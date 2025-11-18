https://ukraina.ru/20251118/prezident-finlyandii-prival-usilit-davlenie-na-rossiyu-i-skoordinirovat-peregovory-s-ney-1071776574.html

Президент Финляндии привал усилить давление на Россию и скоординировать переговоры с ней

Западным странам следует усилить давление на президента России, поддержать нынешнее руковдство Украины и готовиться к прямым переговорам с Москвой. Об этом в интервью изданию Politico заявил президент Финляндии Александр Стубб

"Александр Стабб заявил, что Вашингтону следует усилить давление на президента России, учитывая его нежелание согласиться на прекращение огня на Украине", - сказано в публикации.Стубб заявил, что США необходимо ввести новый пакет санкций, чтобы парализовать российскую промышленность и заставить Владимира Путина за стол переговоров в выгодном для Запада формате. ,Президент Финляндии прибег к образному сравнению "кнута и пряника" в выстраивании отношений с Москвой. По его мнению, Дональд Трамп "попробовал пряник на Аляске и в телефонном разговоре с Путиным"."Сейчас мы находимся в режиме кнута", – сказал Стубб. Он выразил надежду на эффективность "кнута" в виде усиления дискриминации России со стороны Вашингтона. Белый дом одобрил законопроект о новых масштабных антироссийских санкциях и двухпартийное большинство в парламенте США готово проголосовать за этот документ. Стубб выразил уверенность, что Путин в России прислушивается лишь к некоему "олигарху" и западное давление на российскую экономику будет эффективным. Президент Финляндии не пояснил свою мысль и не назвал фамилию того, кого считает олигархом. "Когда бы ни наступил момент [для прямых переговоров], а он наступит на каком-то этапе... это нужно будет скоординировать", - цитирует издание ответ Стубба на прямой вопрос о возможности прямых переговоров с Москвой. При этом финляндский политик не склонен видеть ЕС за столом переговоров с Москвой. Стубб считает, что "если мы сможем выступить посредниками, если мы сможем вести переговоры с украинцами, американцами, европейцами, я думаю, этого будет достаточно". Дату возможных переговоров с Россией он не назвал. Стубб призвал поддержать нынешнее руководство Украины от краха в I квартале 2026 года. Он также уклонился от обстоятельного ответа на вопрос об очередном коррупционном скандале вокруг Владимира Зеленского и заявил, что в этом ещё надо разобраться. Автор издания Украина.ру Дмитрий Ковалевич рассмотрел проблему в публикации Отмывали деньги для Зеленского и Ермака. Чем занимались фигуранты пленок Миндича братья ЦукерманыВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

