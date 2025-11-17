https://ukraina.ru/20251117/posledstviya-korruptsionnogo-skandala-provaly-vsu-vzvinchivanie-tsen-khronika-sobytiy-na-utro-17-noyabrya-1071722415.html

Последствия коррупционного скандала, провалы ВСУ, взвинчивание цен. Хроника событий на утро 17 ноября

Коррупционный скандал на Украине подрывает дальнейшую европейскую поддержку Киева. ВС РФ уничтожают противника и технику. Украинцы жалуются на массовый рост цен

Журналист телеканала RTBF Сандро Калдерон считает, что крупный коррупционный скандал на Украине ослабит дальнейшую поддержку Киева со стороны Европы."(Коррупционный - ред.) скандал "Мидас" только начинается, но он еще больше ослабляет позиции Владимира Зеленского, который уже сталкивается с трудностями на поле боя. Украинский президент должен быстро вернуть доверие как своих сограждан, так и европейцев. В долгосрочной перспективе речь идет о рисках для вступления Украины в ЕС, а в краткосрочной - о продолжении европейской поддержки Украины перед лицом российской агрессии", - указал он.Калдерон полагает, что в целом борьба с коррупцией на Украине имеет серьёзные недостатки, так как, несмотря на принятие реформ, они пока недостаточно реализуются.На прошлой неделе Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) информировало, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции.Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и министра юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". Сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Владимира Зеленского Тимуру Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину.Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.НАБУ предъявило обвинение семерым участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Галущенко отстранен от должности министра юстиции, Раде предстоит утвердить его отставку, а также отставку Светланы Гринчук с должности министра энергетики. Зеленский в четверг ввел санкции против Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана.Как отметил замглавы комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКХ Алексей Кучеренко, власти Украины утратили контроль над ситуацией в энергетической сфере, допустив масштабную коррупцию."Мне страшно за страну. Правительство не вмешивается и не знает, что происходит в ключевой энергокомпании в стране. Это "Энергоатом" и "Нафтогаз". Вы что смеетесь? Вы кого за идиотов держите?" — возмутился он.По его словам, он пришел в ужас, когда прочитал доклад премьер-министра Украины Юлии Свириденко, где говорится о "незнании" фактов коррупции в энергетике. Депутат назвал эту ситуацию "полным фиаско".Ранее политолог Владимир Шаповалов отмечал, что Зеленский вывел коррупцию на Украине на новый уровень, прикрываясь военным положением в стране.В свою очередь бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в своем телеграм-канале указал, что администрация США в Вашингтоне занимается активным поиском кандидатуры украинского лидера на замену Зеленскому. По словам Азарова, данный факт подтвердил громкий коррупционный скандал.Впрочем, сейчас пока нелегко спрогнозировать, что будет после отставки Зеленского, добавил бывший премьер-министр. Как подчеркнул политик, на текущий момент в стране нет никого, кто мог бы проводить позитивную для Украины политику, поэтому ее будущее могут определить США и Британия, которые имеют рычаги управления государством.Провалы ВСУВ ночь на понедельник взрывы гремели в одесском Измаиле, а также в Изюме Харьковской области, Павлограде Днепропетровской области, в подконтрольном Киеву Херсоне и других регионах.Блогер Анатолий Шарий в своем телеграм-канале подтвердил, что Измаил в Одесской области оказался под массированной атакой беспилотников. По его словам, жители видели в небе зарево, один за другим раздавались взрывы, были перебои с электричеством.Телеграм-канал Украина.ру писал, что российские военные ночью нанесли многочисленные удары по целям в Одесской области.Без внимания ВС РФ не осталась и Сумская область. Ударные БПЛА в несколько заходов поразили объекты противника в Шостке, Ахтырке и в Сумах.