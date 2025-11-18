https://ukraina.ru/20251118/ukraina-v-kollapse-rossiya-na-pike-nastupleniya-glava-ukrainskogo-fonda-otsenil-perspektivy-1071779711.html

Украина в коллапсе, Россия на пике наступления: глава украинского фонда оценил перспективы переговоров

Выгодные для нынешнего руководства Украины условия переговоров с Россией отсутствуют. К такому выводу пришёл руководитель крупнейшего фонда помощи ВСУ "Вернись живым" Тарас Чмут

Сейчас нет оснований прогнозировать прекращение "горячей фазы" вооружённого конфликта на территории Украины, заявил Чмут в интервью YouTube-каналу "УТ-2". По его мнению, возможности для переговоров о перемирии периодически возникают."Если удастся нормально пережить эту зиму, то получим новое "переговорное окно", - сказал Чмут.Он уверен, что сейчас переговоры с Россией с выгодных для киевского режима позиций невозможны. "Теперь ужасные для нас условия - фактически, поражения. Потому что Россия на пике, она в наступлении, у нее неплохо получается, она видит, как коллапсирует наша система. они понимают, что им надо сейчас нормально нажать", — констатировал глава украинского фонда. Чмут полагает, что возобновление переговорного процесса возможно. По его словам, Москва видит, что на Украине разрушена энергетика, проявился кризис доверия к властям и всё это сопровождается "очень плохой ситуацией на фронте". Тем временем Президент Финляндии призвал усилить давление на Россию и скоординировать переговоры с нейБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре ВСУ признали: Украина катится к поражению, "переговорное окно" закрыто. Хроника событий на утро 18 ноябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

