках оружия. Нет точных данных о том, что именно отправляется на Украину, а что нет. Когда в очередном СМИ появляется информация о том, что поставки возобновлены или приостановлены, мы не знаем, о каких поставках идет речь. Доподлинно известно, что европейцы ни цента не отправили ни с одного счета, чтобы заплатить за американские поставки.Поставки всегда велись со складов Минобороны США, потом логистика шла через европейские серые, если не совсем теневые компании, которые занимались поставками оружия в интересах Пентагона, ЦРУ, Госдепа на протяжении десятилетий, в том числе и на Украину.Может быть, какая-то логистика в сторону Европы и была остановлена из-за прекращения финансирования федерального правительства. И какой-то ловкий журналист сказал, вот, остановлены поставки оружия на Украину, еще одно плохое последствие шатдауна.Конгресс собирался выделить 55 млрд долларов в новом финансовом году на военную помощь Украине. Это почти равняется той сумме, которую Байден выделил до того, как Трамп пришел к власти. И при Трампе остатки все равно туда отправлялись, и он их даже не остановил. Но у него не было такой возможности, непонятно даже почему. Он власть свою здесь не применил. О новых поставках вооружений в администрации говорят с большим скепсисом. Если Конгресс примет соответствующее решение, но администрации придется его выполнять. Тут уж деваться некуда.Шатдаун остановил не какие-то конкретные действия, а отвлек Конгресс от принятия бюджета, который, помимо собственно распределения денег, еще содержит в себе много положений (это обычное дело), которые к бюджетированию отношения не имеют. Например, санкции часто вводились в рамках какого-нибудь бюджета.Дело Эпштейна выгодная вещь для администрации Трампа. Потому что как только конгресс начнет заниматься делом, он будет отбирать куски власти у Трампа. С кем конкретно тогда с американской стороны поддерживать контакт? С Трампом? Он ничего не решает.- Какое место в этих планах занимает возможная военная кампания против Венесуэлы?- Довольно странно начинать военную кампанию против Венесуэлы, не поставив под контроль Панамский канал. То, что это не соответствует международному праву, так ничто сегодня в мире ему не соответствует. Трамп угрожал вернуть Панамский канал, ничего не получилось. Я уж молчу о Гренландии. Войска так и не были толком введены ни в один из мятежных либеральных городов.Нерешительность Трампа, то, что он приоритеты MAGA-политики задвинул в сторону, привели к тому, что Америку из Евроатлантики не отпустили, несмотря на все попытки выйти оттуда. Это и является основной причиной для раздражения базы MAGA-движения. Не говоря уже о том, что есть еще одна точка, в которой очевиден разлом между Трампом и ними. Это то, что MAGA-республиканцы, элитные группировки, инфлюенсеры, избиратели все больше и больше скептически относятся к Израилю и не хотят помощи этой стране. Им надоело, что израильское лобби пытается рулить политикой США на Ближнем Востоке.Внешней политики Трампа не существует. Трамп сказал, что смог отодвинуть начало третьей мировой войны. Но простые американцы так не чувствуют, они как раз уверены, что угроза мировой войны стала ближе.Если Конгрессу удастся перехватить власть на себя, начнется прямое управление американской внешней политикой уже даже не политическим классом, а группами интересов, собравшимися вокруг Конгресса. Две самых мощных группы - одна из них евроатлантическая (НАТО, Украина). А вторая – произраильская, это войны на Ближнем Востоке, возможно, война с Ираном.Что касается войны с Венесуэлой, то возможность для какой-то сделки Трамп для себя уже упустил. Была идея, что ракетно-бомбовая война против Венесуэлы будет новым изданием доктрины Монро, но сейчас это никого не впечатлит.- Зеленский и Макрон подписали декларацию о намерении Украины закупать военное оборудование у Франции. Трамп сохраняет влияние на процессы военно-технического сотрудничества европейских стран с Украиной?- Первое, что ждали от Трампа его избиратели, это то, что он откажется участвовать в давлении на Россию, которое означает третью мировую войну, и в авантюрах европейцев, которые завели слишком далеко. Но Трамп избрал другой путь: Я великий Трамп, я такой обаятельный, я такой убедительный, что могу всех заставить примириться. И начал носиться с все возрастающим числом конфликтов, которые он закончил.Но выяснилось, что Трамп не влияет на процессы в Европе, а европейцы через Конгресс и через прямое влияние на трамповскую администрацию не дают Трампу выскочить из Евроатлантики. После встречи в Анкоридже вся европейская шобла приехала и сказала, что ты будешь делать так, как мы скажем. Опять зазвучали слова о сильной украинской армии и о гарантиях для Украины в стиле пятой статьи НАТО. То есть Трампу в Белом доме сказали, что конфликт будет продолжаться и ты в нем будешь участвовать. И за оружие для Украины заплатят не европейцы, а американский печатный станок. Конгресс постарается сделать так, чтобы деньги из бюджета направлялись на военную помощь Украине.Конгресс — это власть очень влиятельных и очень безответственных людей. Перехват власти Конгрессом это очень плохо для всего мира, потому что это предельная неопределенность. Лоббистские группировки будут распоряжаться административным, военным и финансовым ресурсом США.- На Украине будут хлопать в ладоши, если Конгресс перехватит власть?- Конечно. Украинская контактная группа сначала поехала в Конгресс. Украинское и евроатлантическое лобби — это сейчас одно и то же. Военный конфликт нужен для того, чтобы США и не думали выходить из Евроатлантики. И приоритет в условиях исчезающих ресурсов оставался именно там, в Евроатлантике: каждая ракета, которая выпущена по Венесуэле, могла быть выпущена по русским.Трампа удалось развести на миротворчество, его втянули в эти дела обратно. По идее, Конгресс должен сейчас забрать остатки внешнеполитической власти у президента. То есть принять такие билли в рамках бюджетного процесса, чтобы президент не мог ни от чего отказаться.Также на эту тему - Как Зеленский прикрывает друзей-коррупционеров и решает задачи глобалистов. Эксперты недоумевают

https://ukraina.ru/20251117/prachka-iz-gosdepa-i-tsru-eks-gossekretar-ssha-pompeo-prizvan-otmyt-zelenskogo-iz-ukrainy-1071740082.html

https://ukraina.ru/20251117/vykhodyat-na-arenu-silachi-geopolitika-bolshikh-suschnostey-1071709996.html

https://ukraina.ru/20251117/1071759430.html

украина

сша

венесуэла

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Денис Рудометов

Денис Рудометов

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Денис Рудометов

интервью, украина, сша, венесуэла, дональд трамп, дмитрий дробницкий, нато, минобороны, пентагон