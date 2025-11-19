"Это не мы обгадились. Это такая война": эксперт о провале теории Залужного и успешном наступлении ВС РФ - 19.11.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251119/eto-ne-my-obgadilis-eto-takaya-voyna-ekspert-o-provale-teorii-zaluzhnogo-i-uspeshnom-nastuplenii-vs-1071798855.html
"Это не мы обгадились. Это такая война": эксперт о провале теории Залужного и успешном наступлении ВС РФ
"Это не мы обгадились. Это такая война": эксперт о провале теории Залужного и успешном наступлении ВС РФ - 19.11.2025 Украина.ру
"Это не мы обгадились. Это такая война": эксперт о провале теории Залужного и успешном наступлении ВС РФ
Российская армия освоила новый тип ведения боевых действий быстрее противника, что позволяет ей непрерывно наступать на всех участках фронта, опровергая теорию Залужного о невозможности наступления. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал известный политолог, политтехнолог, теле и радиоведущий Дмитрий Куликов
2025-11-19T05:40
2025-11-19T05:40
новости
россия
украина
европа
валерий залужный
дональд трамп
украина.ру
вооруженные силы украины
наступление вс рф
наступление россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/1a/1067666962_0:0:1256:708_1920x0_80_0_0_f941a95b3e192f9176a26863a9abb50e.jpg
Отвечая на вопрос о возможном развале фронта ВСУ после разгрома в Красноармейске, Куликов отметил, что это не зависит от одной точки. При этом политолог указал на особенный формат спецоперации. Ключевым преимуществом России, по его словам, стала скорость адаптации к новому типу войны. "И самое главное, что мы лучше и быстрее освоили этот новый тип войны. Там, где у нас были отставания (БПЛА), мы догнали и вышли вперед. Там, где у нас были преимущества (авиационные средства поражения), мы эффективно это использовали", — констатировал политолог.Он также подчеркнул, что российское руководство ведет боевые действия расчётливо и, в отличие от Украины, действительно бережет людей."Помните, когда провала контрнаступа Залужный выпустил две статьи на тему "Это не мы обгадились. Это такая война, когда никто наступать не может". И в ответ Залужному и всей этой западной концепции с октября 2023 года российские войска непрерывно наступают... А Украина и штабы НАТО ничего не могут противопоставить вооруженным силам России", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Дмитрий Куликов: Трамп выйдет на сцену, когда Россия нанесет Украине и Европе стратегическое поражение" на сайте Украина.ру.О других аспектах СВО — в материале "Владимир Ераносян: Армия России шлифует ФАБами гарнизон ВСУ в Мирнограде и ведет сложные бои в Купянске" на сайте Украина.ру.
россия
украина
европа
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/1a/1067666962_296:0:1256:720_1920x0_80_0_0_364080087fc8b3ff6236dea49d66e237.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, украина, европа, валерий залужный, дональд трамп, украина.ру, вооруженные силы украины, наступление вс рф, наступление россии, сво, дзен новости сво, новости сво сейчас, новости сво россия, прогнозы сво, спецоперация, война, война на украине, куликов дмитрий
Новости, Россия, Украина, Европа, Валерий Залужный, Дональд Трамп, Украина.ру, Вооруженные силы Украины, наступление ВС РФ, наступление России, СВО, дзен новости СВО, новости СВО сейчас, новости СВО Россия, прогнозы СВО, Спецоперация, война, война на Украине, Куликов Дмитрий

"Это не мы обгадились. Это такая война": эксперт о провале теории Залужного и успешном наступлении ВС РФ

