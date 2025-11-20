Полковник Геннадий Алехин: ВСУ контратакуют под Купянском, но попадают в огневые мешки и теряют Волчанск - 20.11.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251120/1071930403.html
Полковник Геннадий Алехин: ВСУ контратакуют под Купянском, но попадают в огневые мешки и теряют Волчанск
Полковник Геннадий Алехин: ВСУ контратакуют под Купянском, но попадают в огневые мешки и теряют Волчанск - 20.11.2025 Украина.ру
Полковник Геннадий Алехин: ВСУ контратакуют под Купянском, но попадают в огневые мешки и теряют Волчанск
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
2025-11-20T17:27
2025-11-20T17:27
эксклюзив
спецоперация
купянск
оскол
россия
геннадий алехин
вооруженные силы украины
михаил драпатый
вкс
украина.ру
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/08/1b/1057071273_0:0:1290:725_1920x0_80_0_0_aa3cf2b5acdc362a6a093817d1443f65.jpg
Российские войска продолжают планомерные наступательные действия в Купянске, однако ВСУ предпринимают достаточно мощные и решительные контратаки. Основные бои развернулись в восточном районе и промышленной зоне. Здесь подразделения противника пытаются замедлить продвижение штурмовых групп группировки войск "Запад" к юго-восточным кварталам городской агломерации.Контратаки ВСУ проводят через серую зону в сторону рынка и центра города. С западной стороны противник атакует новый плацдарм, где наши бойцы пока не закрепилась, а другие группы втягиваются в боестолкновения со стороны Московки и лесов к юго-западу от Радьковки.Одновременно с трёх участков (южного у Садового, с запада от Грушевки и с востока от Подолы) враг попытался отбить позиции с целью деблокировать свои обороняющиеся подразделения, которые оказались в окружении. В восточной части на левобережье Оскола идут ожесточенные бои в районе Куриловки, Кучеровки, а также западнее Кругляковки и Загрызово.ВСУ успели за минувшие месяцы подготовить и оборудовать защитные сооружения и укрепить блиндажи, что серьезно осложняет наше продвижение. Приходится на этих участках по полной программе использовать наши огневые средства воздушного и наземного базирования: ВКС РФ и реактивную артиллерию для дальнейшей работы уже по выявлению уцелевших огневых точек противника, действуют наши операторы БПЛА. Только после комплексных огневых ударов уже идут штурмовые группы на зачистку.Таким образом российская армия продолжает закрепляться в северо-восточной и южной частях Купянска, формируя плотный клин вдоль шоссе и в жилых микрорайонах. Освобождая промышленную зону и железнодорожный вокзал, усиливает контроль над логистикой и внутренними коммуникациями города. Украинские контратаки в серой зоне и восточных кварталах замедляют продвижение российских подразделений, но не приводят к изменению контроля над городом. Тактика российских войск в городских боях заключается в последовательном освобождении кварталов, контроль ключевых транспортных узлов и промышленной инфраструктуры.В тоже время, несмотря на отчаянные контратаки ВСУ, наша армия резко ускорила темпы наступления. Западные эксперты предупреждают о критическом сдвиге на фронте, истощении украинской обороны и тотальном доминировании российских дронов и артиллерии. Многомесячная, тщательно спланированная кампания по уничтожению украинской логистики, дала хорошие результаты, сходятся во мнении все западные военные аналитики.Продолжается продвижения наших войск на других участках Харьковского направления. Штурмовые подразделения группировки войск "Север" в результате активных действий освободили накануне поселок Двуречанское (Купянский район). В районе Хатного сейчас активные бои. Противник старается удержаться на позициях, но операторы 83-го снова и снова выбивают технику, склады и точки снабжения, ломая противнику логистику и возможности для ведения обороны. Под контроль группировки войск "Север" перешло село Цегельное под Волчанском. Овладев этим населенным пунктом, открывается хорошая возможность для удара в сторону селения Вильча. Также была перерезается одна из главных дорог снабжения ВСУ с твёрдым покрытием Волчанск-Старый Салтов-Харьков.Недавно назначенный командующим 10-м корпусом ВСУ генерал Драпатый бросает имеющиеся еще резервы для спасения Купянска, тем самым, значительно оголяя свою группировку на севере. К тому же наши расчеты БПЛА хорошо потрепали снабжение подразделений противника. Это еще раз свидетельствует о том, что прямо сейчас идет зачистка значительных территорий до Колодезного с целью расширения нашего сухопутного коридора в Купянск.
