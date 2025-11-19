Прекрасный обзор местности на 360 градусов: военкор рассказал о новом вездеходе "Улан" - 19.11.2025 Украина.ру
Прекрасный обзор местности на 360 градусов: военкор рассказал о новом вездеходе "Улан"
Прекрасный обзор местности на 360 градусов: военкор рассказал о новом вездеходе "Улан" - 19.11.2025 Украина.ру
Прекрасный обзор местности на 360 градусов: военкор рассказал о новом вездеходе "Улан"
Новый армейский вездеход "Улан-2" на базе "Газели" пришел на смену фронтовым "буханкам" для логистики на переднем крае. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент Народного фронта (Донецк) Владимир Разин, который регулярно посещает зону боевых действий
Разин, лично тестировавший технику, подробно описал новинку. "А теперь появились "Уланы-2" на базе "Газели". У них движок мощнее и кузов больше. Ничего лишнего в машине нет. Кузов открыт. У водителя в кабине и еще пары человек с ним прекрасный обзор местности на 360 градусов", — рассказал военкор.Журналист отметил, что для штурмовых действий машина вряд ли подходит, но является оптимальным вариантом для логистики. "Мы прекрасно помним "Буханку", которая ранее эти функции исполняла. Мы видели ее в разных исполнениях от наших военных. Спиленный кузов, наваренные "мангалы". Военный корреспондент добавил, что "Улан-2" — это модификация модифицированной "буханки", которая давно стала привычным транспортом на фронте."Сейчас войска насыщаются такими машинами", — заключил собеседник издания.Полный текст материала "Владимир Разин: России нужно много защищенных бронемашин, чтобы развить прорыв фронта ВСУ возле Гуляйполя" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты СВО — в статье Геннадия Алехина "FPV-дроны становятся главной ударной силой БПЛА Российской армии в зоне спецоперации" на сайте Украина.ру.
Прекрасный обзор местности на 360 градусов: военкор рассказал о новом вездеходе "Улан"

05:30 19.11.2025
 
Новый армейский вездеход "Улан-2" на базе "Газели" пришел на смену фронтовым "буханкам" для логистики на переднем крае. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент Народного фронта (Донецк) Владимир Разин, который регулярно посещает зону боевых действий
Разин, лично тестировавший технику, подробно описал новинку. "А теперь появились "Уланы-2" на базе "Газели". У них движок мощнее и кузов больше. Ничего лишнего в машине нет. Кузов открыт. У водителя в кабине и еще пары человек с ним прекрасный обзор местности на 360 градусов", — рассказал военкор.
Журналист отметил, что для штурмовых действий машина вряд ли подходит, но является оптимальным вариантом для логистики. "Мы прекрасно помним "Буханку", которая ранее эти функции исполняла. Мы видели ее в разных исполнениях от наших военных. Спиленный кузов, наваренные "мангалы".
Военный корреспондент добавил, что "Улан-2" — это модификация модифицированной "буханки", которая давно стала привычным транспортом на фронте.
"Сейчас войска насыщаются такими машинами", — заключил собеседник издания.
Полный текст материала "Владимир Разин: России нужно много защищенных бронемашин, чтобы развить прорыв фронта ВСУ возле Гуляйполя" на сайте Украина.ру.
Про другие аспекты СВО — в статье Геннадия Алехина "FPV-дроны становятся главной ударной силой БПЛА Российской армии в зоне спецоперации" на сайте Украина.ру.
машины транспорт бронетехника
 
