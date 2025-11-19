https://ukraina.ru/20251119/prekrasnyy-obzor-mestnosti-na-360-gradusov-voenkor-rasskazal-o-novom-vezdekhode-ulan--1071729538.html

Прекрасный обзор местности на 360 градусов: военкор рассказал о новом вездеходе "Улан"

Прекрасный обзор местности на 360 градусов: военкор рассказал о новом вездеходе "Улан" - 19.11.2025 Украина.ру

Прекрасный обзор местности на 360 градусов: военкор рассказал о новом вездеходе "Улан"

Новый армейский вездеход "Улан-2" на базе "Газели" пришел на смену фронтовым "буханкам" для логистики на переднем крае. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент Народного фронта (Донецк) Владимир Разин, который регулярно посещает зону боевых действий

2025-11-19T05:30

2025-11-19T05:30

2025-11-19T05:30

новости

россия

сво

дзен новости сво

новости сво сейчас

новости сво россия

новости сво

спецоперация

война

война на украине

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/1f/1070982786_0:79:1280:799_1920x0_80_0_0_fc7bbbbcf534ff7ea22493ad789a815e.jpg

Разин, лично тестировавший технику, подробно описал новинку. "А теперь появились "Уланы-2" на базе "Газели". У них движок мощнее и кузов больше. Ничего лишнего в машине нет. Кузов открыт. У водителя в кабине и еще пары человек с ним прекрасный обзор местности на 360 градусов", — рассказал военкор.Журналист отметил, что для штурмовых действий машина вряд ли подходит, но является оптимальным вариантом для логистики. "Мы прекрасно помним "Буханку", которая ранее эти функции исполняла. Мы видели ее в разных исполнениях от наших военных. Спиленный кузов, наваренные "мангалы". Военный корреспондент добавил, что "Улан-2" — это модификация модифицированной "буханки", которая давно стала привычным транспортом на фронте."Сейчас войска насыщаются такими машинами", — заключил собеседник издания.Полный текст материала "Владимир Разин: России нужно много защищенных бронемашин, чтобы развить прорыв фронта ВСУ возле Гуляйполя" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты СВО — в статье Геннадия Алехина "FPV-дроны становятся главной ударной силой БПЛА Российской армии в зоне спецоперации" на сайте Украина.ру.

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, сво, дзен новости сво, новости сво сейчас, новости сво россия, новости сво, спецоперация, война, война на украине, машины, транспорт, бронетехника