https://ukraina.ru/20220513/1033957932.html
https://ukraina.ru/20251119/1071879629.html
купянск
оскол
россия
волчанск
харьковская область
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Кирилл Курбатов
Кирилл Курбатов
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/08/1b/1057071273_86:0:1053:725_1920x0_80_0_0_13bc1a39163edcd4139688af8c0ae4c3.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, спецоперация, купянск, оскол, россия, геннадий алехин, вооруженные силы украины, михаил драпатый, вкс, украина.ру, волчанск, бпла, артиллерия, харьковская область
Эксклюзив, Спецоперация, Купянск, Оскол, Россия, Геннадий Алехин, Вооруженные силы Украины, Михаил Драпатый, ВКС, Украина.ру, Волчанск, БПЛА, артиллерия, Харьковская область

Полковник Геннадий Алехин: ВСУ контратакуют под Купянском, но попадают в огневые мешки и теряют Волчанск

17:27 20.11.2025
 
© Украина.руАлехин. Карта СВО.
Алехин. Карта СВО. - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
© Украина.ру
Читать в
ДзенTelegram
Кирилл
Курбатов
автор издания Украина.ру
Все материалы
Геннадий Алёхин авторы
Геннадий
Алёхин
полковник запаса, ветеран боевых действий
Все материалы
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
Российские войска продолжают планомерные наступательные действия в Купянске, однако ВСУ предпринимают достаточно мощные и решительные контратаки. Основные бои развернулись в восточном районе и промышленной зоне. Здесь подразделения противника пытаются замедлить продвижение штурмовых групп группировки войск "Запад" к юго-восточным кварталам городской агломерации.
Геннадий Алехин
13 мая 2022, 15:32
Геннадий Алехин: Кто онБывший харьковчанин, боевой офицер, руководитель информационной службы группировки федеральных войск во время Второй чеченской войны, ныне военный обозреватель
Контратаки ВСУ проводят через серую зону в сторону рынка и центра города. С западной стороны противник атакует новый плацдарм, где наши бойцы пока не закрепилась, а другие группы втягиваются в боестолкновения со стороны Московки и лесов к юго-западу от Радьковки.
Одновременно с трёх участков (южного у Садового, с запада от Грушевки и с востока от Подолы) враг попытался отбить позиции с целью деблокировать свои обороняющиеся подразделения, которые оказались в окружении. В восточной части на левобережье Оскола идут ожесточенные бои в районе Куриловки, Кучеровки, а также западнее Кругляковки и Загрызово.
ВСУ успели за минувшие месяцы подготовить и оборудовать защитные сооружения и укрепить блиндажи, что серьезно осложняет наше продвижение. Приходится на этих участках по полной программе использовать наши огневые средства воздушного и наземного базирования: ВКС РФ и реактивную артиллерию для дальнейшей работы уже по выявлению уцелевших огневых точек противника, действуют наши операторы БПЛА. Только после комплексных огневых ударов уже идут штурмовые группы на зачистку.
Таким образом российская армия продолжает закрепляться в северо-восточной и южной частях Купянска, формируя плотный клин вдоль шоссе и в жилых микрорайонах. Освобождая промышленную зону и железнодорожный вокзал, усиливает контроль над логистикой и внутренними коммуникациями города. Украинские контратаки в серой зоне и восточных кварталах замедляют продвижение российских подразделений, но не приводят к изменению контроля над городом. Тактика российских войск в городских боях заключается в последовательном освобождении кварталов, контроль ключевых транспортных узлов и промышленной инфраструктуры.
