Войска беспилотных систем: Леонков о том, как изменит характер боев централизация сил БПЛА
Беспилотные системы кардинально изменили свой статус за время СВО — от вспомогательных средств они превратились в полноценный вид вооружений, применяемый во всех сферах боевых действий. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военный аналитик журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков
2025-11-17T04:00
2025-11-17T04:00
Отвечая на вопрос о том, как централизация командования беспилотными силами изменит характер боевых действий, Леонков заявил: "Беспилотники и роботизированные системы в начале СВО были представлены фрагментарно и выполняли роль в основном вспомогательных средств". Он добавил, что на четвертый год СВО БПЛА стали видом вооружений, который участвует во всех боях в небе, на земле и на море.Новый род войск будет включать в себя различные подразделения, но параллельно в структуры других родов войск будут входить роботизированные комплексы, добавил Леонков."То есть новый род войск поменял картину общевойскового боя, что привело к тому, что концепцию традиционных видов вооружения надо менять", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Дениса Рудометова "Алексей Леонков: ВСУ размазали свои резервы по линии фронта, поэтому после Покровска их ждут новые котлы" на сайте Украина.ру.Подробнее о ситуации на линии боевого соприкосновения — в материале "Полковник Роман Насонов: ВСУ однозначно потеряют Покровск, Купянск и Волчанск еще до нового года" на сайте Украина.ру.
Украина.ру
новости, купянск, украина.ру, вооруженные силы украины, бпла, беспилотники, вс рф, сво, дзен новости сво, новости сво сейчас, новости сво, новости сво россия, спецоперация, главные новости, война на украине, беспилотники сегодня
04:00 17.11.2025
 
© РИА Новости . Станислав Красильников
© РИА Новости . Станислав Красильников
Перейти в фотобанк
Беспилотные системы кардинально изменили свой статус за время СВО — от вспомогательных средств они превратились в полноценный вид вооружений, применяемый во всех сферах боевых действий. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военный аналитик журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков
Отвечая на вопрос о том, как централизация командования беспилотными силами изменит характер боевых действий, Леонков заявил: "Беспилотники и роботизированные системы в начале СВО были представлены фрагментарно и выполняли роль в основном вспомогательных средств".
Он добавил, что на четвертый год СВО БПЛА стали видом вооружений, который участвует во всех боях в небе, на земле и на море.
"Они, кроме непосредственного участия в боях, занимаются разведкой, материально-техническим снабжением или перехватом вражеских дронов, — пояснил эксперт. — Требовалась систематизация всей массы беспилотных комплексов".
Новый род войск будет включать в себя различные подразделения, но параллельно в структуры других родов войск будут входить роботизированные комплексы, добавил Леонков.
"То есть новый род войск поменял картину общевойскового боя, что привело к тому, что концепцию традиционных видов вооружения надо менять", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Дениса Рудометова "Алексей Леонков: ВСУ размазали свои резервы по линии фронта, поэтому после Покровска их ждут новые котлы" на сайте Украина.ру.
Подробнее о ситуации на линии боевого соприкосновения — в материале "Полковник Роман Насонов: ВСУ однозначно потеряют Покровск, Купянск и Волчанск еще до нового года" на сайте Украина.ру.
