https://ukraina.ru/20251120/rossiya-gotovit-zhstkiy-otvet-na-plany-zapada-po-konfiskatsii-aktivov-mirnyy-plan-ssha-itogi-20-noyabrya-1071933989.html

Россия готовит жёсткий ответ на планы Запада по конфискации активов. Мирный план США. Итоги 20 ноября

Россия готовит жёсткий ответ на планы Запада по конфискации активов. Мирный план США. Итоги 20 ноября - 20.11.2025 Украина.ру

Россия готовит жёсткий ответ на планы Запада по конфискации активов. Мирный план США. Итоги 20 ноября

Эксперты расценивают планы Брюсселя по использованию замороженных российских средств для финансирования Киева как акт экономической войны, прямое нарушение международного права и беспрецедентный случай в мировой финансовой практике. В случае реализации этих провокационных планов Москва готова применить асимметричные меры ответного характера

2025-11-20T18:05

2025-11-20T18:05

2025-11-20T18:05

новости

россия

украина

сша

дмитрий песков

михаил мишустин

кит келлог

вооруженные силы украины

the economist

упц

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/0c/1071491063_0:22:800:472_1920x0_80_0_0_e74cbb697dce36af149ac6449c5f500e.jpg

Государственная Дума Российской Федерации приняла официальное обращение к председателю правительства Михаилу Мишустину с требованием разработать комплекс жёстких ответных мер на возможную конфискацию активов Центробанка России со стороны Европейского союза. Как отмечают эксперты, в Брюсселе открыто обсуждают план финансирования Киева за счёт замороженных российских средств, что представляет собой акт экономической войны и прямое нарушение международного права. В случае реализации этих провокационных планов Москва будет вынуждена применить асимметричные, но абсолютно законные меры ответного характера. В качестве компенсации за причинённый ущерб могут быть использованы активы нерезидентов из недружественных стран, находящиеся в российской юрисдикции. Кроме того, любые посягательства на собственность России повлекут за собой подачу исков о возмещении ущерба к оператору системы Euroclear и государству Бельгия во всех возможных судебных инстанциях. Песков: Консультаций по Украине нет, но контакты сохраняютсяПресс-секретарь президента Дмитрий Песков в своём традиционном брифинге для журналистов заявил, что полноформатных консультаций с США по урегулированию на Украине не ведётся, однако рабочие контакты между сторонами продолжаются. "Россия была и остаётся открытой к поиску дипломатических решений, но для этого необходимо устранить глубинные причины конфликта", — подчеркнул представитель Кремля. Песков также отметил, что Москва негативно оценивает поступающие из европейских столиц призывы к дальнейшей эскалации и нагнетанию напряжённости. Отдельное внимание было уделено вопросам обеспечения безопасности Калининградской области в условиях продолжающегося давления со стороны Запада. План США предусматривает радикальное сокращение ВСУСогласно данным, опубликованным авторитетным изданием The Economist, американский план урегулирования украинского конфликта предполагает сокращение численности Вооруженных сил Украины на 60% — до 40% от текущего уровня. Документ, состоящий из 28 пунктов, сформированных в четыре тематических блока, включает такие условия, как: - Передачу России всей территории Донбасса; - Заморозку линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях; - Официальное признание Крыма и Донбасса российскими территориями; - Сокращение американской военной помощи и запрет на размещение на Украине иностранных войск; - Установление официального статуса канонической УПЦ и признание русского языка государственным. Для обсуждения этого документа в Киев срочно прибыл министр американской армии Дэниел Дрисколл. По данным источников, план уже вызвал ожесточённые споры в дипломатических кругах ЕС. Отставка спецпредставителя США по УкраинеАгентство Reuters со ссылкой на осведомлённые источники сообщает о планах спецпредставителя США по вопросам Украины Кита Келлога уйти в отставку в январе 2026 года. По данным издания, формальной причиной является временный характер должности, однако наблюдатели не исключают, что реальной причиной мог стать конфликт с другим спецпосланником Стивом Уиткоффом, активно продвигающим альтернативный план урегулирования. На фоне ужесточения санкционной политики Запада Россия демонстрирует стратегическую выдержку и готовность как к асимметричным ответным мерам в экономической сфере, так и к конструктивному диалогу по вопросам урегулирования.Предложения США, предполагающие значительные территориальные и военные уступки со стороны Киева, свидетельствуют о признании Вашингтомом невозможности достижения военной победы Украины. Сложная дипломатическая игра вокруг будущего украинского кризиса вступает в новую фазу, где Россия сохраняет за собой роль ключевого участника переговорного процесса.Оперативная сводка за 20 ноября 2025 года: российская армия укрепляет позиции на ключевых направленияхНа всех участках линии соприкосновения продолжаются активные боевые действия. По данным Минобороны РФ, за последние 24 часа ликвидировано до 1370 украинских военнослужащих, уничтожены танк, три БМП, 18 автомобилей, 6 орудий полевой артиллерии, а также станции РЭБ и склады боеприпасов противника. Освобождение Ямполя и продвижение на западВажным достижением стало полное освобождение населенного пункта Ямполь в Донецкой Народной Республике. Этот пункт имеет стратегическое значение для контроля логистических маршрутов в направлении Северска и Красного Лимана. Одновременно подразделения ВС РФ установили полный контроль над селом Затишье на Гуляйпольском направлении, где украинские военнослужащие оставили раненых сослуживцев при отступлении. Успехи в Запорожской областиМинобороны РФ подтвердило освобождение населенного пункта Веселое в Запорожской области. Российские войска продолжают методичное продвижение, зачищая освобожденные территории. За период с 14 по 17 ноября российская армия продвинулась на территории порядка 35 кв. км, ведется зачистка населенных пунктов, включая Красный Лиман и Родинское. Ситуация на купянском направленииНа Купянском направлении продолжаются операции по ликвидации окруженной группировки ВСУ. В районе Красноармейска зафиксированы случаи добровольной сдачи в плен украинских военнослужащих - за сутки сдались четверо военнослужащих ВСУ. Эффективность ПВОСистемы противовоздушной обороны продемонстрировали высокую эффективность, уничтожив за сутки 4 крылатые ракеты воздушного базирования Storm Shadow и 119 беспилотников самолетного типа. Общая оценка ситуацииУкраинская сторона, неся значительные потери, вынуждена перебрасывать на передовую подразделения, укомплектованные женщинами-военнослужащими, а также технический персонал авиации. В районах Волчанска и Харьковской области продолжаются ожесточенные бои, где российские штурмовые группы демонстрируют высокую активность и наступательную инициативу. Систематическое продвижение российских войск и эффективное подавление оборонительных позиций противника свидетельствуют о последовательной реализации планов командования СВО по демилитаризации Украины и защите мирного населения Донбасса.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20251120/1071913427.html

https://ukraina.ru/20251120/1071890752.html

https://ukraina.ru/20251120/1071912861.html

россия

украина

сша

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Эдуард Рштуни

Эдуард Рштуни

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Эдуард Рштуни

новости, россия, украина, сша, дмитрий песков, михаил мишустин, кит келлог, вооруженные силы украины, the economist, упц