Полковник Геннадий Алехин: ВСУ контратакуют под Купянском, но попадают в огневые мешки и теряют Волчанск

Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами

Российские войска продолжают планомерные наступательные действия в Купянске, однако ВСУ предпринимают достаточно мощные и решительные контратаки. Основные бои развернулись в восточном районе и промышленной зоне. Здесь подразделения противника пытаются замедлить продвижение штурмовых групп группировки войск "Запад" к юго-восточным кварталам городской агломерации.Контратаки ВСУ проводят через серую зону в сторону рынка и центра города. С западной стороны противник атакует новый плацдарм, где наши бойцы пока не закрепилась, а другие группы втягиваются в боестолкновения со стороны Московки и лесов к юго-западу от Радьковки.Одновременно с трёх участков (южного у Садового, с запада от Грушевки и с востока от Подолы) враг попытался отбить позиции с целью деблокировать свои обороняющиеся подразделения, которые оказались в окружении. В восточной части на левобережье Оскола идут ожесточенные бои в районе Куриловки, Кучеровки, а также западнее Кругляковки и Загрызово.ВСУ успели за минувшие месяцы подготовить и оборудовать защитные сооружения и укрепить блиндажи, что серьезно осложняет наше продвижение. Приходится на этих участках по полной программе использовать наши огневые средства воздушного и наземного базирования: ВКС РФ и реактивную артиллерию для дальнейшей работы уже по выявлению уцелевших огневых точек противника, действуют наши операторы БПЛА. Только после комплексных огневых ударов уже идут штурмовые группы на зачистку.Таким образом российская армия продолжает закрепляться в северо-восточной и южной частях Купянска, формируя плотный клин вдоль шоссе и в жилых микрорайонах. Освобождая промышленную зону и железнодорожный вокзал, усиливает контроль над логистикой и внутренними коммуникациями города. Украинские контратаки в серой зоне и восточных кварталах замедляют продвижение российских подразделений, но не приводят к изменению контроля над городом. Тактика российских войск в городских боях заключается в последовательном освобождении кварталов, контроль ключевых транспортных узлов и промышленной инфраструктуры.В тоже время, несмотря на отчаянные контратаки ВСУ, наша армия резко ускорила темпы наступления. Западные эксперты предупреждают о критическом сдвиге на фронте, истощении украинской обороны и тотальном доминировании российских дронов и артиллерии. Многомесячная, тщательно спланированная кампания по уничтожению украинской логистики, дала хорошие результаты, сходятся во мнении все западные военные аналитики.Продолжается продвижения наших войск на других участках Харьковского направления. Штурмовые подразделения группировки войск "Север" в результате активных действий освободили накануне поселок Двуречанское (Купянский район). В районе Хатного сейчас активные бои. Противник старается удержаться на позициях, но операторы 83-го снова и снова выбивают технику, склады и точки снабжения, ломая противнику логистику и возможности для ведения обороны. Под контроль группировки войск "Север" перешло село Цегельное под Волчанском. Овладев этим населенным пунктом, открывается хорошая возможность для удара в сторону селения Вильча. Также была перерезается одна из главных дорог снабжения ВСУ с твёрдым покрытием Волчанск-Старый Салтов-Харьков.Недавно назначенный командующим 10-м корпусом ВСУ генерал Драпатый бросает имеющиеся еще резервы для спасения Купянска, тем самым, значительно оголяя свою группировку на севере. К тому же наши расчеты БПЛА хорошо потрепали снабжение подразделений противника. Это еще раз свидетельствует о том, что прямо сейчас идет зачистка значительных территорий до Колодезного с целью расширения нашего сухопутного коридора в Купянск.

