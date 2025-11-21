https://ukraina.ru/20251121/andrey-suzdaltsev-plan-trampa-ustroit-ukrainu-potomu-chto-prevratit-rossiyu-v-resursnuyu-koloniyu-1071968725.html

Андрей Суздальцев: План Трампа устроит Украину, потому что превратит Россию в ресурсную колонию

Андрей Суздальцев: План Трампа устроит Украину, потому что превратит Россию в ресурсную колонию - 21.11.2025 Украина.ру

Андрей Суздальцев: План Трампа устроит Украину, потому что превратит Россию в ресурсную колонию

Украина подпишет любые обязательства, но выполнять их никогда не будет. Напоминаю, что Украина не выполнила Минск-2, отбросила Договор о дружбе и сотрудничестве, нарушила Будапештский меморандум. Это абсолютно недоговороспособное государство. Мы потом замучаемся бегать и жаловаться на то, что она не выполняет свои обязательства.

Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Андрей Суздальцев.Украинские СМИ опубликовали мирный план Дональда Трампа, состоящий из 28 пунктов. В частности, он предусматривает заключение между Россией, Украиной и Европой соглашения о ненападении. Кроме того, Украина должна закрепить внеблоковый статус и остаться безъядерной страной- Андрей Иванович, США ожидают, что Зеленский подпишет мирное соглашение до 27 ноября, сообщает The Financial Times. Оправданы ли такие ожидания, ведь, Киев не согласен с рядом пунктов плана Трампа, в том числе с запретом на вступление в НАТО и сокращением численности ВСУ?- Зеленский, как всегда, говорит совершенно разные вещи. С одной стороны, утверждается, что когда американский генерал Дрисколл привез в Киев эти 28 пунктов, Зеленский отнесся к ним позитивно. Но, правда, при этом говорят, что Зеленский озабочен коррупционным кризисом в правительстве и не может сопротивляться.С другой стороны, мы слышим, что Зеленский хочет вести переговоры, потому что ряд пунктов его не устраивают. Мы подозреваем, что его прежде всего не устраивает территориальный вопрос. На сегодняшний день один из постулатов украинской власти заключается в том, что Украину вообще не устраивают потери территорий. Зеленскому этого не простят, поэтому он опасается за свою жизнь.Здесь мы с Зеленским почти солидарны. Мы всегда говорили, что эти четыре области вписаны в Конституцию. И с нашей стороны было бы слишком большой уступкой согласиться на создание так называемой зоны российской оккупации на линии боевого соприкосновения.Украина подпишет любые обязательства, но выполнять их никогда не будет. Напоминаю, что Украина не выполнила Минск-2, отбросила Договор о дружбе и сотрудничестве, нарушила Будапештский меморандум. Это абсолютно недоговороспособное государство. Поэтому сомневаться не приходится – Украина подпишет, но мы потом замучаемся бегать и жаловаться на то, что она не выполняет свои обязательства.Украина подпишет и соглашение о сокращении ВСУ. Она ничем не рискует. Эта цифра возникла не просто так. Украинская армия близка к 600 тысячам. Но как это проверять? Нужны инспекции, контроль.Украина согласится не размещать натовские подразделения, это бессмысленно, так как на ее территории и так много иностранных советников. Украина согласится западные истребители вывезти на территорию Польши, они и так сейчас там. Большая часть этих соглашений фиксирует нынешнюю ситуацию. Нас заставят подписать обязательства не нападать на Украину, но речь не идет об обязательствах Украины не нападать на нас. Но провокации будут. И мы станем посмешищем для Европы, когда будем писать жалобы на обстрелы, на перехват наших танкеров в Балтике и так далее.Украину полностью устраивают пункты плана об экономике. То есть у нас забирают 100 млрд долларов, это репарации в пользу Украины. Остальные 200 млрд пойдут на совместные российско-американские проекты, они тоже будут забраны американцами. Деньги нам не вернут никогда. На каждый этап снятия санкций с России Украина будет вываливать массу обвинений. И санкции с нас не будут сняты. Из нас будут формировать облик ресурсной колонии.Украина может заартачиться по поводу статуса Запорожской АЭС, но надо учесть, что 50% электроэнергии с нее будет уходить на Украину и она никогда не будет за нее платить. Украина с удовольствием отдаст и газотранспортную систему американцам.Совет мира под руководством Трампа, который будет нас контролировать, будет стремиться свести Россию к статусу региональной державы.- Таким образом можно зафиксировать, что предложенный Трампом план в большей степени отвечает украинским интересам, особенно на фоне успехов российской армии, в том числе учитывая освобождение Купянска в Харьковской области?- Частично пункты плана отражают реальность на земле. Большая их часть выгодна Украине, которая получает замаскированное перемирие, потому что юридически не признает российскими освобожденные территории. Даже Крым не признают. Далее с нашего согласия разграбляются наши же финансовые ресурсы.- Насколько сильным будет давление на Россию в связи с этими предложениями на фоне падения цен на нефть и ввода санкций в отношении российских нефтяных компаний?- На самом деле, в этом плане заложена ловушка для нас. И она нам потом обойдется дороже. Нас свяжут соглашениями, и мы превратимся в грушу для битья. Необходимо настаивать на своих требованиях.- Как отнесутся к этому предложению наши партнеры из Пекина? Ожидается ли давление со стороны КНР, чтобы принудить Россию к предложенному перемирию?- Мы, естественно будем искать опору в Китае, но давление с его стороны ожидаемо, так как Пекин такое соглашение полностью устраивает.О ситуации в зоне СВО - Полковник Геннадий Алехин: ВСУ контратакуют под Купянском, но попадают в огневые мешки и теряют Волчанск