05:40 19.11.2025
 
© Украина.ру
- РИА Новости, 1920, 19.11.2025
© Украина.ру
Читать в
ДзенTelegram
Российская армия освоила новый тип ведения боевых действий быстрее противника, что позволяет ей непрерывно наступать на всех участках фронта, опровергая теорию Залужного о невозможности наступления. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал известный политолог, политтехнолог, теле и радиоведущий Дмитрий Куликов
Отвечая на вопрос о возможном развале фронта ВСУ после разгрома в Красноармейске, Куликов отметил, что это не зависит от одной точки. При этом политолог указал на особенный формат спецоперации.
"СВО – это особенные боевые действия. Они действительно привнесли очень много нового. Их осмысление требует серьезной реорганизации родов войск и способов ведения наступательных операций", — заявил эксперт.
Ключевым преимуществом России, по его словам, стала скорость адаптации к новому типу войны.
"И самое главное, что мы лучше и быстрее освоили этот новый тип войны. Там, где у нас были отставания (БПЛА), мы догнали и вышли вперед. Там, где у нас были преимущества (авиационные средства поражения), мы эффективно это использовали", — констатировал политолог.
Он также подчеркнул, что российское руководство ведет боевые действия расчётливо и, в отличие от Украины, действительно бережет людей.
"Помните, когда провала контрнаступа Залужный выпустил две статьи на тему "Это не мы обгадились. Это такая война, когда никто наступать не может". И в ответ Залужному и всей этой западной концепции с октября 2023 года российские войска непрерывно наступают... А Украина и штабы НАТО ничего не могут противопоставить вооруженным силам России", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Дмитрий Куликов: Трамп выйдет на сцену, когда Россия нанесет Украине и Европе стратегическое поражение" на сайте Украина.ру.
О других аспектах СВО — в материале "Владимир Ераносян: Армия России шлифует ФАБами гарнизон ВСУ в Мирнограде и ведет сложные бои в Купянске" на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиРоссияУкраинаЕвропаВалерий ЗалужныйДональд ТрампУкраина.руВооруженные силы Украинынаступление ВС РФнаступление РоссииСВОдзен новости СВОновости СВО сейчасновости СВО Россияпрогнозы СВОСпецоперациявойнавойна на УкраинеКуликов Дмитрий
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
07:15За ночь над регионами РФ и акваториями Азовского и Черного морей сбиты 65 украинских БПЛА, сообщили в Минобороны
07:14ВС РФ нанесли удары по целям врага во Львовской области
07:14Сообщается о повторных пусках ракет "Калибр"
07:10«Герани» летят в направлении Львова и области
07:04"Апофеоз войны" в Николаеве и "Герника" в Мадриде: как соросята теснят клоунов на культурном фронте
07:00Полковник Виктор Баранец: Если Россия утроит удары по энергетике Украины, ей придется поднять лапы кверху
06:55В Польше призвали заложить взрывчатку под российскими путями
06:40"Иллюзия международной поддержки". Что говорят на Украине о новом гастрольном туре Зеленского
06:30Экономика Украины и война: плёночный "антикриз", Бессарабия без света и деньги от Европы
06:20Пресс-секретарь МККК Галина Бальзамова: Мы не суд, чтобы решать, кто прав, а кто виноват
06:10Бунтуют против Ермака и рвутся к кормушке. Чем занимаются украинские элиты
06:01Газовая “морковка” в кредит и происки Зеленского. Юрий Станкевич о поставках американского СПГ на Украину
06:00Осталось недолго: Ростислав Ищенко рассказал, когда может обрушиться режим Зеленского
05:50Мечутся из угла в угол: Куликов о том, приведет ли разгром ВСУ в Красноармейске к разлому фронта
05:40"Это не мы обгадились. Это такая война": эксперт о провале теории Залужного и успешном наступлении ВС РФ
05:30Прекрасный обзор местности на 360 градусов: военкор рассказал о новом вездеходе "Улан"
05:20Такой же "британец" с "голубоватым отливом": Ищенко о том, может ли Залужный сменить Зеленского
05:10"Это будет интересная история": Куликов о том, удастся ли НАБУ дожать Зеленского, СБУ и британцев
05:06На подходе ракеты. Сводка ночных ударов ВС РФ по объектам Украины на 5:00
05:00"Трамп подогнал флот к Венесуэле": Юшков о геополитическом противостоянии за нефть и газ
Лента новостейМолния