https://ukraina.ru/20251117/voyska-bespilotnykh-sistem-leonkov-o-tom-kak-izmenit-kharakter-boev-tsentralizatsiya-sil-bpla-1071599259.html

Войска беспилотных систем: Леонков о том, как изменит характер боев централизация сил БПЛА

Войска беспилотных систем: Леонков о том, как изменит характер боев централизация сил БПЛА - 17.11.2025 Украина.ру

Войска беспилотных систем: Леонков о том, как изменит характер боев централизация сил БПЛА

Беспилотные системы кардинально изменили свой статус за время СВО — от вспомогательных средств они превратились в полноценный вид вооружений, применяемый во всех сферах боевых действий. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военный аналитик журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков

2025-11-17T04:00

2025-11-17T04:00

2025-11-17T04:00

новости

купянск

украина.ру

вооруженные силы украины

бпла

беспилотники

вс рф

сво

дзен новости сво

новости сво сейчас

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/10/1070176465_0:0:2837:1596_1920x0_80_0_0_9fe2463fbaa867af6ba01dfd3c3a7969.jpg

Отвечая на вопрос о том, как централизация командования беспилотными силами изменит характер боевых действий, Леонков заявил: "Беспилотники и роботизированные системы в начале СВО были представлены фрагментарно и выполняли роль в основном вспомогательных средств". Он добавил, что на четвертый год СВО БПЛА стали видом вооружений, который участвует во всех боях в небе, на земле и на море.Новый род войск будет включать в себя различные подразделения, но параллельно в структуры других родов войск будут входить роботизированные комплексы, добавил Леонков."То есть новый род войск поменял картину общевойскового боя, что привело к тому, что концепцию традиционных видов вооружения надо менять", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Дениса Рудометова "Алексей Леонков: ВСУ размазали свои резервы по линии фронта, поэтому после Покровска их ждут новые котлы" на сайте Украина.ру.Подробнее о ситуации на линии боевого соприкосновения — в материале "Полковник Роман Насонов: ВСУ однозначно потеряют Покровск, Купянск и Волчанск еще до нового года" на сайте Украина.ру.

купянск

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, купянск, украина.ру, вооруженные силы украины, бпла, беспилотники, вс рф, сво, дзен новости сво, новости сво сейчас, новости сво, новости сво россия, спецоперация, главные новости, война на украине, беспилотники сегодня