Одиночество: сознательно-бессознательный выбор современного человека - 18.11.2025
Одиночество: сознательно-бессознательный выбор современного человека
Одиночество: сознательно-бессознательный выбор современного человека - 18.11.2025 Украина.ру
Одиночество: сознательно-бессознательный выбор современного человека
В журнале The Economist иногда обращают внимание на окружающую реальность. Видимо этим объясняется появление статьи Питера Кроутера "Рост числа одиноких людей меняет мир" с подзаголовком "великая рецессия в отношениях". Название, кажется, не самое удачное – это мир меняет отношения между людьми. Однако тема, безусловно, важная
Кроутер указывает, что в мире растут количество одиноких людей:"Среди американцев в возрасте 25-34 лет доля живущих без супруга или партнёра за пять десятилетий удвоилась, достигнув 50% для мужчин и 41% для женщин. С 2010 года доля людей, живущих в одиночку, выросла в 26 из 30 богатых стран".По поводу последней цифры мы бы не были так уверены – наверняка там в статистику вмешивается мигрантский фактор. Мигранты живут обычно в соответствии с обычаями своей местности (вполне средневековыми), т.е. – семьями и шире – общинами. Коренное население более разобщено.Устаивает это далеко не всех ("опросы, проведённые в разных странах, показывают, что 60-73% предпочли бы отношения"), но ситуация, однако, не меняется.Перечисляет он и объективные факторы, которые ведут к этому.Прежде всего, это наличие больших экономических и юридических возможностей у женщин – если раньше наличие мужа нужно было для выживания женщины с ребёнком, то сейчас мать-одиночка, даже с несколькими детьми, хотя и не без труда обеспечивает достойный уровень жизни и себе и детям.При этом требования к мужчинам растут – если женщина сама может и зарабатывать, и вести хозяйство, и заниматься с детьми, то зачем ей мужчина, который только приносит деньги и не принимает участия в остальных аспектах жизни семьи? С другой стороны и у мужчин многих ограничений нет – автоматическая стиральная машинка буквально творит чудеса…Т.е., чисто технически семья не так, чтобы очень нужна. Всегда стоит вопрос о том, действительно ли в браке лучше, чем оставаться одному. Как ни странно – даже женщине с маленьким ребёнком (детьми).Играет свою роль и политическая поляризация – мужчины чаще придерживаются консервативных ("правых") взглядов, в то время как женщины – "левых". Сидеть в одной песочнице они не хотят.Мы отметим, что это работает только в моменты политических обострений, когда занятая политическая позиция действительно имеет значение – так было на Украине в 2004 и 2014 году (вероятно, и в 2022), когда массово распадались браки. Впрочем, речь в большинстве случаев шла не о политической позиции вообще, а об отношении к Майдану и постмайданному бытию.Другой фактор касается виртуальной жизни – "социальные сети и приложения для знакомств способствуют формированию нереалистичных ожиданий", создают видимость широкого выбора. Как сказал Айболит-66 Бармалею – "широта возможностей вас погубит".Самое грустное, что то и другое создавалось как раз для знакомств и в какой-то степени продолжает выполнять эту свою функцию – пары, которые нашли друг друга в сети действительно существуют, но они в большинстве относятся к более старшему поколению, которое не утратило навыков коммуникации.Среди молодёжи это реальность – молодые люди привыкли общаться через социальные сети и общаться офф-лайн зачастую просто боятся. Им более комфортно общаться ИИ.Если же подняться на уровень выше, мы обнаружим изменение самого общества в целом.Обычно говорят до деградации и атомизации. Ну, знаете – когда в 1960-х люди переселялись из бараков и коммуналок в отдельные квартиры это тоже была деградация и атомизация, сопровождавшаяся утратой многих коммуникативных навыков. И сейчас, бывает, можно услышать жалобы, что жильцы человейников даже соседей своих не знают, а вот раньше… Раньше было раньше – сейчас другие реалии. Домашнее хозяйство ведётся внутри семьи, не связанная с ней коммуникация возникает в случае стихийно или естественно возникших "клубных домов". Например, в домах офицерского состава неформальные коммуникации были более развиты, чем в муниципальных домах, куда селили очередников.Так обычно происходит – один навыки утрачиваются, другие – приобретаются. Общение в интернете – тоже комплекс коммуникативных навыков. И именно там, в интернете, завязываются новые социальные связи.В онлайне, конечно, во многом проще – ведь оффлайн мы вынуждены коммуницировать с разными людьми, а в интернете подбираем подходящий именно нам по ценностям и взглядам круг общения.Тут тоже можно сказать о деградации – погрузившись в свой мирок не замечаешь представителей других взглядов и потом очень удивляешься их наличию в реале. Однако до интернета было так же – только менее выраженно. И люди, которые принимали за конец света несоответствие реальности своим идеализированным о нём суждениям были всегда…Кроутер предлагает не бояться такого развития событий и принять его как данность. Мы с ним, пожалуй, согласимся, но за вычетом одного момента, на который он же сам обращает внимание: зачать ребенка онлайн нельзя. Т.е., тупик одиночества ведёт к сокращению и так не рекордной рождаемости.Более детально о демографических проблемах современного общества можно прочитать в статье Василия Стоякина "Перенаселение Земле не грозит. А вымирание?"
