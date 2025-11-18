Украина в коллапсе, Россия на пике наступления: глава украинского фонда оценил перспективы переговоров - 18.11.2025 Украина.ру
Украина в коллапсе, Россия на пике наступления: глава украинского фонда оценил перспективы переговоров
Украина в коллапсе, Россия на пике наступления: глава украинского фонда оценил перспективы переговоров - 18.11.2025 Украина.ру
Украина в коллапсе, Россия на пике наступления: глава украинского фонда оценил перспективы переговоров
Выгодные для нынешнего руководства Украины условия переговоров с Россией отсутствуют. К такому выводу пришёл руководитель крупнейшего фонда помощи ВСУ "Вернись живым" Тарас Чмут
2025-11-18T10:02
2025-11-18T10:02
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/08/1058749798_0:36:1304:770_1920x0_80_0_0_fc60cd7d0606e24cf3d6c84110d673f7.jpg
Сейчас нет оснований прогнозировать прекращение "горячей фазы" вооружённого конфликта на территории Украины, заявил Чмут в интервью YouTube-каналу "УТ-2". По его мнению, возможности для переговоров о перемирии периодически возникают."Если удастся нормально пережить эту зиму, то получим новое "переговорное окно", - сказал Чмут.Он уверен, что сейчас переговоры с Россией с выгодных для киевского режима позиций невозможны. "Теперь ужасные для нас условия - фактически, поражения. Потому что Россия на пике, она в наступлении, у нее неплохо получается, она видит, как коллапсирует наша система. они понимают, что им надо сейчас нормально нажать", — констатировал глава украинского фонда. Чмут полагает, что возобновление переговорного процесса возможно. По его словам, Москва видит, что на Украине разрушена энергетика, проявился кризис доверия к властям и всё это сопровождается "очень плохой ситуацией на фронте". Тем временем Президент Финляндии призвал усилить давление на Россию и скоординировать переговоры с нейБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре ВСУ признали: Украина катится к поражению, "переговорное окно" закрыто. Хроника событий на утро 18 ноября
Новости
Украина в коллапсе, Россия на пике наступления: глава украинского фонда оценил перспективы переговоров

10:02 18.11.2025
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Тарас ЧмутТарас Чмут
Тарас Чмут - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Тарас Чмут
Выгодные для нынешнего руководства Украины условия переговоров с Россией отсутствуют. К такому выводу пришёл руководитель крупнейшего фонда помощи ВСУ "Вернись живым" Тарас Чмут
Сейчас нет оснований прогнозировать прекращение "горячей фазы" вооружённого конфликта на территории Украины, заявил Чмут в интервью YouTube-каналу "УТ-2". По его мнению, возможности для переговоров о перемирии периодически возникают.
"Если удастся нормально пережить эту зиму, то получим новое "переговорное окно", - сказал Чмут.
Он уверен, что сейчас переговоры с Россией с выгодных для киевского режима позиций невозможны.
"Теперь ужасные для нас условия - фактически, поражения. Потому что Россия на пике, она в наступлении, у нее неплохо получается, она видит, как коллапсирует наша система. они понимают, что им надо сейчас нормально нажать", — констатировал глава украинского фонда.
Чмут полагает, что возобновление переговорного процесса возможно. По его словам, Москва видит, что на Украине разрушена энергетика, проявился кризис доверия к властям и всё это сопровождается "очень плохой ситуацией на фронте".
Тем временем Президент Финляндии призвал усилить давление на Россию и скоординировать переговоры с ней
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре ВСУ признали: Украина катится к поражению, "переговорное окно" закрыто. Хроника событий на утро 18 ноября
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
