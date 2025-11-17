Войска беспилотных систем: Леонков о том, как изменит характер боев централизация сил БПЛА
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа расчетов БПЛА группировки "Центр"
Беспилотные системы кардинально изменили свой статус за время СВО — от вспомогательных средств они превратились в полноценный вид вооружений, применяемый во всех сферах боевых действий. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военный аналитик журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков
Отвечая на вопрос о том, как централизация командования беспилотными силами изменит характер боевых действий, Леонков заявил: "Беспилотники и роботизированные системы в начале СВО были представлены фрагментарно и выполняли роль в основном вспомогательных средств".
Он добавил, что на четвертый год СВО БПЛА стали видом вооружений, который участвует во всех боях в небе, на земле и на море.
"Они, кроме непосредственного участия в боях, занимаются разведкой, материально-техническим снабжением или перехватом вражеских дронов, — пояснил эксперт. — Требовалась систематизация всей массы беспилотных комплексов".
Новый род войск будет включать в себя различные подразделения, но параллельно в структуры других родов войск будут входить роботизированные комплексы, добавил Леонков.
"То есть новый род войск поменял картину общевойскового боя, что привело к тому, что концепцию традиционных видов вооружения надо менять", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Дениса Рудометова "Алексей Леонков: ВСУ размазали свои резервы по линии фронта, поэтому после Покровска их ждут новые котлы" на сайте Украина.ру.
Подробнее о ситуации на линии боевого соприкосновения — в материале "Полковник Роман Насонов: ВСУ однозначно потеряют Покровск, Купянск и Волчанск еще до нового года" на сайте Украина.ру.
Подписывайся на