Одиночество: сознательно-бессознательный выбор современного человека

16:29 18.11.2025
 
Василий Стоякин
Василий Стоякин
автор издания Украина.ру
Все материалы
В журнале The Economist иногда обращают внимание на окружающую реальность. Видимо этим объясняется появление статьи Питера Кроутера "Рост числа одиноких людей меняет мир" с подзаголовком "великая рецессия в отношениях". Название, кажется, не самое удачное – это мир меняет отношения между людьми. Однако тема, безусловно, важная
Кроутер указывает, что в мире растут количество одиноких людей:
"Среди американцев в возрасте 25-34 лет доля живущих без супруга или партнёра за пять десятилетий удвоилась, достигнув 50% для мужчин и 41% для женщин. С 2010 года доля людей, живущих в одиночку, выросла в 26 из 30 богатых стран".
По поводу последней цифры мы бы не были так уверены – наверняка там в статистику вмешивается мигрантский фактор. Мигранты живут обычно в соответствии с обычаями своей местности (вполне средневековыми), т.е. – семьями и шире – общинами. Коренное население более разобщено.
Устаивает это далеко не всех ("опросы, проведённые в разных странах, показывают, что 60-73% предпочли бы отношения"), но ситуация, однако, не меняется.
Перечисляет он и объективные факторы, которые ведут к этому.
Прежде всего, это наличие больших экономических и юридических возможностей у женщин – если раньше наличие мужа нужно было для выживания женщины с ребёнком, то сейчас мать-одиночка, даже с несколькими детьми, хотя и не без труда обеспечивает достойный уровень жизни и себе и детям.
При этом требования к мужчинам растут – если женщина сама может и зарабатывать, и вести хозяйство, и заниматься с детьми, то зачем ей мужчина, который только приносит деньги и не принимает участия в остальных аспектах жизни семьи? С другой стороны и у мужчин многих ограничений нет – автоматическая стиральная машинка буквально творит чудеса…
Т.е., чисто технически семья не так, чтобы очень нужна. Всегда стоит вопрос о том, действительно ли в браке лучше, чем оставаться одному. Как ни странно – даже женщине с маленьким ребёнком (детьми).
Играет свою роль и политическая поляризация – мужчины чаще придерживаются консервативных ("правых") взглядов, в то время как женщины – "левых". Сидеть в одной песочнице они не хотят.
Мы отметим, что это работает только в моменты политических обострений, когда занятая политическая позиция действительно имеет значение – так было на Украине в 2004 и 2014 году (вероятно, и в 2022), когда массово распадались браки. Впрочем, речь в большинстве случаев шла не о политической позиции вообще, а об отношении к Майдану и постмайданному бытию.
Другой фактор касается виртуальной жизни – "социальные сети и приложения для знакомств способствуют формированию нереалистичных ожиданий", создают видимость широкого выбора. Как сказал Айболит-66 Бармалею – "широта возможностей вас погубит".
Самое грустное, что то и другое создавалось как раз для знакомств и в какой-то степени продолжает выполнять эту свою функцию – пары, которые нашли друг друга в сети действительно существуют, но они в большинстве относятся к более старшему поколению, которое не утратило навыков коммуникации.
Среди молодёжи это реальность – молодые люди привыкли общаться через социальные сети и общаться офф-лайн зачастую просто боятся. Им более комфортно общаться ИИ.
Если же подняться на уровень выше, мы обнаружим изменение самого общества в целом.
Обычно говорят до деградации и атомизации. Ну, знаете – когда в 1960-х люди переселялись из бараков и коммуналок в отдельные квартиры это тоже была деградация и атомизация, сопровождавшаяся утратой многих коммуникативных навыков. И сейчас, бывает, можно услышать жалобы, что жильцы человейников даже соседей своих не знают, а вот раньше… Раньше было раньше – сейчас другие реалии. Домашнее хозяйство ведётся внутри семьи, не связанная с ней коммуникация возникает в случае стихийно или естественно возникших "клубных домов". Например, в домах офицерского состава неформальные коммуникации были более развиты, чем в муниципальных домах, куда селили очередников.
Так обычно происходит – один навыки утрачиваются, другие – приобретаются. Общение в интернете – тоже комплекс коммуникативных навыков. И именно там, в интернете, завязываются новые социальные связи.
В онлайне, конечно, во многом проще – ведь оффлайн мы вынуждены коммуницировать с разными людьми, а в интернете подбираем подходящий именно нам по ценностям и взглядам круг общения.
Тут тоже можно сказать о деградации – погрузившись в свой мирок не замечаешь представителей других взглядов и потом очень удивляешься их наличию в реале. Однако до интернета было так же – только менее выраженно. И люди, которые принимали за конец света несоответствие реальности своим идеализированным о нём суждениям были всегда…
Кроутер предлагает не бояться такого развития событий и принять его как данность. Мы с ним, пожалуй, согласимся, но за вычетом одного момента, на который он же сам обращает внимание: зачать ребенка онлайн нельзя. Т.е., тупик одиночества ведёт к сокращению и так не рекордной рождаемости.
Более детально о демографических проблемах современного общества можно прочитать в статье Василия Стоякина "Перенаселение Земле не грозит. А вымирание?"
