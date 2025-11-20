https://ukraina.ru/20251120/1071925376.html

Иван Скориков: Зеленский отбивается и от Трампа, и от глобалистов, а Россия занимает Покровск и Купянск

Надеюсь, что освободим Покровск и Купянск, а также приблизимся к освобождению Гуляйполя. Это уже будут серьезные удары по ВСУ и режиму Зеленского. Хотя не будем забывать, что продвижение идет сложно. Все остальное в этом году будет зависеть от дипломатов

Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван СкориковСейчас в СМИ вновь стала педалироваться тема переговоров по Украине, которая в предыдущие разы заканчивалась примерно так: Путин и Трамп о чем-то договариваются, эти договоренности доводятся до Зеленского, Зеленский бежит за поддержкой к европейцам, Трамп пасует, война продолжается. Правда, сейчас в эту привычную схему добавились два новых фактора: резкое ухудшение обстановки на фронте для ВСУ и коррупционный скандал с делом Миндича.- Иван, насколько эти два новых фактора могут стать решающими?- США и Трамп хотели бы использовать коррупционный скандал и ситуацию на фронте для давления на Банковую, чтобы она поменяла свою позицию. Но мы неоднократно убеждались, что Трамп не имеет реальных рычагов влияния на Зеленского, который, пользуясь военным положением, объясняет европейцам и Трампу: "Если сейчас провести выборы, может наступить политическая турбулентность. Система власти рухнет, это ухудшит обстановку на фронте, и Украина может проиграть вообще". На это ни Трамп, ни тем более европейцы не готовы. И Зеленский это прекрасно понимает.Зеленский и европейцы ожидают, что ситуация в самой Америке изменится. До выборов в Конгресс остается меньше года, на которых Трампа могут скрутить демократы. Поэтому Зеленский так строптиво себя ведет с Трампом. При этом Зеленский понимает, что европейский ВПК пока не готов заместить американский. Поэтому ему периодически приходится лебезить перед Трампом, чтобы не остаться без финансирования и военной помощи.А что касается пленок Миндича, то пока мы лишь видим фазу шантажа. Это еще не политическая война против Зеленского. Если он будет следовать определенным правилам игры, которые ему навязывают и Трамп, и европейцы, желающие продолжать войну, пленки на этом и закончатся.Зачем это европейцам нужно?Они предлагают Зеленскому найти козла отпущения и сдать свое окружение. Не только Миндича, с которым уже все ясно, но и более высоких фигур, включая Ермака (теневого кардинала украинской власти). То, что Зеленский готов на это пойти при определенных условиях, тоже всем очевидно. Он ведь уже сдавал своего патрона Коломойского*, который до сих пор сидит.Также сговорчивости Зеленского может поспособствовать несформированная группа оппозиции, которые хотят заручиться поддержкой и европейцев, и Трампа, если Зеленский не будет уступать. Они попытаются переформатировать Раду, чтобы у Зеленского исчезло монобольшинство и можно было бы блокировать решения вертикали власти, созданной Зеленским и Ермаком.Повторюсь, пока только идет фаза шантажа. Никакой битвы с Зеленским нет. Тем более, военное положение предполагает, что Зеленский может сам перейти в контратаку, обвинив НАБУ и оппозицию в том, что они агенты Кремля. Нельзя исключать, что он сам может выйти победителем в этой борьбе. Пока же он не хочет лишний раз провоцировать ситуацию, потому что опасается полного ухода Трампа из конфликта.- Я все равно не совсем понял, зачем европейцам надо требовать от Зеленского сдать Ермака?- Это же не Трамп создавал НАБУ. Его создавали структуры этой глобалистов и демократов, которая была вынуждена временно поселиться в Брюсселе. И они давят на Зеленского, чтобы он сдал Ермака, обелил свой имидж и стал более управляемым. То есть глобалисты запустили эту кампанию, а Трамп этим решил этим воспользоваться.Конечно, у Трампа есть определенные рычаги влияния на Зеленского. Но Зеленский больше подчиняется глобалистам, поскольку они готовы поддерживать его, подразумевая, что на Украине ведется борьба не только против России, но и против трампизма в Европе.Повторюсь, это серьезная идеологическая борьба внутри самого Запада.- А насколько обоснованы надежды глобалистов на то, что Трамп и идеология трампизма проиграет?- Они надеются на реванш демократов на выборах в Конгресс осенью 2026 года. Дальше они попытаются выйти на процедуру импичмента, судов и тотальной дискредитации, чтобы не допустить переизбрания трампистов на следующих президентских выборах. Они уже не рассчитывают скрутить Трампа с помощью глубинного государства, как это было в первый его срок, поскольку внутри этого глубинного государства уже поменялись люди и смыслы. Это серьезная внутриполитическая борьба, которой в США не было со времен гражданской войны.- На что будут напирать демократы? На ухудшение ситуации в экономике?- Да. На ухудшение ситуации в экономике и на то, что Трамп болтун, который не реализовал ни один из своих мессианских проектов, а также на дискриминацию меньшинств. Наверняка опять "Раша Гейт" будет возобновлен. Как бы там ни было, большинство американских СМИ контролируются глобалистской частью Запада, несмотря на персональные успехи Трампа.- Обстановку на фронте вы как оцениваете? Какой реалистичный максимум мы можем из нее извлечь до конца года?- Надеюсь, что освободим Покровск и Купянск, а также приблизимся к освобождению Гуляйполя. Это уже будут серьезные удары по ВСУ и режиму Зеленского. Хотя не будем забывать, что продвижение идет сложно. Все остальное в этом году будет зависеть от дипломатов.- Позволят ли нам эти успехи ужесточить свою позицию на переговорах?- Не думаю, что мы будем что-то ужесточать. Позиция России понятна. Нас интересуют не только территории, но и переформатирование Украины, чтобы она перестала быть АнтиРоссией. Это наши фундаментальные условия.Зеленский на это не хочет идти. Трамп предлагает решать эти вопросы не сразу в рамках договоренностей, а в рамках будущей избирательной кампании на Украине. А Зеленский боится, что ему не найдется место на Украине в случае проведения выборов.Поэтому он называет любые условия России неприемлемыми.- А какой-то реалистичный выход из конфликта сейчас просматривается?- Наша задача остается прежней: разгромить ВСУ, чтобы спровоцировать такую политическую турбулентность, которая окончательно похоронит Украину. И пока, учитывая наши ресурсы, время работает на нас.*Признан в России спонсором терроризма и экстремизмаТакже по теме - в интервью Георгия Бовта: Свержение Зеленского не приведет к миру, потому что сами украинцы все еще готовы воевать

