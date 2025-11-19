https://ukraina.ru/20251119/eto-ne-my-obgadilis-eto-takaya-voyna-ekspert-o-provale-teorii-zaluzhnogo-i-uspeshnom-nastuplenii-vs-1071798855.html

"Это не мы обгадились. Это такая война": эксперт о провале теории Залужного и успешном наступлении ВС РФ

"Это не мы обгадились. Это такая война": эксперт о провале теории Залужного и успешном наступлении ВС РФ - 19.11.2025 Украина.ру

"Это не мы обгадились. Это такая война": эксперт о провале теории Залужного и успешном наступлении ВС РФ

Российская армия освоила новый тип ведения боевых действий быстрее противника, что позволяет ей непрерывно наступать на всех участках фронта, опровергая теорию Залужного о невозможности наступления. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал известный политолог, политтехнолог, теле и радиоведущий Дмитрий Куликов

2025-11-19T05:40

2025-11-19T05:40

2025-11-19T05:40

новости

россия

украина

европа

валерий залужный

дональд трамп

украина.ру

вооруженные силы украины

наступление вс рф

наступление россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/1a/1067666962_0:0:1256:708_1920x0_80_0_0_f941a95b3e192f9176a26863a9abb50e.jpg

Отвечая на вопрос о возможном развале фронта ВСУ после разгрома в Красноармейске, Куликов отметил, что это не зависит от одной точки. При этом политолог указал на особенный формат спецоперации. Ключевым преимуществом России, по его словам, стала скорость адаптации к новому типу войны. "И самое главное, что мы лучше и быстрее освоили этот новый тип войны. Там, где у нас были отставания (БПЛА), мы догнали и вышли вперед. Там, где у нас были преимущества (авиационные средства поражения), мы эффективно это использовали", — констатировал политолог.Он также подчеркнул, что российское руководство ведет боевые действия расчётливо и, в отличие от Украины, действительно бережет людей."Помните, когда провала контрнаступа Залужный выпустил две статьи на тему "Это не мы обгадились. Это такая война, когда никто наступать не может". И в ответ Залужному и всей этой западной концепции с октября 2023 года российские войска непрерывно наступают... А Украина и штабы НАТО ничего не могут противопоставить вооруженным силам России", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Дмитрий Куликов: Трамп выйдет на сцену, когда Россия нанесет Украине и Европе стратегическое поражение" на сайте Украина.ру.О других аспектах СВО — в материале "Владимир Ераносян: Армия России шлифует ФАБами гарнизон ВСУ в Мирнограде и ведет сложные бои в Купянске" на сайте Украина.ру.

россия

украина

европа

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, украина, европа, валерий залужный, дональд трамп, украина.ру, вооруженные силы украины, наступление вс рф, наступление россии, сво, дзен новости сво, новости сво сейчас, новости сво россия, прогнозы сво, спецоперация, война, война на украине, куликов дмитрий