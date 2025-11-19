https://ukraina.ru/20251119/illyuziya-mezhdunarodnoy-podderzhki-chto-govoryat-na-ukraine-o-novom-gastrolnom-ture-zelenskogo-1071817845.html

"Иллюзия международной поддержки". Что говорят на Украине о новом гастрольном туре Зеленского

Пока Украину постепенно накрывает коррупционный шторм, связанный с расследованием НАБУ, Зеленский ринулся в очередное зарубежное турне, пытаясь заручиться поддержкой союзников. В Афинах, Париже и Стамбуле он старался перебить медийный негатив от фактического падения Покровска и обвинений в соучастии в коррупционных схемах.

Беглый депутат Артем Дмитрук пишет, что основная цель этих поездок Зеленского – создать иллюзию международной поддержки. По мнению Дмитрука, Зеленский демонстрирует лишь "постановочную, кинематографическую фотосессию". Нардеп, впрочем, уверен, что подобные попытки пиариться уже ему не помогут.Афины. Взятка для администрации СШАВ Греции Зеленскому не очень повезло с выбором времени. Его визит совпал с массовыми протестами в годовщину антифашистского восстания в Афинском политехническом университете в 1973 году. Протестуя против НАТО и западного империализма, несмотря на формальный запрет демонстраций, греки не забыли и об Украине."Греческое государство, будучи пособником нацистского киевского режима, запретило проведение демонстраций в связи с визитом Зеленского, но акция прошла успешно, чествуя людей, борющихся с фашизмом и империализмом США, ЕС и НАТО на Донбассе и во всем регионе", - говорится в обращении Антиимпериалистического фронта, организатора протестов.Сам же Зеленский в это время рассказывал, что ему удалось договориться о транзите американского сжиженного газа через греческие терминалы уже с января 2026 года (когда, по оценкам украинских экспертов, газ на Украине может закончиться).Греческая компания Depa Commercial SA будет поставлять газ "Нафтогазу" до марта следующего года. Поставки должны идти через Грецию, Болгарию, Румынию, Молдавию и Украину – от греческого порта Александруполиса до Одессы.Однако украинские энергетические эксперты отмечают, что Греция сама закупает сжиженный газ по высокой цене, а Россия находится на третьем месте среди её поставщиков (после США и Азербайджана) с 20% долей рынка. Иными словами, часть газа будет тоже российского происхождения, но стоить будет значительно дороже.Украинский Telegram-канал "Легитимный" называет закупку дорогих энергоносителей своеобразной взяткой союзникам за лояльность. По такому же принципу экс-президент Порошенко раньше закупал уголь в Пенсильвании и американские локомотивы, чтобы понравиться президенту Дональду Трампу в его первый срок.Украинский политолог Юрий Романенко считает, что Зеленский ринулся в Грецию именно из-за коррупционного скандала, демонстрируя, что его это не касается, что власть сильна, как никогда, что все рассосется.Париж. Несуществующие самолеты за несуществующие деньгиНакануне следующего визита – во Францию Зеленский анонсировал соглашение по усилению боевой авиации и других оборонных возможностей. Украинское издание "Страна" накануне поездки в Париж сообщало, что визит будет показательным с точки зрения определения политики европейцев относительно развернувшегося в Украине коррупционного скандала. "Страна" считает, что публичная повестка встречи Зеленского и Макрона, а также договоренности по оружию – лишь антураж к главной теме разговора относительно масштабного коррупционного скандалаВ Париже Зеленский заявил, что Украина закупит у Франции 55 электровозов французской компании Alstom, 8 систем ПВО SAMP/T последнего поколения, а также планирует закупить к 2035 году 100 самолетов Rafale.Однако, как сообщает 18 ноября издание Politico, ни Франция, ни Украина пока не имеют денег на приобретение 100 истребителей Rafale в ближайшие 10 лет. И даже если деньги найдутся, поставки займут много времени из-за большого внешнего спроса и дефицита производственных мощностей у Франции. И даже если их все-таки когда-нибудь поставят, Украина самостоятельно не сможет затем содержать весь свой авиапарк.Украинский политолог Руслан Бортник сравнивает это соглашение с меморандумом о поставках 150 самолетов Gripen из Швеции до 2030 года. Бортник уточняет, что на данном этапе это лишь соглашения о намерениях, а их выполнение будет зависеть от многочисленных межправительственных соглашений, наличия финансирования и политической и военной ситуации.Проще говоря, как в басне о Ходже Насреддине, обязавшегося выучить ишака разговаривать, всё равно через 10 лет забудут об этих меморандумах, а нынешние лидеры просто уйдут в политическое небытие. С таким же успехом можно было договориться о совместном полете на Сатурн в 2065 году.По поводу же анонсированных Зеленским систем ПВО SAMP/T последнего поколения, тоже получился лишь пустой пиар. Сам президент Франции заявил, что эти системы еще только разрабатываются, хотя и выразил надежду, что впервые они будут протестированы на Украине. "В мире постмодерна можно заключить контракт на то, чего ещё нет за бабки, которых тоже нет", - комментирует сделку украинский оппозиционный Telegram-канал "ЗеРада".Стамбул. Принуждение к мируИз Парижа Зеленский вылетает в Стамбул, где намерен встретиться со спецпредставителем Трампа Стивом Уиткоффом для обсуждения возобновления мирных переговоров с РФ. Зеленский заявил, что якобы хочет вернуть США к участию в мирном урегулировании конфликта. При этом буквально на прошлой неделе в МИД Украины заявили о полной остановке переговоров с РФ.В Кремле на этот счет заявили, что не в курсе ни о каких переговорах и намерениях Зеленского их проводить. Бывший советник Офиса президента Алексей Арестович полагает, что уже запущен процесс снятия Зеленского и транзита власти на Украине. Параллельно с этим, по его словам, активизировались переговоры о прекращении войны: Трамп снова высказывает большой оптимизм, а в МИД Турции даже назвали дату возможного возобновления переговоров - 3 декабря.Украинский оппозиционный Telegram-канал "Резидент" пишет, что Зеленский собирается предложить энергетическое перемирие Кремлю, а также использовать переговоры с Уиткоффом для сохранения позиций Андрея Ермака. Зеленский заявил о намерении перезапустить переговоры по окончанию войны, так как надеется остановить публикацию компромата от НАБУ/САП, пишет "Резидент".Украинский политолог Андрей Золотарёв считает, что администрация США на фоне коррупционного скандала и провалов на фронте будет давить на Зеленского, требуя заключения перемирия. Перед Зеленским и ВСУ, по мнению политолога, сейчас стоит выбор между поражением и уничтожением. В такой ситуации, США потребуют от Киева действовать по принципу меньшего зла.О других особенностях происходящих на Украине событий - в статье "Бунтуют против Ермака и рвутся к кормушке. Чем занимаются украинские элиты"