Кроме того, "Герани" работали по целям в Харьковской (Изюм, Балаклея), Черниговской (Новгород-Северский) областях, в Павлограде. В Харьковской области по объектам противника также был нанесён ракетный удар.Телеграм-канал "Операция Z: Военкоры Русской Весны" отметил, что подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) бегут из котла под Димитровом (украинское название — Мирноград). Как уточняется, войска противника оставили значительную территорию южнее города. Фактически ВСУ покинули территорию южной части Димитрова и Сухого Яра, отметили военкоры.Военный эксперт Андрей Марочко подтвердил незавидное положение украинских военных. По его словам, за прошедшую неделю они потеряли больше трех тысяч военнослужащих убитыми и ранеными на рубежах Луганской Народной Республики (ЛНР).Он уточнил, что за этот период украинские войска лишились порядка 3305 бойцов, включая наемников. Самые большие потери зафиксированы в зоне ответственности "Запада" на Купянском, Боровском и Краснолиманском направлениях и на оккупированном участке в регионе.Кроме того, ВСУ понесли потери в технике — за минувшую неделю российские войска уничтожили девять танков, 31 орудие полевой артиллерии, 82 станции радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, 87 складов боеприпасов, горючего и материальных средств, а также 325 единиц автомобильной техники противника.Также мы уже писали, что Красноармейск практически окружен российскими военными.Сейчас же офицер в запасе Военно-морских сил Бразилии и аналитик Робинсон Фариназу предупредил, что потеря ВСУ Красноармейска (Покровска) может в перспективе оставить Киев без поддержки со стороны Евросоюза и США."Будь это бильярдом, шар "Покровск" ударил бы по двум другим. Первый - Евросоюз, который уже сейчас в сложной ситуации, а тогда начал бы думать, стоит ли дальше подпитывать проигранную войну. Но главное - [президент США Дональд] Трамп. Он и раньше мало хотел продлевать конфликт, который называл "войной Байдена". При падении Покровска это желание Трампа может вовсе исчезнуть, и США отойдут от поддержки Украины", - считает он.Он упомянул и другие последствия утраты формированиями ВСУ контроля над городом. Среди них потеря некогда ключевого логистического центра и явное опровержение слов Владимира Зеленского, утверждавшего, что ситуация в населенном пункте контролируется Киевом.Массовый рост ценУкраинцы жалуются на массовый рост цен на ЖКХ, продукты питания и лекарства, рассказал координатор Николаевского подполья Сергей Лебедев."Цены растут каждый день. И на продукты, и на лекарства. ЖКХ вроде и так уже для многих неподъемные", - указал житель Николаева.Другой украинец из Кривого Рога заверил, что с нового года цены на ЖКХ "взлетят капитально".Украинец добавил, что внедренная властями программа "Доступные лекарства" лишь частично покрывает потребности диабетиков и не касается массовых лекарств вроде аспирина, корвалола украинского производства."Цены выросли очень сильно. Даже если сравнивать с относительно недавним временем, например, летом 2024 года. Хлеб - с 15 до 30 гривен (с 29 до 58 рублей), вода минеральная - с 20 до 35 гривен (с 38 до 67 рублей). Соки - по 100 гривен (около 200 рублей) и больше. Лекарства подорожали", - поделился житель Одессы.По его словам, только на оплату ЖКХ у жителей города уходит около половины зарплаты.Денег нет даже у бойцов ВСУ. Так, в 80-й десантно-штурмовой бригаде Вооруженных сил Украины в Сумской области уже два месяца удерживают выплаты военнослужащим, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.В то же время, те же силовики рассказывали, что командир 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ Евгений Солодаев получает зарплату в 130 тысяч гривен в месяц (более 3 тысяч долларов), а его жена - 40 тысяч гривен (более 850 долларов), тогда как украинские военные "вынуждены подрабатывать таксистами, чтобы свести концы с концами". При этом в собственности у четы Солодаевых, согласно декларации 2018 года, земля площадью в 15 футбольных полей.Сейчас командование ВСУ рассматривает вопрос снятия с должности Солодаева, чье подразделение деморализовано и отступает в Харьковской области.Подробнее о незавидном положении ВСУ - в материале Подоляка заявил о стремительном сокращении численности ВСУ на сайте Украина.ру.