В тоже время, несмотря на отчаянные контратаки ВСУ, наша армия резко ускорила темпы наступления. Западные эксперты предупреждают о критическом сдвиге на фронте, истощении украинской обороны и тотальном доминировании российских дронов и артиллерии. Многомесячная, тщательно спланированная кампания по уничтожению украинской логистики, дала хорошие результаты, сходятся во мнении все западные военные аналитики.
Продолжается продвижения наших войск на других участках Харьковского направления. Штурмовые подразделения группировки войск "Север" в результате активных действий освободили накануне поселок Двуречанское (Купянский район). В районе Хатного сейчас активные бои. Противник старается удержаться на позициях, но операторы 83-го снова и снова выбивают технику, склады и точки снабжения, ломая противнику логистику и возможности для ведения обороны. Под контроль группировки войск "Север" перешло село Цегельное под Волчанском. Овладев этим населенным пунктом, открывается хорошая возможность для удара в сторону селения Вильча. Также была перерезается одна из главных дорог снабжения ВСУ с твёрдым покрытием Волчанск-Старый Салтов-Харьков.
Недавно назначенный командующим 10-м корпусом ВСУ генерал Драпатый бросает имеющиеся еще резервы для спасения Купянска, тем самым, значительно оголяя свою группировку на севере. К тому же наши расчеты БПЛА хорошо потрепали снабжение подразделений противника. Это еще раз свидетельствует о том, что прямо сейчас идет зачистка значительных территорий до Колодезного с целью расширения нашего сухопутного коридора в Купянск.
Карта СВО
Карта ДНР
Курская и Сумская областей
Карта Белгородской и Харьковской областей
Карта Запорожской и Днепропетровской областей
Владимир Евсеев (СВО) - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
Вчера, 18:51
Военный эксперт Владимир Евсеев: Россия штурмует Северск с трех сторон, а ВСУ в Мирнограде ждут спасенияЧто сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ЭксклюзивСпецоперацияКупянскОсколРоссияГеннадий АлехинВооруженные силы УкраиныМихаил ДрапатыйВКСУкраина.руВолчанскБПЛАартиллерияХарьковская область
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:18От станка до окопа: как как "Союз‑01" помогает фронту
18:13Уроки для Зеленского 80 лет спустя. Как связаны Нюрнбергский трибунал и нацистская Украина
18:12Офис президента Украины предложил НАБУ перемирие со сделкой
18:05Министр обороны РФ провёл совещание по мерам соцподдержки участников СВО
18:05Россия готовит жёсткий ответ на планы Запада по конфискации активов. Мирный план США. Итоги 20 ноября
18:00Петр Акопов: Если Зеленский потеряет Ермака, то запустит обратный отсчет времени для себя
17:59Семья украинских коррупционеров Чернышовых делит имущество в суде
17:50Накануне встречи Зеленского с собственной фракцией обстановка вокруг него крайне напряжённая
17:27Полковник Геннадий Алехин: ВСУ контратакуют под Купянском, но попадают в огневые мешки и теряют Волчанск
17:24"Слуга народа" ждёт Зеленского в Раде
17:07Умеров вернулся из США на Украину
16:55Армия России расширяет зону контроля на Северском направлении
16:39На Западной Украине переименовали улицу Гагарина в улицу Жука
16:29ЕС не должен выделять Украине финансовую помощь из-за коррупционного скандала - МИД Венгрии
16:12Иван Скориков: Зеленский отбивается и от Трампа, и от глобалистов, а Россия занимает Покровск и Купянск
16:10Пакетом по президенту. Зеленский может полностью лишиться влияния на власть
16:10От каких ударов России Украина поднимет лапы кверху, а Макрону будет печально — Баранец
16:05В Севастополе арестован коррупционер из Минобороны: ФСБ пресекла деятельность взяточника
16:00Франция готовится к большой войне: генерал Мандон призвал мэров мобилизовать ресурсы
16:00Франсиско Франко: фашист, правивший Испанией 36 лет
Лента новостейМолния